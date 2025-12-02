Předplatné

Ve větrné loterii vyhrála vytrvalostní závod těsně Wiererová. Nejlepší Češkou Voborníková

Dorothea Wiererová vyhrála první vytrvalostní závod sezony
Dorothea Wiererová vyhrála první vytrvalostní závod sezonyZdroj: ČTK
Finka Sonja Leinamová vybojovala senzační druhé místo
Italská biatlonistka Dorothea Wiererová
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
Markéta Davidová se vrátila do Světového poháru a hned výrazně pomohla českým štafetám
7
Fotogalerie
Romana Barboříková
Biatlon
Vstoupit do diskuse (2)

Bylo to napětí až do cílové čáry. A vítězkou nesmírně těsného souboje se stává… Už veteránka Dorothea Wiererová. Zkušená italská rychlopalebnice nejlépe zvládla vytrvalostní závod nového ročníku Světového poháru v Östersundu. V něm sehrál velkou roli nepříjemný vítr, což potvrzuje i fakt, že žádná ze závodnice nezapsala čisté střelecké konto. Wiererová minula dvakrát, v posledním kole ale ukázala, že i fyzicky je na tom skvěle a dosud neznámou Finku Sonju Leinamovou porazila na cílové čáře o pouhé tři desetiny sekundy. Nejlepší z Češek Tereza Voborníková dojela na 24. místě.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
Individuální závod žen 15 km, ÖstersundÖstersunds skidstadion Vítěz: D. Wiererová (ITA)

Vstoupit do diskuze (2)

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů