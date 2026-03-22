Biatlon: program a konečné výsledky Světového poháru 2025/26
Máme za sebou další biatlonový ročník Světového poháru, který začal ve švédském Östersundu. České fanoušky nejvíce tuto sezonu zajímala zastávka v Novém Městě na Moravě, která se uskutečnila od 22. do 25. ledna 2026. Šlo navíc o generálku před zimními olympijskými hrami. Po nich SP pokračoval posledním trimestrem v Kontiolahti, Otepää a Oslu. Program, výsledky a jak si vedli čeští závodníci, naleznete v tomto článku.
Program biatlonu v sezoně 2025/26
Destinace
Datum
Závody
29. 11. - 7. 12. 2025
smíšené štafety, štafety, vytrvalostní závody, sprinty, hromadné starty
12. - 14. 12. 2025
sprinty, stíhací závody, štafety
18. - 21. 12. 2025
sprinty, stíhací závody, hromadné starty
8. - 11. 1. 2026
sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
14. - 18. 1. 2026
štafety, sprinty, stíhací závody
22. - 25. 1. 2026
krátké individuály, smíšené štafety, hromadné starty
6. - 21. 2. 2026
kompletní olympijský program
5. - 8. 3. 2026
vytrvalostní sprinty, hromadné starty, štafety
12. - 15. 3. 2026
sprinty, stíhací závody, smíšené štafety
19. - 22. 3. 2026
sprinty, stíhací závody, hromadné starty
Konečné pořadí SP v biatlonu 2025/26
MUŽI
ŽENY
1. Perrot (Francie) - 1263 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 1135 bodů
SPRINT
1. Laegreid (Norsko) - 356 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 421 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 412 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 397 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Perrot (Francie) - 211 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 136 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Perrot (Francie) - 305 bodů
1. Simonová (Francie) - 245 bodů
Kde sledovat biatlon v TV živě?
Tradičně bude živé přenosy z biatlonu vysílat veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativou může být sledování na online platformě ČT sport Plus, případně na placeném kanálu Eurosport.
Další možností jsou streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance a další).
Program jednotlivých podniků SP v biatlonu 2025/26
SP biatlon Östersund 🇸🇪
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 29. 11. 2025 (13:15)
Štafeta žen
1. Francie
SO 29. 11. 2025 (16:55)
Štafeta mužů
1. Norsko
NE 30. 11. 2025 (14:00)
Smíšená štafeta dvojic
1. Švédsko
NE 30. 11. 2025 (16:40)
Smíšená štafeta
1. Francie
ST 2. 12. 2025 (15:30)
Vytrvalostní závod žen
1. Wiererová
ČT 3. 12. 2025 (15:30)
Vytrvalostní závod mužů
1. Botn
PÁ 5. 12. 2025 (16:00)
Sprint žen
1. Minkkinenová
SO 6. 12. 2025 (16:30)
Sprint mužů
1. Botn
NE 7. 12. 2025 (13:15)
Stíhací závod žen
1. Hauserová
NE 7. 12. 2025 (15:15)
Stíhací závod mužů
1. Fillon Maillet
SP biatlon Hochfilzen 🇦🇹
PÁ 12. 12. 2025 (11:25)
Sprint muži (10 km)
1. Giacomel
PÁ 12. 12. 2025 (14:15)
Sprint žen (7,5 km)
1. Jeanmonnotová
SO 13. 12. 2025 (12:00)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
