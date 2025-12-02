Ve větrné loterii vyhrála vytrvalostní závod těsně Wiererová. Nejlepší Češkou Voborníková
Bylo to napětí až do cílové čáry. A vítězkou nesmírně těsného souboje se stává… Už veteránka Dorothea Wiererová. Zkušená italská rychlopalebnice nejlépe zvládla vytrvalostní závod nového ročníku Světového poháru v Östersundu. V něm sehrál velkou roli nepříjemný vítr, což potvrzuje i fakt, že žádná ze závodnice nezapsala čisté střelecké konto. Wiererová minula dvakrát, v posledním kole ale ukázala, že i fyzicky je na tom skvěle a dosud neznámou Finku Sonju Leinamovou porazila na cílové čáře o pouhé tři desetiny sekundy. Nejlepší z Češek Tereza Voborníková dojela na 24. místě.
Podrobnosti připravujeme.