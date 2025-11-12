Francouzský biatlon řeší další skandál: Tajná manipulace se zbraní parťačky!
Francouzský biatlonový tým žen řeší před startem nové sezony další nepříjemnou událost. Po Julii Simonové, která byla odsouzena za zneužití kreditních karet své kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové, se řešila i aféra jiné závodnice Jeanne Richardové, jež údajně tajně manipulovala se zbraní krajanky Océane Michelonové. Informoval o tom server Dicodusport.
Třiadvacetiletá Richardová, která skončila v minulém ročníku Světového poháru na šestém místě, měla manipulovat s nastavením pušky Michelonové během posledních závodů sezony. Při činu ji údajně přistihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, která poté chyběla na letní přípravě s týmem, obvinění popřela. Podle webu Le Dauphiné se incident řešil interně.
Další negativní událost uvnitř francouzského výběru žen, který v minulé sezoně vyhrál Pohár národů, může mít podle tamějších médií i vliv na setrvání kouče Cyrila Burdeta. Sedmačtyřicetiletý kouč, který působí v týmu od roku 2022, údajně zvažuje odchod.
Před aférou Richardové řešili představitelé francouzského biatlonu také případ desetinásobné mistryně světa Simonové, která v říjnu dostala u soudu v Albertville tříměsíční podmínku a pokutu 15 000 eur v případu zneužití kreditních karet Braisazové-Bouchetové.
Disciplinární komise Francouzské lyžařské federace uložila Simonové pokutu 30 tisíc eur a půlroční zákaz činnosti. Vítězka Světového poháru ze sezony 2022/23 tak přijde o start ročníku, start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo však stihne.