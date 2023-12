Biatlon ONLINE: Davidové ve sprintu střelba nevyšla, bezchybná Jislová

Světový pohár v biatlonu pokračuje druhou zastávkou, z Östersundu se závodníci přesunuli do rakouského Hochfilzenu. V pátek jsou na programu sprinty mužů i žen. V mužském závodě byl nejlepší z Čechů byl Michal Krčmář, který obsadil po dvou trestných kolech 23. místo. Zvítězil pětatřicetiletý Nor Tarjei Bö o 4,9 sekundy před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem. Třetí skončil Švéd Sebastian Samuelsson. Program pokračuje od 14.25 závodem žen, ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

Vedle Krčmáře bodoval ještě Adam Václavík, po dvou střeleckých chybách bral 33. místo. Jonáš Mareček skončil 42., Jakub Štvrtecký 49. a Mikuláš Karlík 78.

Dvaatřicetiletý Krčmář minul na střelnici hned první ránu a další chyby se nevyvaroval ani při stojce. Přesto se v závěrečném kole posunul o šest míst. Na vítězného Böa ztratil necelou minutu a půl.

„Byl to typický závod v Hochfilzenu. První závod tu bolí, je nepříjemný. To se asi každý rok opakuje,“ řekl České televizi Krčmář. „Mrzí mě střelnice. Jsem tam pomalý, ale nedovedu si teď dovolit něco víc. Byla by tam hrozná míra rizika a bojím se, že by to nedopadlo dobře. Potřebuju získat sebevědomí v rychlosti a rytmu. Když jsem tam přes minutu na dvě položky, tak si pak můžu vytrhnout nohy a stejně to nepomůže,“ doplnil.

Vítěz SP ze sezony 2010/11 Tarjei Bö se radoval ze 13. individuálního vítězství v seriálu. Naposledy triumfoval před více než dvěma lety ve stíhacím závodě v Novém Městě na Moravě. Blýskl se dnes bezchybnou střelbou a pátým běžeckým časem. Nadále se nedaří jeho mladšímu bratrovi Johannesovi Thingnesovi. Úřadující vítěz SP měl sice druhý běžecký čas, při střelbě vestoje ale udělal tři chyby a byl jedenáctý.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - sprint:

Muži (10 km): 1. T. Bö 24:37,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid (oba Nor.) -4,9 (0), 3. Samuelsson -10,0 (1), 4. Ponsiluoma (oba Švéd.) -18,4 (1), 5. Dale-Skjevdal -19,2 (2), 6. Christiansen (oba Nor.) -26,5 (1), ...23. Krčmář -1:29,9 (2), 33. Václavík -1:53,0 (2), 42. Mareček -2:05,6 (2), 49. Štvrtecký -2:19,0 (3), 78. Karlík (všichni ČR) -3:19,6 (5).

Průběžné pořadí (po 4 z 21 závodů): 1. Samuelsson 236, 2. T. Bö 230, 3. Nawrath (Něm.) 184, 4. Christiansen 160, 5. Strömsheim (Nor.) 152, 6. Strelow (Něm.) 151, ...26. Krčmář 65, 42. Václavík 15, 43. Mareček 13, 50. Karlík 5.