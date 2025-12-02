Wiererová se ladí na ZOH: výhra větrné loterie. Ráno jsem se cítila fakt špatně, přiznala
Zásadní pro ni budou až olympijské hry na domácí půdě v Anterselvě. Doslova vrchol kariéry. Jako by se ale Dorothea Wiererová už teď snažila všechny navnadit na bombastickou podívanou. A jak to udělat lépe, než vyhrát závod? Navíc tak strhujícím způsobem, jako se jí to podařilo v úterním vytrvalostním závodu žen, první individuální soutěži nového ročníku Světového poháru. V Östersundu zdolala o pouhé tři desetiny sekundy outsiderku z Finska Sonju Lienamovou. „Neuvěřitelné,“ radovala se Italka. Z Češek zastřílela nejlépe Tereza Voborníková a skončila na 24. místě.
Poslední sezony u ní byly vždy s otazníkem. Dokonce takovým, jestli bude vůbec ještě pokračovat v úspěšné kariéře. Pro Dorotheu Wiererovou, která si v předminulé sezoně prošla řadou zdravotních potíží, ale zůstala velkou motivací domácí olympiáda. Největší sportovní akce jen pár kilometrů od domova bude vrcholem kariéry rodačky z Brunecku.
Její léto bylo kvůli tomu dost divoké. „Byly to pořád nějaké akce kvůli olympiádě a bylo toho opravdu hodně. Až jsem z toho byla někdy opravdu unavená. Ale stojí to za to,“ přiznala pětatřicetiletá biatlonová legenda.
I s ohledem na to, že její minulá sezona byla nahoru dolů, ale v úvodním individuálním závodu olympijské sezony nebyla úplně v centru zájmu kamer. Až do své poslední střelby. Tam už atakovala skvělý výsledek. Závodnice, která byla vždy známá rychlopalbou, která ale v posledních letech nebývala tak úplně přesná, na ni přijížděla se skóre 1,1,0. Ve vedení byla tou dobou Francouzka Camille Benedová, jež se do týmu dostala hlavně díky absenci Julie Simonové kvůli trestu.
Wiererovou, která v SP kroutí už patnáctou kompletní sezonu, to ale nevyvedlo z konceptu. Nijak neváhala, nasázela všech pět ran za 23,3 sekundy (třetí nejrychlejší) a nabuzená mohla vyrážet do posledního okruhu. Všechny terče totiž zbělaly.
„Ráno jsem se probudila a cítila jsem se fakt špatně, trochu nachlazená. Probírala jsem to s trenérem a ten mi řekl: Soustřeď se jen na svou práci na střelnici. Dnes můžou být podmínky zvlášť těžké, takže to bude důležité. Tak jsem poslechla a myslím, že to fungovalo dobře,“ usmála se Wiererová.
Už nevěřila, že by mohla dosáhnout na pódium
Když odjížděla ze střelnice, byla na tom ještě lépe Finka Lienamová, která měla jen jednu trestnou minutu. Jenže její náskok na předposledním mezičase nebyl moc komfortní – 9,4 sekundy.
„V posledních kolech jsem věděla, že je někdo přede mnou, ale nevěděla jsem, kdo. Jen jsem se soustředila na své nohy, protože mě tou dobou už dost bolela záda,“ přiznala majitelka dvou Velkých křišťálových glóbů.
Přesto se ještě pořádně zmáčkla, na posledním mezičase byla její ztráta už jen 2,1 sekundy a před ní sjezd na stadion a cílová rovinka. I tady dokázala stáhnout a cílem projela o pouhé tři desetiny sekundy rychleji než Finka. S tou už se kolegyně Suvi Minkkinenová chtěla radovat z výhry, ale nakonec se musely spokojit i s druhým místem.
Zato Wiererová a celý italský tým jásal radostí: „Už jsem nevěřila, že bych ještě v závěru kariéry vůbec mohla dosáhnout na pódium. Je to neuvěřitelné.“
Českým závodnicím se naopak příliš nedařilo. Nejlepší z nich byla díky jen třem trestným minutám Tereza Voborníková na 24. místě. Markéta Davidová, která jela první individuální závod po operaci zad, na střelnici minula celkem šestkrát a brala 44. příčku. Na trati na tom ale byla z Češek nejlépe, když jí patřil 12. běžecký čas se ztrátou 48 sekund na nejrychlejší Anamariju Lampičovou.
Program SP v Östersundu
Středa 15.30 vytrvalostní závod muži
Pátek 16.00 sprint ženy
Sobota 16.30 sprint muži
Neděle 13.15 stíhací závod ženy
15.20 stíhací závod muži