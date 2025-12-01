Davidová zpět mezi nejlepšími: nezvyklá úloha i nadějné náznaky. Upravit musela i střelbu
Nervózní očekávání svého comebacku po operaci vyhřezlé ploténky pročísla biatlonistka Markéta Davidová sebevědomými jízdami ve víkendových štafetách. V Östersundu se hned na úvod olympijské zimy zařadila mezi nejlepší a fanouškům dala důvod snít o tom, co může přijít. „Když bude zdravá, tak si myslím, že bude ve svěťáku sto pro jezdit do pětky,“ hlásí svazový prezident Jiří Hamza. V úterý ji ve Švédsku čeká první individuální start – vytrvalostní závod (15.30, PP ČT sport).
Její tělo zažilo hodně bolesti, ale mysl má Markéta Davidová osvěženou.
„Jestli mě něco loňská sezona naučila, tak to, že je dobré si toho moc neplánovat,“ usmívala se před odletem na sever k prvním závodům Světového poháru po nepříjemné zdravotní pauze.
Nádech fatalistického přístupu nemůže škodit. Zvlášť závodnici, která před minulou olympiádou v Pekingu dala v dokumentu Red Bullu nahlédnout do svého citlivého nitra a neubránila se slzám, když mluvila o řeholi profesionální biatlonistky. Na střelnici v Čang-ťia-kchou jí pak ve vytrvalostním závodě scházela jediná rána ke zlatu.
Teď už je tu jiná realita. Na začátek minulé sezony sice Davidová vyhrála sprint v Kontiolahti, ale pak se jí všechno zbortilo. Snahy vyřešit krutou bolest vyhřezlé ploténky konzervativně nevyšly, a tak musela v březnu na operaci. Vrátila se s uzdraveným tělem a zdá se, že s klidnější myslí.
„Myslím, že jí ta pauza mohla dokonce pomoct. Myslím, že se i lidsky srovnala,“ míní Hamza.
Štafetové zkoušky na úvod olympijské sezony v Östersundu jeho názor podpořily. Davidová se při návratu ukázala ve formě. Dostala na starost finiš ženské i smíšené štafety a v obou případech předvedla třetí nejlepší výkon na svém úseku. Ze čtyř střeleckých položek jen dvakrát dobíjela v ženském závodě vestoje.
„Je to nejlepší argument na psychiku: Ty už toho máš za sebou tolik, že si odpočineš a bude to dobré. Ale on nikdo nečeká, nikdo nezahálí. Čtrnáct dní pauza určitě nikoho nezabije, dlouhá pauza je blbě. Když stojíte tři, čtyři měsíce… Zaplaťpánbůh, že to bylo v těch jarních měsících. Kdyby to bylo teď před sezonou, bylo by to horší,“ vysvětluje sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář. „Nicméně ta pauza tam může být znát. Je to seriál závodů. Je potřeba s tím pracovat a brát na tohle ohled. Může to pomoct, ale taky to může v kumulaci únavy být kontraproduktivní. Je to o jejích pocitech, o její zpětné vazbě. Otočme to do těch pozitivních věcí, že to byl odpočinek, který jí pomůže.“
Davidové nezbylo než po operaci zad upravit trénink, především v posilovně už nemůže zvedat váhy, na které byla zvyklá.
„Myslím, že u závodníka jejích kvalit a jejích zkušeností, to znamená, že není ve Světovém poháru nováček, se tohle určitě dá řešit. Není to všechno postavené na silové přípravě a síla se dá udělat specifickými věcmi. Za mě bych se toho nebál,“ líčí Rybář. „Na druhou stranu, vždycky je to nová situace. To je horší než fakt, že něco nemůže dělat. Jde o to najít cesty, jak to nahradit. Ale nemyslím si, že by to bez toho nešlo.“
Opatrný přístup je pochopitelný
Ve štafetách Davidová na běžkách nevypadala zle. Ve srovnání s bleskovou Švédkou Hannou Öbergovou sice ztrácela, ale s Francouzkou Lou Jeanmonnotovou jezdila na stejné úrovni, v nedělní smíšené štafetě byla i rychlejší. V ní prohrála těsný souboj o čtvrté místo s Finkou Suvi Minkkinenovou, kde doplatila na horší pozici v poslední zatáčce a krátkou cílovou rovinku.