1. Perrot
SO 13. 12. 2025 (14:15)
Stíhací závod žen (10 km)
1. Vittozziová
NE 14. 12. 2025 (12:00)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
1. Norsko
NE 14. 12. 2025 (14:45)
Štafeta žen (4 x 6 km)
1. Švédsko
SP biatlon Annecy-Le Grand Bornand 🇫🇷
|ČT 18. 12. 2025 (14:15)
|Sprint žen (7,5 km)
1. H. Öbergová
|PÁ 19. 12. 2025 (14:15)
|Sprint mužů (10 km)
1. Christiansen
|SO 20. 12. 2025 (12:15)
|Stíhací závod žen (10 km)
1. Jeanmonnotová
|SO 20. 12. 2025 (14:45)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
1. Botn
|NE 21. 12. 2025 (12:15)
|Závod s hromadným startem žen
1. Kirkeeideová
|NE 21. 12. 2025 (14:45)
|Závod s hromadným startem mužů
1. Giacomel
SP biatlon Oberhof 🇩🇪
|ČT 8. 1. 2026 (14:10)
|Sprint mužů (10 km)
1. Giacomel
|PÁ 9. 1. 2026 (14:25)
|Sprint žen (7,5 km)
1. E. Öbergová
|SO 10. 1. 2026 (12:00)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
1. Giacomel
|SO 10. 1. 2026 (14:25)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
1. Francie
|NE 11. 1. 2026 (11:00)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
1. Norsko
|NE 11. 1. 2026 (14:30)
|Stíhací závod žen (10 km)
1. E. Öbergová
SP biatlon Ruhpolding 🇩🇪
|ST 14. 1. 2026 (14:30)
|Štafeta žen (4 x 6 km)
1. Norsko
|ČT 15. 1. 2026 (14:30)
|Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
1. Francie
|PÁ 16. 1. 2026 (14:30)
|Sprint žen (7,5 km)
1. H. Öbergová
|SO 17. 1. 2026 (14:30)
|Sprint mužů (10 km)
1. Samuelsson
|NE 18. 1. 2026 (12:30)
|Stíhací závod žen (10 km)
1. Jeanmonnotová
|NE 18. 1. 2026 (15:00)
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
1. Dale-Skjevdal
SP biatlon Nové Město na Moravě 🇨🇿
|ČT 22. 1. 2026 (18:15)
|Krátký individuál mužů
1. Perrot
|PÁ 23. 1. 2026 (18:15)
|Krátký individuál žen
1. Braisazová-Bouchetová
|SO 24. 1. 2026 (13:15)
|Smíšená štafeta dvojic
1. Finsko
|SO 24. 1. 2026 (15:15)
|Smíšená štafeta
1. Itálie
|NE 25. 1. 2026 (15:15)
|Závod s hromadným startem mužů
1. Perrot
|NE 25. 1. 2026 (18:15)
|Závod s hromadným startem žen
1. Simonová
ZOH biatlon Anterselva 2026 🇮🇹
|8. 2. 2026 (14:05)
|Smíšená štafeta
1. Francie
|10. 2. 2026 (13:30)
|Vytrvalostní závod mužů
1. Botn
|11. 2. 2026 (14:15)
|Vytrvalostní závod žen
1. Simonová
|13. 2. 2026 (14:00)
|Sprint mužů
1. Fillon Maillet
|14. 2. 2026 (14:00)
|Sprint žen
1. Kirkeeideová
|15. 2. 2026 (11:15)
|Stíhací závod mužů
1. Ponsiluoma
|15. 2. 2026 (14:45)
|Stíhací závod žen
1. Vittozziová
|17. 2. 2026 (14:30)
|Štafeta mužů
1. Francie
|18. 2. 2026 (14:45)
|Štafeta žen
1. Francie
|20. 2. 2026 (14:15)
|Hromadný start mužů
1. Dale-Skjevdal
|21. 2. 2026 (14:15)
|Hromadný start žen
1. Michelonová
SP biatlon Kontiolahti 🇫🇮
|5. 3. 2026 (17:05)
|Vytrvalostní závod žen
1. E. Öbergová
|6. 3. 2026 (17:10)
|Vytrvalostní závod mužů
1. Perrot
|7. 3. 2026 (13:40)
|Hromadný start žen
1. Simonová
|7. 3. 2026 (15:40)
|Štafeta mužů
1. Norsko
|8. 3. 2026 (13:30)
|Štafeta žen
1. Švédsko
|8. 3. 2026 (16:55)
|Hromadný start mužů
1. Laegreid
SP biatlon Otepää 🇪🇪
|12. 3. 2026 (15:15)
