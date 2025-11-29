Čeští biatlonisté na startu sezony: vyhlídky Davidové, Hornig s Krčmářem věří nové pažbě
Po loňském stříbrném úspěchu smíšené štafety na biatlonovém mistrovství světa budou nyní fanoušci doufat, že se něco podobného zopakuje také během sezony Světového poháru, a hlavně pak na únorových olympijských hrách. Víru zvětšuje i fakt, že po operaci zad absolvovala letní přípravu v podstatě naplno Markéta Davidová a v minulé sezoně se v mužích výrazně zvedl Vítězslav Hornig. Až samotný start sezony ale ukáže, i samotným závodníkům, jak na tom opravdu jsou. Zde je česká sestava pro dva úvodní díly Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu a co od nich čekat. Program Světového poháru v biatlonu ZDE>>>
Markéta Davidová
- 28 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
(jela pouze osm závodů)
- Úspěšnost střelby (celkově): 84 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): -4 %
Začátek minulé sezony rozjela parádně, vítězstvím ve sprintu na první zastávce Světového poháru v Kontiolahti. Jenže ze zbytku sezony ji odstavily potíže s vyhřezlou ploténkou. Po operaci na konci března se ale v létě zase opřela do tréninku a v olympijské sezoně by ráda stabilními výkony navázala na dřívější ročníky. Sama ale až v prvních závodech uvidí, jaká je realita.
Stejně jako někteří mužští kolegové, i Davidová změnila na tuto sezonu pažbu, která má umožnit rychlejší práci před prvním výstřelem. Kvůli operovaným zádům také musela upravit přípravu v posilovně a na první sníh vyrazila o něco později než ostatní. Přesto ona i všichni z týmu věří, že v sezoně bude schopná předvádět výkony, na které jsou u ní všichni zvyklí.
Lucie Charvátová
- 32 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 66 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): -2 %
Po minulé sezoně měla své místo v A-týmu jasné i pro tu olympijskou. Směrem k Hrám patří určitě k těm závodnicím, které vítají jejich umístění do vysokohorské Anterselvy. Právě z tohoto střediska má totiž svou jedinou medaili z MS. Tou je bronz ze sprintu v roce 2020.
Bývalou běžkyni na lyžích tradičně tlačí bota na střelnici, hlavně pak na položkách vestoje. Její loňská úspěšnost 57 % byla z posledních tří sezon nejhorší. A tak všichni doufají, že své statistiky v nadcházející sezoně posune na vyšší hodnoty.
Tereza Voborníková
- 25 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 89 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): 0 %
V přípravě na minulou sezonu ji značně limitovaly nemoci, kvůli kterým měla vytrvalostní manko, což je vidět i na jejích běžeckých statistikách. Ty byly o něco horší než v sezoně 2023/24. Letos ale žádný takový handicap nemá a doufá, že se tentokrát naplno projeví zásah do techniky běhu z loňského roku a letošní fyzická příprava.
Na rozdíl do jiných z týmu Voborníková pažbu neměnila. Jedním z důvodů je i vysvětlení její kolegyně Davidové: „Terka i manipulaci s ‚obyčejnou zbraní‘ umí úplně skvěle, takže neplatí, že bych s novou pažbou byla nějak rychlejší.“
Voborníková patří k těm, kteří si úplně nelibují v pobytu ve velkých nadmořských výškách, ale věří, že když bude mít v olympijské Anterselvě čas na aklimatizaci, problémy mít nebude.
Jessica Jislová
- 31 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 89 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): 0 %
Zatímco Voborníková si zdravotní trable „užila“ v minulé přípravě, Jislová si je vybrala letos. Kvůli infekci, jež zasáhla i svaly, jí chybí hlavně trénink ve vyšší intenzitě, a tak toho od začátku sezony až tolik neočekává a doufá, že její forma půjde nahoru postupně.
