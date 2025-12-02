Žádná biatlonistka netrefila všechny terče. Loterii vyhrála Wiererová, Davidová 44.
Bylo to napětí až do cílové čáry. A vítězkou nesmírně těsného souboje se stává… Už veteránka Dorothea Wiererová. Zkušená italská rychlopalebnice nejlépe zvládla vytrvalostní závod nového ročníku Světového poháru v Östersundu. V něm sehrál velkou roli nepříjemný vítr, což potvrzuje i fakt, že žádná z biatlonistek nezapsala čisté střelecké konto. Wiererová minula dvakrát, v posledním kole ale ukázala, že i fyzicky je na tom skvěle a dosud neznámou Finku Sonju Leinamovou porazila na cílové čáře o pouhé tři desetiny sekundy. Nejlepší z Češek Tereza Voborníková dojela na 24. místě. Program Světového poháru v Östersundu ZDE>>>
Po štafetovém víkendu se rozjel další ročník Světového poháru už individuálními závody. Ty odstartovaly ženy vytrvalostním závodem, u kterého bylo od začátku jasné, že na střelnici to kvůli poryvům větru nebude nic snadného.
Markétě Davidové, která vystartovala jako první z Češek se startovním číslem 4, to na trati v prvním kole odsýpalo, na střelnici také začala dobře, jenže třetí rána vleže se do teče nevešla. Češka poté provedla korekci mířidel a zbylé dva terče už sestřelila. Po první položce si tak připsala jednu trestnou minutu.
V první střelbě chybovaly i další biatlonistky, jednu chybu jich připsala celá řada, třeba i Norka Ingrid Tandrevoldová. Naopak mezi ty, které všechny terče vybílily, se zařadila druhá Češka ve startovním poli Tereza Voborníková. K té se později přidaly i Jessica Jislová a Tereza Vinklárková.
Další navrátilkyně po potížích se zády Lisa Vittozziová zapsala na první položce jednu trestnou minutu. Stejně dopadla také Lucie Charvátová, která byla na trati o něco pomalejší než týmová kolegyně Davidová. Obhájkyně Velkého křišťálového glóbu Franziska Preussová si s první položkou poradila bravurně, stejně jako následně Lou Jeanmonnotová, jež před zahájením hodně upravovala mířidla, což se vyplatilo, i když strávila na podložce 44 sekund.
Střelbu vestoje měla Davidová náročnou kvůli větru, a stejně jako při té úvodní vleže, i nyní jednou minula, navíc ostatní rány si raději hlídala, a tak jí tato položka zabrala 34,8 sekundy. Naopak Tandrevoldová, pro kterou se stala střelba vestoje noční můrou, byla při druhé střelbě neomylná.
Voborníková zde po úspěšné ležce zapsala hned sto dvacet sekund navíc. To Charvátová sice nesestřelila první terč, zbylé čtyři se ale překlopily. Čisté konto neudržela ani Jislová, která zaznamenala první trestnou minutu, Vinklárková přidala dvě.
Dvě minuty navíc si vestoje připsala na své konto také Preussová, které se nevyvedl začátek položky. Naopak Jeanmonnotová odstřílela rychle a hlavně bezchybně.
Davidovou štvala ležka
Třetí střelbu, tentokrát vleže, zahájila Davidová hned dvěma netrefenými terči, následně upravila míření, čtvrtý terč sestřelila, ale ten pátý nespadl. Poslední terč na této položce nesložila ani Voborníková, ale čtyři předchozí ano. Zato Charvátová zde minula celkem třikrát, Vinklárková dvakrát. Jislová zvládla tuto střelbu bezchybně, nicméně jí to zabralo víc času.
Vittozziová po bezchybné stojce vleže opět netrefila, a to rovnou dva terče. Chybovala také Preussová, ta netrefila jeden terč. V pozadí zájmu se držela Dorothea Wiererová, jež na prvních dvou střelbách připsala pokaždé jednu trestnou minutu, třetí ale zvládla bez potíží.
Ani svou poslední položku Davidová nevyčistila, i když zpočátku to vypadalo hodně nadějně. První čtyři terče zbělaly poměrně rychle, jenže před poslední ranou přišla menší pauza a po ní střelecká chyba. „Ze stojky mám ale docela radost, že se mi to povedlo. Jenže mě mrzí ležka, vůbec nevím, co se tam dělo. Ta mě štve,“ prozradila po závodu pro ČT sport Davidová. Ve svém návratovém individuálním závodu skončila čtyřiačtyřicátá.
Voborníková si s poslední střelbou tohoto závodu poradila skvěle a do cíle tak mířila se třemi trestnými minutami. „První stojka byla opravdu těžká, tam byl vítr silnější. Na poslední stojku jsem si říkala, že už nemám co ztratit. Ale dneska mi nedá spát poslední rána vleže, to mě mrzelo celou trať, že to bylo zbytečné,“ smutnila Voborníková.
Charvátové se ani zde nedařilo a stejně jako na předchozí položce minula tři terče. Do té doby střelecky celkem úspěšné Jislové se závěr nepodařil a netrefila dvakrát. Zato Vinklárková byla neomylná.
V závěru se ale pohledy všech soustředily na jiné závodnice – do té doby vcelku neznámé. V cíli už čekala Francouzka, která se do soupisky SP dostala i díky nepřítomnosti Julie Simonové. Camille Benedová navýšila svůj čas jen o jednu trestnou minutu a mohla živit naději na senzační výhru. Jenže stejné střelecké konto měla také Finka Sonja Leinamová, jež však byla na trati rychlejší. Když projela cílem, její týmová parťačka Suvi Minkkinenová už ji objímala a chtěla se s ní radovat z výhry. Jenže poslední položku vybílila Wiererová, která i se dvěma trestnými minutami ztrácela na předposledním mezičase na Finku 9,4 sekundy. Navíc do úplného závěru pořádně nakopla motor a cílem projela o pouhé tři desetiny sekundy rychleji než Leinamová.
V sezoně, kdy Italka očekává vrchol kariéry v podobě olympijských her doma v Anterselvě, je to pořádná dávka sebevědomí pro tuto pětatřicetiletou biatlonistku. Tu na stupně vítězů naopak doprovodily dvě novicky v tomto ceremoniálu.
SP v biatlonu v Östersundu (Švédsko):
Ženy - vytrvalostní závod (15 km): 1. Wiererová (It.) 43:08,0 (2 tr. minuty), 2. Leinamová (Fin.) -0,3 (1), 3. Benedová -8,4 (1), 4. Jeanmonnotová (obě Fr.) -31,3 (2), 5. H. Öbergová (Švéd.) -34,3 (3), 6. Cloetensová (Belg.) -37,7 (1), ...24. Voborníková -2:53,7 (3), 44. Davidová -4:36,0 (6), 64. Vinklárková -5:53,3 (4), 67. Jislová -6:06,0 (3), 73. Charvátová (všechny ČR) -6:51,5 (8).