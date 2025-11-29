Skvělý start sezony! Davidová dovezla štafetu na třetím místě. Muži skončili sedmí
Tohle české závodnice na samý úvod olympijské sezony potřebovaly. Kvartet Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová dojel hned v první štafetě na šokující bronzové příčce. Davidová po operaci zad dojížděla do cíle s obrovským úsměvem na tváři. Tam na ni už čekaly kolegyně, které ji objaly. Včetně Charvátové, která jela parádně na trati, a i když dobíjela, nemusela na trestné kolo. Češky se tak po dlouhých téměř sedmi letech v Östersundu radují z pódiového umístění ve Světovém poháru. Muži na jejich úspěch nenavázali, po složitějším úvodu to nakonec dotáhli na 7. místo.
Hlasy z českého tábora před startem nové biatlonové sezony byly hodně opatrné. Markéta Davidová nevěděla, co od sebe čekat v ostrém závodu po jarní operaci zad. Jessica Jislová se v létě potýkala s nemocemi, kvůli kterým jí chyběl trénink ve vysoké intenzitě. A Lucie Charvátová? Trenéři sice chválili, jaký kus práce přes léto udělala, přesto její dřívější výkony ve štafetách nabádaly k opatrnosti. A Tereza Voborníková se zase potýkala s pocitem, který příliš nezná.
Přes to všechno to Češky zvládly v úplně prvním závodě olympijské sezony senzačně.
V prvním kole se Jislová držela s hlavní skupinou a stejné to bylo také po první střelbě, kde byla neomylná, navíc i rychlá. Po ní jí patřilo šesté místo, na trati se pak propadla na 11., ale opět bezchybnou střelbou vestoje se dostala na 7. příčku.
Nejrychlejší na první položce byla Polka Sidorowiczová, vestoje už ale chybovala, naopak svou tradiční rychlopalbu předvedla Dorothea Wiererová a dostala na vedoucí příčku italskou štafetu.
Ovšem i obě střelecké položky Jislové byly opravdu rychlé, v součtu obou střeleb jí patřilo 2. místo za Bulharkou Dimitrovovou s časem 48,8 sekundy.
„Rozhodla jsem se, že si nebudu přidělávat práci, a tak jsem se snažila neudělat na střelnici chybu,“ usmívala se v rozhovoru pro ČT sport po svém úseku.
Jislová předala Lucii Charvátové na devátém místě s půlminutovou ztrátou. Na prvním místě se udržela Wiererová, která předala Cerrerové s náskokem 11 sekund na Švýcarsko.
Zazářila Charvátová
Charvátová se na trati posunula dopředu. Na střelnici, kam přijela jako osmá, jednou dobíjela, ale terč napodruhé sestřelila, a tak se do dalšího kola vydala na pátém místě. Do vedení se dostaly Švýcarky, na které Češka ztrácela 17 sekund. To se ale rychle změnilo, Aitě Gasparinové to na trati
tradičně tolik nejde, zatímco Charvátová výrazně stahovala. Jenže na střelnici nastaly problémy a Charvátová musela třikrát dobíjet. Nicméně trestnému kolu se vyhnula a udržela pro českou štafetu čtvrté místo.
„Nahnalo mi to úsměv do tváře do posledního kola. Ale samozřejmě nervy to byly, protože u druhé dobíjené rány jsem myslela, že spadla, ale musela jsem sáhnout ještě po posledním náboji. Ale nakonec to spadlo,“ líčila Charvátová.
Do vedení se ještě před střelnicí dostala Rakušanka Hauserová a tuto pozici udržela i po střelbě.
Charvátová v posledním kole posunula českou štafetu na první místo a dál uháněla k předávce, kde na ni čekala Tereza Voborníková, která na svůj úsek vyrazila z prvního místa s náskokem dvou sekund na Rakousko a téměř pěti na Francouzky. Za ty naskočila Braisazová-Bouchetová, která se rychle na trati dostala do vedení.
„Popravdě klobouk dolů před Lůcou, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu vyjíždět na prvním místě a je to docela nepříjemné, nejsem na tyto pozice zvyklá. Běžet s Braisazovou-Bouchetovou, která patří k nejrychlejším běžkyním… Jsem ráda, že jsem s nima dvě kola vydržela,“ hlásila Voborníková.
Ta se v prvním kole svého úseku držela v čelní skupině a na střelnici dojela na třetí pozici. Jako první terče vyčistila Rakušanka Gandlerová, Voborníková dvakrát dobíjela. I přesto ze střelnice odjížděla před Francouzkou, která sice dobíjet nemusela, ale střílela pomalu. Druhá byla po střelbě vleže navrátivší se Vittozziová.
Na svou druhou střelbu přijela česká biatlonistka jako čtvrtá těsně za Italkou. Tak to zůstalo i po položce vestoje, kde soupeřky chybovaly, přesto udržely své pozice před Voborníkovou. Ta zůstala díky čisté střelbě na čtvrtém místě, i když už neměla kontakt s první trojicí.
