Předplatné

Biatlon: program a konečné výsledky Světového poháru 2025/26

Češky dojely ve štafetě v Östersundu třetí
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Fotogalerie
Otakar Plzák
Biatlon
Vstoupit do diskuse (31)

Máme za sebou další biatlonový ročník Světového poháru, který začal ve švédském Östersundu. České fanoušky nejvíce tuto sezonu zajímala zastávka v Novém Městě na Moravě, která se uskutečnila od 22. do 25. ledna 2026. Šlo navíc o generálku před zimními olympijskými hrami. Po nich SP pokračoval posledním trimestrem v Kontiolahti, Otepää a Oslu. Program, výsledky a jak si vedli čeští závodníci, naleznete v tomto článku.

Program biatlonu v sezoně 2025/26

Destinace

Datum

Závody

SP Östersund (Švéd.)

29. 11. - 7. 12. 2025

smíšené štafety, štafety, vytrvalostní závody, sprinty, hromadné starty

SP Hochfilzen (Rak.)

12. - 14. 12. 2025

sprinty, stíhací závody, štafety

SP Annecy (Fr.)

18. - 21. 12. 2025

sprinty, stíhací závody, hromadné starty

SP Oberhof (Něm.)

8. - 11. 1. 2026

sprinty, stíhací závody, smíšené štafety

SP Ruhpolding (Něm.)

14. - 18. 1. 2026

štafety, sprinty, stíhací závody

SP Nové Město (ČR)

22. - 25. 1. 2026

krátké individuály, smíšené štafety, hromadné starty

ZOH Milano Cortina (It.)

6. - 21. 2. 2026

kompletní olympijský program

SP Kontiolahti (Fin.)

5. - 8. 3. 2026

vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety

SP Otepää (Est.)

12. - 15. 3. 2026

sprinty, stíhací závody, smíšené štafety

SP Oslo (Nor.)

19. - 22. 3. 2026

sprinty, stíhací závody, hromadné starty

Konečné pořadí SP v biatlonu 2025/26

KONEČNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Perrot (Francie) - 1263 bodů
2. Laegreid (Norsko) - 984 bodů
3. Botn (Norsko) - 968 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 373 bodů
20. Krčmář (ČR) - 346 bodů
37. Karlík (ČR) - 145 bodů
64. Mikyska (ČR) - 50 bodů
79. Mareček (ČR) - 20 bodů
99. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 1135 bodů
2. H. Öbergová (Švédsko) - 958 bodů
3. Vittozziová (Itálie) - 935 bodů
...
12. Voborníková (ČR) - 510 bodů
30. Charvátová (ČR) - 224 bodů
42. Davidová (ČR) - 145 bodů
71. Vinklárková (ČR) - 47 bodů
79. Plecháčová (ČR) - 29 bodů
89. Jislová (ČR) - 12 bodů

SPRINT

1. Laegreid (Norsko) - 356 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 356 bodů
3. Perrot (Francie) - 335 bodů
...
19. Krčmář (ČR) - 127 bodů
20. Hornig (ČR) - 121 bodů
32. Karlík (ČR) - 61 bodů
49. Mikyska (ČR) - 30 bodů
75. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 421 bodů
2. H. Öbergová (Švédsko) - 345 bodů
3. Vittozziová (Itálie) - 323 bodů
...
14. Voborníková (ČR) - 131 bodů
32. Charvátová (ČR) - 76 bodů
33. Davidová (ČR) - 75 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 412 bodů
2. Samuelsson (Švédsko) - 343 bodů
3. Laegreid (Norsko) - 329 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 130 bodů
22. Krčmář (ČR) - 95 bodů
29. Karlík (ČR) - 76 bodů
54. Mikyska (ČR) - 20 bodů
65. Mareček (ČR) - 11 bodů
80. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 397 bodů
2. Minkkinenová (Finsko) - 380 bodů
3. H. Öbergová (Švédsko) - 372 bodů
...
20. Voborníková (ČR) - 109 bodů
21. Charvátová (ČR) - 108 bodů
36. Davidová (ČR) - 68 bodů
50. Vinklárková (ČR) - 29 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Perrot (Francie) - 211 bodů
2. Botn (Norsko) - 141 bodů
3. Jacquelin (Francie) - 133 bodů
...
28. Hornig (ČR) - 40 bodů
29. Krčmář (ČR) - 40 bodů
74. Karlík (ČR) - 2 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
2. Magnussonová (Švédsko) - 134 bodů
3. E. Öbergová (Švédsko) - 127 bodů
...
6. Voborníková (ČR) - 103 bodů
44. Plecháčová (ČR) - 23 bodů
48. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Vinklárková (ČR) - 18 bodů
62. Jislová (ČR) - 12 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Perrot (Francie) - 305 bodů
2. Botn (Norsko) - 236 bodů
3. Laegreid (Norsko) - 174 bodů
...
17. Krčmář (ČR) - 84 bodů
18. Hornig (ČR) - 82 bodů
50. Karlík (ČR) - 6 bodů