Také bývalá skokanka na lyžích, která ale v biatlonu platí za velmi přesnou střelkyni, letos změnila pažbu. Jak sama říká, nemyslí si, že by to byl tak zásadní rozdíl, ale… „Jsou to vteřiny zadarmo.“
Tereza Vinklárková
- 26 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 82 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): +4 %
Vinklárková patří k závodnicím na pomezí nižšího IBU Cupu a Světového poháru. V minulé sezoně absolvovala čtyři závody SP, celkem jich má na kontě 24. Statistiky střelby má ve vyšším průměru, hlavně ty vleže (92 %), stále ji ale ve špičkové konkurenci limituje pomalejší běh
Vítězslav Hornig
- 26 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 83 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): -2 %
V minulé sezoně patřil jednoznačně k největším skokanům. Hlavně tedy co se týče rychlosti běhu. V sezoně 2023/24 měl ve statistikách zaznamenána +3 % oproti průměru startovního pole, o rok později už to bylo -2, tedy výrazné zrychlení. Nevýhodou tohoto skoku bylo mírné zhoršení úspěšnosti střelby. Dřív totiž patřil k nejlepším střelcům (91 %), zatímco loni měl úspěšnost 83 %. Právě to by v nové sezoně rád přiblížil dřívější úrovni.
Zatímco ještě při minulých ZOH se jednalo o biatlonistu závodícího spíš v IBU Cupu, nyní už má účast pod pěti kruhy, jakožto nejlepší český muž v celkovém pořadí SP v posledním ročníku, prakticky jistou. A také tam by rád ukázal, co v něm je nejen v individuálních soutěžích, ale pomohl i v těch týmových k dalším českým olympijským medailím.
Jonáš Mareček
- 26 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 81 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): +1 %
V případě tohoto talentovaného biatlonisty se v minulé sezoně čekalo víc. Oproti ročníku 23/24 se sice mírně zlepšil ve střelbě, současně však zpomalil na trati. Asi i proto přes léto spolupracoval s týmovým lékařem Vítkem a ladili mimo jiné i váhu rodáka z Nového Města na Moravě.
Mareček na minulou sezonu přešel na novou značku lyží a hlavně v úvodu se i to trochu podepsalo na jeho výkonech. Zejména díky stabilní střelbě patří k pravidelným členům mužské štafety. Svůj nejlepší výsledek zaznamenal v posledním ročníku SP ve sprintu v Anterselvě, což je dobrý příslib pro ZOH, které se uskuteční právě v tomto středisku. Hory ve vyšší nadmořské výšce mu totiž zjevně nevadí.
Michal Krčmář
- 34 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 84 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): -2 %
Nejzkušenější člen českého, nejen mužského, týmu vstupuje do další olympijské sezony, pro něj už čtvrté. A jelikož jde o hodně důležitou sezonu, udělal před ní velké změny. Kvůli zrychlení přípravy střelby vyměnil pažbu na své malorážce. A jelikož v posledních pár letech nebyl zcela spokojený ani s kondicí svých lyží, přešel na jinou značku.
Z letošního MS si všichni vybaví jeho „zvířecí“ výkon na posledním úseku smíšené štafety, kde se Češi po letech radovali z medaile, konkrétně stříbrné. A Krčmář nezůstává při zemi ani ve svých cílech a snech pro ZOH – rád by získal cenný kov s mužskou štafetou.
Jakub Štvrtecký
- 26 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 70 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): -1 %
Dlouholetý reprezentant se do A-týmu vrací po delší pauze. Minulou sezonu sice zahájil ve Světovém poháru, jenže po dvou zastávkách přešel do nižšího IBU Cupu, v němž odzávodil celý zbytek ročníku 2024/25. Hlavním problémem u něj byla nestabilní střelba. S tou se potýkal i dřív, loni však jeho potíže vygradovaly. Ale ani v nižší soutěži se jeho střelecké statistiky výrazně nelepšily, hlavně ty vestoje.
Při interním souboji o A-tým pro SP na soustředění ve Finsku ale zabojoval a obsadil jedno ze dvou volných míst. Šanci má zatím dostat v Östersundu a Hochfilzenu, pak se uvidí podle jeho výkonů.
Mikuláš Karlík
- 26 let
Statistiky ze sezony 2024/25:
- Úspěšnost střelby (celkově): 72 %
- Běh (v porovnání s prům. start. pole): 0 %
Jeden z dřívějších talentů českého biatlonu také v minulé sezoně hodně bojoval. Na vině byly i potíže se spánkem, které rodák z Ústí nad Orlicí část sezony řešil a které měly vliv na jeho větší únavu a horší regeneraci. Zápasil především se střelbou vestoje, kde měl úspěšnost jen 56 %, s čímž není možné ve světové konkurenci obstát.
V interním souboji se dostal na první dva díly SP do mužské reprezentace, kde je však tlačenice na jedno až dvě místa do A-týmu značná, bude tak muset v úvodu sezony prokázat velmi dobrou formu, aby se v něm udržel.