|Sprint - muži
1. Laegreid
|13. 3. 2026 (15:15)
|Sprint - ženy
1. Simonová
|14. 3. 2026 (13:30)
|Stíhací závod - muži
1. Laegreid
|14. 3. 2026 (16:00)
|Stíhací závod - ženy
1. Vittozziová
|15. 3. 2026 (12:35)
|Smíšená štafeta dvojic
1. Norsko
|15. 3. 2026 (14:40)
|Smíšená štafeta
1. Švédsko
SP biatlon Oslo 🇳🇴
|19. 3. 2026 (16:15)
|Sprint - ženy
1. H. Öbergová
|20. 3. 2026 (16:15)
|Sprint - muži
1. Laegreid
|21. 3. 2026 (13:45)
|Stíhací závod - ženy
1. H. Öbergová
|21. 3. 2026 (16:15)
|Stíhací závod - muži
1. Laegreid
|22. 3. 2026 (13:45)
|Hromadný start - ženy
1. Vittozziová
|22. 3. 2026 (16:30)
|Hromadný start - muži
1. Botn
SP v biatlonu a novinky v sezoně 2025/26
- Nově se zavádějí nové věkové kategorie – U21, U19, U17. Od sezony 2026/27 se navíc Mistrovství světa juniorů omezí pouze na kategorii U21. Kategorie dorostu (U19) končí.
- Šampionát v Novém Městě na Moravě se přesouvá na leden, konkrétně na termín od 22. do 25. ledna 2026.
- Ve startovní listině stále chybí závodníci Ruska a Běloruska.
- Stále jsou zakázany vosky s fluorem ve složení. Před startem bude probíhat "Flour test" nebo společné mazání lyží.
- Nově se bude kromě červeného a zlatého dresu předávat takzvané Stříbrné číslo. IBU se rozhodla ocenit veterány v závodním poli. Nejlepší závodník nad 33 let si odveze stříbrné číslo, čímž chce biatlonová federace ocenit dlouhověkost a výkony zkušených závodníků.
- Kompletní přehled novinek naleznete ZDE.
Výsledky SP v biatlonu 2024/25
CELKOVÉ POŘADÍ SP (k 23. 3. 2025)
MUŽI
ŽENY
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 1291
1. Franziska Preussová (Něm.) 1278
SPRINT
1. J. T. Bö (Nor.) 432
1. Franziska Preussová (Něm.) 414
STÍHACÍ ZÁVOD
1. J. T. Bö (Nor.) 430
1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 438
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 165
1. Lou Jeanmonnotová (Fra.) 221
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Sturla Holm Laegreid (Nor.) 315
1. Franziska Preussová (Něm.) 355
Průvodce SP v biatlonu
- Kde sledovat biatlon živě v TV?
Závody ze Světového poháru v biatlonu vysílá v přímém přenosu tradičně Česká televize a Eurosport. Výsledky můžete sledovat i v Datacentru IBU.
- Kdy začíná biatlon?
Světový pohár v biatlonu 2025/26 bude zahájen štafetou žen 29. listopadu ve švédském Östersundu.
- Kde se jede biatlon?
První zástavkou letošní sezony bude švédský Östersund. Chybět nebudou pravidelné zastávky SP Hochfilzen, Ruhpolding, Oberhof, Kontiolahti a Oslo. Světový pohár zavítá i do francouzské Annecy, dalším hostitelem pak bude estonské Ötepää. Čeští fanoušci se dočkají Světového poháru i v Novém Městě na Moravě, které bude na program již od 22. ledna 2026.
- Jak se boduje biatlon?
Na body v závodech SP dosáhne 40 nejlepších závodníků, u závodu s hromadným startem pak kompletní startovní listina čítající 30 jmen.
- Co znamená červený dres v biatlonu?
Červený dres nosí závodníci, kteří vévodí celkovému pořadí dané disciplíny. Žlutý dres pak po vzoru Tour de France obléká lídr celkové pořadí Světového poháru.