1. Simonová (Francie) - 245 bodů
2. Vittozziová (Itálie) - 186 bodů
3. Michelonová (Francie) - 183 bodů
...
5. Voborníková (ČR) - 167 bodů
44. Charvátová (ČR) - 20 bodů
51. Plecháčová (ČR) - 6 bodů
55. Davidová (ČR) - 2 body

Kde sledovat biatlon v TV živě?

Tradičně bude živé přenosy z biatlonu vysílat veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně na placeném kanálu Eurosport.

Další možností jsou streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance a další).

Program jednotlivých podniků SP v biatlonu 2025/26

SP biatlon Östersund 🇸🇪

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 29. 11. 2025 (13:15)

Štafeta žen

1. Francie

SO 29. 11. 2025 (16:55)

Štafeta mužů

1. Norsko

NE 30. 11. 2025 (14:00)

Smíšená štafeta dvojic

1. Švédsko

NE 30. 11. 2025 (16:40)

Smíšená štafeta

1. Francie

ST 2. 12. 2025 (15:30)

Vytrvalostní závod žen

1. Wiererová

ČT 3. 12. 2025 (15:30)

Vytrvalostní závod mužů

1. Botn

PÁ 5. 12. 2025 (16:00)

Sprint žen

1. Minkkinenová

SO 6. 12. 2025 (16:30)

Sprint mužů

1. Botn

NE 7. 12. 2025 (13:15)

Stíhací závod žen

1. Hauserová

NE 7. 12. 2025 (15:15)

Stíhací závod mužů

1. Fillon Maillet

SP biatlon Hochfilzen 🇦🇹

Datum a čas

Závod

Výsledek

PÁ 12. 12. 2025 (11:25)

Sprint muži (10 km)

1. Giacomel

PÁ 12. 12. 2025 (14:15)

Sprint žen (7,5 km)

1. Jeanmonnotová

SO 13. 12. 2025 (12:00)

Stíhací závod mužů (12,5 km)

1. Perrot

SO 13. 12. 2025 (14:15)

Stíhací závod žen (10 km)

1. Vittozziová

NE 14. 12. 2025 (12:00)

Štafeta mužů (4 x 7,5 km) 

1. Norsko

NE 14. 12. 2025 (14:45)

Štafeta žen (4 x 6 km)

1. Švédsko

SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand 🇫🇷

Datum a časZávodVýsledek
ČT 18. 12. 2025 (14:15)Sprint žen (7,5 km)

1. H. Öbergová

PÁ 19. 12. 2025 (14:15)Sprint mužů (10 km)

1. Christiansen

SO 20. 12. 2025 (12:15)Stíhací závod žen (10 km) 

1. Jeanmonnotová

SO 20. 12. 2025 (14:45)Stíhací závod mužů (12,5 km)

1. Botn

NE 21. 12. 2025 (12:15)Závod s hromadným startem žen

1. Kirkeeideová

NE 21. 12. 2025 (14:45)Závod s hromadným startem mužů

1. Giacomel

SP biatlon Oberhof 🇩🇪

Datum a časZávodVýsledek
ČT 8. 1. 2026 (14:10)Sprint mužů (10 km)

1. Giacomel

PÁ 9. 1. 2026 (14:25)Sprint žen (7,5 km)

1. E. Öbergová

SO 10. 1. 2026 (12:00)Stíhací závod mužů (12,5 km)

1. Giacomel

SO 10. 1. 2026 (14:25)Štafeta žen (4 x 6 km)

1. Francie

NE 11. 1. 2026 (11:00)Štafeta mužů (4 x 7,5 km)

1. Norsko

NE 11. 1. 2026 (14:30)Stíhací závod žen (10 km) 

1. E. Öbergová

SP biatlon Ruhpolding 🇩🇪

Datum a časZávodVýsledek
ST 14. 1. 2026 (14:30)Štafeta žen (4 x 6 km)

1. Norsko

ČT 15. 1. 2026 (14:30)Štafeta mužů (4 x 7,5 km)

1. Francie

PÁ 16. 1. 2026 (14:30)Sprint žen (7,5 km)

1. H. Öbergová

SO 17. 1. 2026 (14:30)Sprint mužů (10 km)

