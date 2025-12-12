Biatlon ONLINE: Češi kazili střelbu, nejlepší Hornig ve třetí desítce. Připravují se ženy
Světový pohár v biatlonu se ze švédského Östersundu přesunul do Hochfilzenu. V rakouském areálu jsou nejprve na programu sprinty. Jako první šli do akce muži, Čechům se ale závod příliš nepovedl. Na střelnici chybovali a nejlepší dojel Vítězslav Hornig, kterému patří průběžně 22. místo. V ženském týmu došlo k jedné změně, když Terezu Vinklárkovou nahradila Ilona Plecháčová. Start ženského sprintu je na programu v 14:15. Jeho ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>