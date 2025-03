Každý ze tří závodů na Holmenkollenu o tomto prodlouženém víkendu je pro Johannese Böa velkým adrenalinem a současně ohromným koktejlem emocí. V pátečním sprintu se před domácím publikem předvedl jeden z nejúspěšnějších biatlonistů historie nejlépe, jak mohl. Vítězně. A to nejen v samotném závodu, ale i celkově v disciplíně a do vitríny doma přidá další malý křišťálový glóbus. K tomu velkému má ale pořád blíž Sturla Laegreid, který byl druhý. Nejlepším Čechem byl Vítězslav Hornig. Češkám se příliš nedařilo, nejlepší Lucie Charvátová byla devatenáctá.

Po nemoci, kterou prodělal minulý týden, prohlašoval Johannes Thingnes Bö, že se cítí skvěle. V posledních závodech své veleúspěšné kariéry chce ze sebe vydat maximum. To je dobrá zpráva jak pro fanoušky biatlonu po celém světě, tak hlavně ty, kteří si koupili vstupenky přímo na Holmenkollen. Protože ti chtějí vidět svého národního hrdinu vítězit v posledních závodech jeho kariéry.

U pátečního sprintu si tak mohou všichni připsat: splněno. I když pro samotného biatlonu to bylo trochu náročnější, než by se mohlo zdát.

„Bylo velmi psychicky náročné přijít na start, dokonce jsem se před ním trochu rozplakal. Ale chtěl jsem emoce využít ve svůj prospěch. Cítil jsem lásku a podporu té spousty fanoušků tady,“ přiznal Bö.

Před zaplněnou tribunou se pak vydal na trať velmi svižně. Aby ne, chtěl vyhrát, a pokud možno aby to bylo hned o několik příček před Sturlou Holmem Laegreidem, jenž vyjížděl na trať o deset míst později než muž v červeném dresu lídra sprintu.

V prvním kole Bö ještě trochu šetřil síly, patřil mu v něm až čtvrtý běžecký čas. Po první střelecké položce, která byla bezchybná, i když trochu pomalejší, do toho ale šlápl víc a hned se ve druhém kole dostal na čelo běžeckých časů. Ovšem i Laegreid se nenechal zahanbit, na střelnici byl vleže bezchybný, na trati taky výrazně na svého největšího soupeře neztrácel a držel pohodlně druhou příčku pořadí.

Na druhou střelbu přijel Bö v klidu, při přípravě na ni odvedl běžnou rutinu a pak, jak u něj jsou fanoušci zvyklí, pět terčů napálil v rychlém tempu a opět bezchybně. S úsměvem na tváři tak mohl opustit střelnici a vydat se do posledního kola. Povolit ale rozhodně nemohl, Laegreid totiž také neprojevil slabost, ani on vestoje neminul a byl si tak vědom, že i když nevyhraje, z jeho náskoku v celkovém pořadí 104 bodů toho zase tolik neubude.

Do cíle přijel Laegreid na druhém místě sice 25 sekund za Böem, ale s pohodlným desetisekundovým náskokem na Johannese Dale-Skjevdala. V bitvě o Velký křišťálový glóbus tak drží Laegreid vedení o 89 bodů.

Nejlepším Čechem pátečního sprintu byl Vítězslav Hornig. Ten v Pokljuce nestartoval, protože byl doma u porodu své první dcery. V Oslu už ale nejúspěšnější český muž této sezony vyrazil, ovšem na střelnici dvakrát minul, na každé položce jednou, takže skončil na 21. příčce.

„Na střelnici to nebylo těžké, byly to mé dvě hloupé chyby. Na lyžích asi může být líp, ale co tady předvedli s tratí, je na obrovskou pochvalu. Ve druhém kole jsem měl srovnání s Uldalem, a lyže byly velmi dobré, takže servis zaslouží pochvalu,“ řekl Hornig v rozhovoru pro ČT sport.

SP v biatlonu v Oslu (Norsko) - sprinty:

Muži (10 km): 1. J. T. Bö 24:49,5 (0 tr. okruhů), 2. Laegreid -25,7 (0), 3. Dale-Skjevdal -36,7 (1), 4. Frey -46,6 (1), 5. Sörum (všichni Nor.) -59,8 (2), 6. Giacomel (It.) -1:01,1 (2), ...21. Hornig -1:44,2 (2), 23. Krčmář -1:50,7 (2), 32. Mikyska -1:59,2 (2), 35. Hák -2:07,5 (0), 42. Mareček (všichni ČR) -2:17,8 (1).

Konečné pořadí sprintu (po 7 závodech): 1. J. T. Bö 432, 2. Laegreid 381, 3. Jacquelin (Fr.) 325, 4. Uldal (Nor.) 284, 5. Giacomel 279, 6. Samuelsson (Švéd.) 268, ...23. Hornig 129, 27. Krčmář 87, 31. Mareček 71, 52. Václavík 22, 62. Mikyska 14, 74. Hák 6, 81. Štvrtecký (všichni ČR) 1.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Laegreid 1146, 2. J. T. Bö 1057, 3. Perrot (Fr.) 825, 4. Jacquelin 755, 5. Fillon Maillet (Fr.) 747, 6. Samuelsson 744 ...21. Hornig 330, 33. Krčmář 185, 44. Mareček 104, 53. Václavík 59, 65. Mikyska 22, 84. Hák 6, 90. Štvrtecký (všichni ČR) 1.