1. Samuelsson

NE 18. 1. 2026 (12:30)Stíhací závod žen (10 km)

1. Jeanmonnotová 

NE 18. 1. 2026 (15:00)Stíhací závod mužů (12,5 km)

1. Dale-Skjevdal

SP biatlon Nové Město na Moravě 🇨🇿

Datum a časZávodVýsledek
ČT 22. 1. 2026 (18:15)Krátký individuál mužů

1. Perrot

PÁ 23. 1. 2026 (18:15)Krátký individuál žen

1. Braisazová-Bouchetová

SO 24. 1. 2026 (13:15)Smíšená štafeta dvojic

1. Finsko

SO 24. 1. 2026 (15:15)Smíšená štafeta

1. Itálie

NE 25. 1. 2026 (15:15)Závod s hromadným startem mužů

1. Perrot

NE 25. 1. 2026 (18:15)Závod s hromadným startem žen

1. Simonová

ZOH biatlon Anterselva 2026 🇮🇹

Datum a časZávodVýsledek
8. 2. 2026 (14:05)Smíšená štafeta

1. Francie

10. 2. 2026 (13:30)Vytrvalostní závod mužů

1. Botn

11. 2. 2026 (14:15)Vytrvalostní závod žen

1. Simonová

13. 2. 2026 (14:00)Sprint mužů

1. Fillon Maillet

14. 2. 2026 (14:00)Sprint žen

1. Kirkeeideová

15. 2. 2026 (11:15)Stíhací závod mužů

1. Ponsiluoma

15. 2. 2026 (14:45)Stíhací závod žen

1. Vittozziová

17. 2. 2026 (14:30)Štafeta mužů

1. Francie

18. 2. 2026 (14:45)Štafeta žen

1. Francie

20. 2. 2026 (14:15)Hromadný start mužů

1. Dale-Skjevdal

21. 2. 2026 (14:15)Hromadný start žen

1. Michelonová

SP biatlon Kontiolahti 🇫🇮

Datum a časZávodVýsledek
5. 3. 2026 (17:05)Vytrvalostní závod žen

1. E. Öbergová

6. 3. 2026 (17:10)Vytrvalostní závod mužů

1. Perrot

7. 3. 2026 (13:40)Hromadný start žen

1. Simonová

7. 3. 2026 (15:40)Štafeta mužů

1. Norsko

8. 3. 2026 (13:30)Štafeta žen

1. Švédsko

8. 3. 2026 (16:55)Hromadný start mužů

1. Laegreid

SP biatlon Otepää 🇪🇪

Datum a časZávodVýsledek
12. 3. 2026 (15:15)Sprint - muži

1. Laegreid

13. 3. 2026 (15:15)Sprint - ženy

1. Simonová

14. 3. 2026 (13:30)Stíhací závod - muži

1. Laegreid

14. 3. 2026 (16:00)Stíhací závod - ženy

1. Vittozziová

15. 3. 2026 (12:35)Smíšená štafeta dvojic

1. Norsko

15. 3. 2026 (14:40)Smíšená štafeta

1. Švédsko

SP biatlon Oslo 🇳🇴

Datum a časZávodVýsledek
19. 3. 2026 (16:15)Sprint - ženy

1. H. Öbergová

20. 3. 2026 (16:15)Sprint - muži

1. Laegreid

21. 3. 2026 (13:45)Stíhací závod - ženy

1. H. Öbergová

21. 3. 2026 (16:15)Stíhací závod - muži

1. Laegreid

22. 3. 2026 (13:45)Hromadný start - ženy

1. Vittozziová

22. 3. 2026 (16:30)Hromadný start - muži

1. Botn

SP v biatlonu a novinky v sezoně 2025/26

  • Nově se zavádějí nové věkové kategorie – U21, U19, U17. Od sezony 2026/27 se navíc Mistrovství světa juniorů omezí pouze na kategorii U21. Kategorie dorostu (U19) končí.
  • Šampionát v Novém Městě na Moravě se přesouvá na leden, konkrétně na termín od 22. do 25. ledna 2026.
  • Ve startovní listině stále chybí závodníci Ruska a Běloruska.
  • Stále jsou zakázany vosky s fluorem ve složení. Před startem bude probíhat "Flour test" nebo společné mazání lyží.
  • Nově se bude kromě červeného a zlatého dresu předávat takzvané Stříbrné číslo. IBU se rozhodla ocenit veterány v závodním poli. Nejlepší závodník nad 33 let si odveze stříbrné číslo, čímž chce biatlonová federace ocenit dlouhověkost a výkony zkušených závodníků.
  • Kompletní přehled novinek naleznete ZDE.