Povzbudivé byly i víkendové položky na střelnici, kde ve třech případech bez chybičky vyčistila terče. Střeleckou pozici přitom po operaci musela upravit.
„Ona musí cítit: Takhle si do toho stoupnout můžu, takhle si do toho lehnout můžu,“ líčí Rybář. „Poloha vleže byla po operaci složitější, protože dojde k prohnutí, k extrémnímu tlaku na páteř. Tam se šlo pomaleji. Myslím si, že s tímhle pracuje a pořád se snaží stabilitu najít. Může to být omezení, na druhou stranu není to nic, s čím by se nezvládla vyrovnat.“
O víkendu Davidová skvěle zvládla dva štafetové úseky, v nichž ujela vždy šest kilometrů. V úterním individuálním závodě ji však čeká patnáctikilometrová štreka po cestě se čtyřmi střeleckými položkami. Bude to pro ni významný test fyzické kondice.
„Příjemně mě potěšila, jak to vizuálně vypadalo na lyžích i na střelnici. Teď je otázkou, jak bude pauza zásadní ve fyzickém výkonu. Není to o jednom závodu, ale o seriálu závodů, kdy únava bude přicházet,“ líčil Rybář ještě před prvními starty v Östersundu. „Vůbec nechci vyvolávat nějaké prognózy. Musíme k tomu prostě přistoupit s pokorou, umět reagovat. Taky není řečeno, že Markéta odjede všechny závody. Ale vypadala, že na sezonu připravená je. Já se na to v jejím podání docela i těším.“
Opatrný přístup k hvězdné závodnici, která se vrací po vážném zdravotním problému, je pochopitelný. Jenže hra o olympijské medaile se už rozjela, čas běží. Generálka v Novém Městě na Moravě je na programu už koncem příštího měsíce a závodníci potřebují v následujících závodech získat sílu pro vrchol sezony.
„Máme takové heslo: Kůň, který tahá, se nevypřahá,“ usmívá se Rybář. „Tím jsme se řídili i kolem Soči, že jsme závodů zbytečně moc nevynechávali. Závodník je na to připravený a každý závod mu dává, v případě, že jezdí dobře, sebedůvěru, že to tam je. Když tři týdny nezávodíte, tak si říkáte, uteklo to, nebo to tam pořád je?“
Během prvního víkendu Davidová poskytla nadějné náznaky, zvedla si náladu dvěma kvalitními výkony, včetně euforického bronzového finiše ženské štafety. V druhém östersundském týdnu ji čeká ještě větší zápřah. Po úterním vytrvalostním závodě pojede ještě páteční sprint a nedělní stíhací závod. A pak v rychlém sledu přijdou další dva závodní víkendy úvodního trimestru v rakouském Hochfilzenu a francouzském Annecy-Le Grand Bornand.
„Markéta je cílevědomá závodnice, která si jde za svým cílem. Myslím si, že ji to posunulo v tom, že na sebe nemusí dávat takové očekávání, tak velké cíle, že se může stát cokoliv kdykoliv,“ řekl o své závodnici trenér ženského týmu Lukáš Dostál.
První víkend v Östersundu:
Ženská štafeta:
|Hanna Öbergová
|Lou Jeanmonnotová
|MARKÉTA DAVIDOVÁ
|Čas běhu
|15:46,4
|15:54,9
|15:58,8
|Čas střelby
|55,5
|1:12,6
|1:12,5
|Střelba
|0+1
|0+2
|0+2
Smíšená štafeta:
|Hanna Öbergová
|Lou Jeanmonnotová
|MARKÉTA DAVIDOVÁ
|Čas běhu
|15:49,1
|16:03,4
|16:01,5
|Čas střelby
|54,1
|53,7
|52,2
|Střelba
|0+1
|0+0
|0+0
Střelecké položky Markéty Davidové:
|Vleže
|Vestoje
|Ženská štafeta
|31,6
|40,0
|Smíšená štafeta
|27,0
|25,1