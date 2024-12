Další skvělý výkon Davidové, o druhé místo se připravila poslední ranou

Divácky zajímavou podívanou nabídl sobotní stíhací závod žen. V něm držela české fanoušky dlouho v naději také Markéta Davidová, jež do něj startovala ze sedmého místa. Hodně se blížila stupňům vítězů, a nebýt chyby na úplně posledním terči, mohlo z toho být i druhé místo. Z vítězství se raduje Francouzka Lou Jeanmonnotová. První žena sprintu Franziska Preussová dojela třetí.

Stíhací závody jsou disciplínou, kterou má Markéta Davidová ráda, a v nichž minulou protrápenou sezonu vždy zaznamenávala posun. V to doufala také v Hochfilzenu, kde před dvěma lety brala ve „stíhačce“ třetí místo.

K tomu byla chvíli blízko i v sobotu. Na první střelbu vleže přijížděla jako osmá, na trati se před ni dostala rychlá běžkyně Anamarija Lampičová. Jenže Češka poslední ranou minula terč a jedno trestné kolo ji odsunulo až na 16. příčku.

To Davidovou vyburcovalo a na trati přiložila pod kotel, na druhém okruhu zaznamenala druhý nejrychlejší čas. Na další střelbu vleže přijela jako jedenáctá. Položku, stejně jako většina soupeřek před ní, odstřílela Davidová bez chyby. I na trati jí to dál odsýpalo a posunula se z devátého na osmé místo.

Při první střelbě vestoje předvedla Češka skvělou práci a šla po ní na pátou příčku. I na trati držela trend rychlého běhu a na poslední střelbu přijížděla čtvrtá. A ačkoliv to vypadalo i tady hodně nadějně, poslední rána se do terče nevešla a Davidová musela na trestné kolo. To si obkroužila rychle a odjížděla jako pátá, na čtvrté místo ztrácela 12 sekund.

„Poslední rána šla na 10 hodin. Zamrzí, ale je to tak. Na lyžích se Markéta cítí velmi dobře a snad jí to vydrží dál,“ komentoval pak výkon Davidové trenér žen Lukáš Dostál. Ten také vyjádřil radost z konečného pátého místa své svěřenkyně.

To, nebýt poslední minely, mohlo být ještě mnohem lepší. Podle výsledných časů se mohla Davidová dostat i na druhou příčku.

„Tady je to vždycky náročné, člověk musí pořád pracovat. Mrzí mě poslední rána, byla vlevo, ale jinak jsem spokojená,“ hodnotila pak nejlepší Češka v rozhovoru pro ČT sport.

Českou skokankou dne byla Jessica Jislová, která se posunula hned o 29 míst vzhůru. Pomohla jí k tomu hlavně střelba s jedinou chybou, která přišla až na poslední položce.

„Necítím se moc dobře, mám unavené tělo, takže jsem si řekla, že si to pokusím usnadnit a pohlídat střelbu. Tak jsem ráda, že se mi to povedlo. Měla jsme štěstí, celý závod jsem u sebe měla někoho, kdo jel podobné tempo. Taky mi přišlo, že mi postupně zrychlovaly lyže. Ale na poslední stojku už jsem byla unavená, malinko se mi i motala hlava. Snažila jsem se tam chvíli postát, než mít víc než jedno trestné kolo.,“ vyprávěla po závodě Jislová, které nakonec patřilo 27. místo.

Tereza Voborníková se posunula o devět míst výš, na 43. příčku, Lucii Charvátové ve větším posunu zabránilo sedm chyb ve střelbě.

Vítězka pátečního sprintu Franziska Preussová na první střelbě odstřílela čistě. Stejně na tom byla i Lou Jeanmonnotová. Obě to pak napodobily i podruhé vleže. Vestoje ale Preussová zaznamenala dvě chyby, čímž dala šanci Jeanmonnotvé, a ta si ji nenechala ujít. Po čisté položce se dostala na první příčku.

Francouzka i počtvrté na střelnici předvedla perfektní práci a uháněla pro vítězství. Preussová se ale nevzdávala, a i se třemi chybami nakonec protnula cílovou čáru jako třetí. Před ni se dostala další Němka Vanessa Voigtová.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko) - stíhací závody:

Ženy (10 km): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 29:48,5 (0 tr. okruhů), 2. Voigtová -33,8 (0), 3. Preussová (obě Něm.) -35,3 (3), 4. Halvarssonová (Švéd.) -39,5 (1), 5. Davidová (ČR) -56,0 (2), 6. Simonová (Fr.) -1:06,7 (2), ...27. Jislová -2:23,9 (1), 43. Voborníková -3:23,5 (3), 52. Charvátová (všechny ČR) -4:27,3 (7).

Průběžné pořadí SP (po 5 z 21 závodů): 1. Preussová 325, 2. Jeanmonnotová 296, 3. E. Öbergová (Švéd.) 283, 4. Davidová 223, 5. Voigtová 197, 6. Halvarssonová 194, ...44. Jislová 31, 48. Voborníková 21, 54. Charvátová 12, 59. Otcovská (ČR) 9.