Výsledky SP v biatlonu 2024/25

CELKOVÉ POŘADÍ SP (k 23. 3. 2025)

MUŽI

ŽENY

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 1291
2. J. T. Bö (Nor.) 1173
3. Eric Perrot (Fr.) 926
20. Vítězslav Hornig (ČR) 391
29. Michal Krčmář (ČR) 236
44. Jonáš Mareček (ČR) 104
54. Adam Vaclavic (ČR) 59
64. Tomáš Mikyska (ČR) 27
86. Petr Hak (ČR) 6
91. Jakub Štvrtecký (ČR) 1

1. Franziska Preussová (Něm.) 1278
2. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 1258
3. Julia Simonová (Fra.) 902
21. Tereza Voborníková (ČR) 349
33. Markéta Davidová (ČR) 223
36. Jessica Jislová (ČR) 200
46. Lucie Charvátová (ČR) 105
90. Kristýna Otcovská (ČR) 9

SPRINT

1. J. T. Bö (Nor.) 432
2. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 381
3. Emilien Jacquelin (Fra.) 325
23. Vítězslav Hornig (ČR) 129
27. Michal Krčmář (ČR) 87
31. Jonáš Mareček (ČR) 71
52. Adam Vaclavic (ČR) 22
62. Tomáš Mikyska (ČR) 14
74. Petr Hak (ČR) 6
81. Jakub Štvrtecký (ČR) 1

1. Franziska Preussová (Něm.) 414
2. Lou Jeanmonnot (Fra.) 346
3. Justine Braisaz-Bouchet (Fra.) 318
17. Markéta Davidová (ČR) 131
24. Tereza Voborníková (ČR) 109
38. Lucie Charvátová (ČR) 66
60. Jessica Jislová (ČR) 25

STÍHACÍ ZÁVOD

1. J. T. Bö (Nor.) 430
2. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 430
3. Sebastian Samuelsson (Švé.) 290
21. Vítězslav Hornig (ČR) 107
29. Michal Krčmář (ČR) 71
45. Jonáš Mareček (ČR) 30
58. Tomáš Mikyska (ČR) 13
60. Adam Vaclavic (ČR) 6

1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 438
2. Julia Simonová (Fra.) 343
3. Franziska Preussová (Něm.) 319
16. Tereza Voborníková (ČR) 122
31. Jessica Jislová (ČR) 70
39. Markéta Davidová (ČR) 50 
60. Lucie Charvátová (ČR) 13

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 165
2. Jakov Fak (Slov.) 144
3. Endre Stroemsheim (Nor.) 142
19. Vítězslav Hornig (ČR) 64
26. Michal Krčmář (ČR) 43
38. Adam Vaclavic (ČR) 27
62. Jonáš Mareček (ČR) 3

1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 221
2. Franziska Preussová (Něm.) 190
3. Oceane Michelonová (Fra.) 146
15. Jessica Jislová (ČR) 60
35. Tereza Voborníková (ČR) 30
40. Lucie Charvátová (ČR) 26
53. Markéta Davidová (ČR) 11
55. Kristýna Otcovská (ČR) 9

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 315
2. Eric Perrot (Fra.) 314
3. Quentin Fillon Maillet (Fra.) 268
21. Vítězslav Hornig (ČR) 91
31. Michal Krčmář (ČR) 35
47. Adam Vaclavic (ČR) 4

1. Franziska Preussová (Něm.) 355
2. Elvira Oebergová (Švé.) 299
3. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 253
20. Tereza Voborníková (ČR) 88
32. Jessica Jislová (ČR) 45
37. Markéta Davidová (ČR) 31

Průvodce SP v biatlonu

  • Kde sledovat biatlon živě v TV?

Závody ze Světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně Česká televize a Eurosport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.

  • Kdy začíná biatlon?

Světový pohár v biatlonu 2025/26 bude zahájen štafetou žen 29. listopadu ve švédském Östersundu.

  • Kde se jede biatlon?

První zástavkou letošní sezony bude švédský Östersund. Chybět nebudou pravidelné zastávky SP Hochfilzen, Ruhpolding, Oberhof, Kontiolahti a Oslo. Světový pohár zavítá i do francouzské Annecy, dalším hostitelem pak bude estonské Ötepää. Čeští fanoušci se dočkají Světového poháru i v Novém Městě na Moravě, které bude na program již od 22. ledna 2026.

  • Jak se boduje biatlon?

Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.

  • Co znamená červený dres v biatlonu?

Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkové pořadí Světového poháru.

Vstoupit do diskuze (31)

Zimní sporty

Biatlon

Doporučujeme

Články z jiných titulů