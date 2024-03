Soukalová: žádost o ruku ve filmu ji překvapila. Jak (ne)plánuje svatbu?

Film ´Pravda se pořád vyplatí´popisuje příběh plný krásných vzpomínek na vítězné závody Gabriely Soukalové, ale velká část se věnuje také nepříjemným tématům, včetně nevydařeného manželství s Petrem Koukalem. Soukalová otevřeně mluví o jeho nevěrách nebo o tom, jak odešla ze společného domu v Hořovicích bez většiny svých věcí i bez prostředků.

Pak ale do příběhu vstupuje její současný přítel Miloš Kadeřábek, v kterém našla v těžkých časech oporu.

„Šel bych za ní na konec světa!“ říká její partner v dokumentu.

Oba v něm vypráví o začátcích svého vztahu a film ukazuje také jejich společné úsilí na vážném comebacku ke sportovní kariéře, o nějž se Soukalová pokusila před dvěma lety. Kadeřábkova žádost o ruku v konci snímku pomáhá k pozitivnímu vyznění příběhu, v němž se Soukalová musela prát s několika velkými problémy.

Dneska jsem člověk, který se nevzdává, líčí Soukalová v osobním rozhovoru Video se připravuje ...

„Ten záběr tam byl dodatečně přidán, já jsem nevěděla, že se tady na mě kujou takovéhle pikle,“ smála se Soukalová s tím, že k přípravám svatby se pár teprve chystá. „Nejenom, že nevíme ani měsíc, ale nevíme ani rok, protože jsme se o tom zatím vůbec nebavili.“

Její předchozí manželství s Petrem Koukalem skončilo v roce 2020 po čtyřech letech, z nichž vyšla emocionálně i finančně vyčerpaná. Teď věří, že spolu s přítelem najdou svůj dokonalý moment.

„Je jisté, že to vyjde ve správný čas. Nejsem úplně asi tak extrémně plánovací, abych si teďka řekla příští rok v květnu, nebo v červnu, druhého, nebo pátého,“ vysvětluje Soukalová. „Až to budu cítit, že to bude fajn udělat, pak se zeptám, jestli můj přítel se mnou sdílí tenhle pocit. A za předpokladu, že to tak bude, tak vymyslíme nějaké datum.“