„Jsem ráda, že jsem to dobojovala a že Makula tam má s čím pracovat,“ říkala hned po doběhnutí.
Dvě opravy Davidové při návratu
Markétě Davidové předávala se ztrátou 24 sekund na třetí místo a víc než 27 na to první. Češka, která se vrací po dlouhé závodní pauze, rozjela svůj úsek rozvážněji. Klid jí ale mohlo dodávat, že páté Švédky, konkrétně Hanna Öbergová, za ní byly téměř 50 sekund.
Ačkoliv Jeanmonnotová uháněla, Italka a Rakušanka měly tempo podobné jako Davidová. Francouzka na ležce neminula a ve chvíli, kdy Davidová ulehala na podložku, už odjížděla ze střelnice. Rakušance ale hrozilo trestné kolo, které sice odvrátila, avšak Davidová se dostala před ni, i když jen těsně. Öbergová stáhla své manko po první střelbě na půlminutu na třetí příčku. Deset sekund před Davidovou byla Italka Auchentallerová, ke které se Češka přibližovala.
Na poslední střelbu přijela Davidová čtyři a půl sekundy za Italkou. První Jeanmonnotová měla na spouštění dost klidu, přesto jednou minula, ale opravila. Auchentallerová byla bezchybná a hlavně rychlá, zatímco Davidová musela dvakrát opravovat. Také Rakušanka dobíjela, díky čemuž Davidová odjížděla na třetím místě s náskokem 19 sekund na Öbergovou.
Švédce se ale nedařilo výrazně stahovat, a tak mohla Davidová už s klidem projet cílovou rovinu, na které mohli všichni vidět její obrovský úsměv na rtech a nejspíš také úlevu, že po potížích z minulé sezony to jde stejně výborně, jako před nimi.
Český ženský kvartet se naposledy z medailové příčky ve štafetě radoval v lednu 2019 v Oberhofu. Po dlouhých téměř sedmi letech ale všechny členky štafety i trenér ženského výběru Lukáš Dostál doufají, že to byl jen první výkop a v podobných výkonech budou pokračovat. A třeba Davidovou, která se stala finišmankou ženské štafety vůbec poprvé, na této pozici uvidíme častěji.
„Hlavně děkuju holkám, že to takhle rozjely. Před startem jsem se toho trošku bála, pak jsem si říkala, že jsou to blázni, a jsem ráda, že jsem to mohla takhle dokončit. Taky jsem si říkala, že jsem čtvrtý úsek ještě nikdy nejela, tak uvidíme…“ smála se Davidová už s medailí na krku.
Vděčná byla také Charvátová. „Je to malý dílek z toho, co jsem za ty roky nezvládla, ale jsem ráda, že jsem to mohla takhle vrátit. A jsem ráda, že holky nade mnou nezlomily hůl a že jsme to takhle vybojovaly.“
Muži dojeli sedmí
Muži vjeli do štafety v tomto pořadí: Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík. Hornigovi, který byl skokanem minulé sezony, se ale první závod vůbec nepodařil. Zatímco z první střelby odjížděl jako třetí, ta druhá, vestoje, mu nevyšla a musel po ní na dvě trestná kola. Krčmářovi předával až na 12. místě. Nejzkušenějšímu členovi českého týmu to nešlo při střelbě vleže, jak by si přál, ale vestoje to zvládl skvěle a posunul štafetu na sedmou příčku.
Štvrtecký vleže terče vybílil a posunul se o místo výš. Jenže vestoje už to bylo horší a rodák ze Vsetína musel na trestné kolo. Karlíka posílal do posledního úseku ze sedmé příčky. A to po jednom dobíjení jak vleže, tak i vestoje také šestadvacetiletý Karlík udržel. Výhru slaví Norové před Francouzi a Švédy.
Ženy - štafeta 4x6 km:
1. Francie (Richardová, Michelonová, Braisazová-Bouchetová, Jeanmonnotová) 1:11:17,9 (0 tr. okruhů + 8 dobíjení), 2. Itálie (Wiererová, Carraraová, Vittozziová, Auchentallerová) -13,8 (1+9), 3. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -30,8 (0+8), 4. Švédsko -45,5 (2+10), 5. Rakousko -1:31,8 (1+12), 6. Finsko -2:09,2 (1+9).
Muži - štafeta 4x7,5 km:
1. Norsko (Uldal, Frey, Laegreid, Christiansen) 1:11:10,1 (1 tr. okruh + 10 dobíjení), 2. Francie (Claude, Fillon Maillet, Jacquelin, Perrot) -15,3 (3+11), 3. Švédsko (Brandt, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson) -24,7 (3+14), 4. Německo -55,7 (0+9), 5. USA -1:25,0 (2+14), 6. Itálie -1:55,4 (3+10), 7. Česko (Hornig, Krčmář, Štvrtecký, Karlík) -2:09,0 (3+11).