Biatlon ONLINE: Češi kazili střelbu, nejlepší Hornig ve třetí desítce. Připravují se ženy

Jak na druhou zastávku SP v Hochfilzenu vzpomínají biatlonisté? • Zdroj: isportTV
Biatlonistka Lucie Charvátová začala novou sezonu v Östersundu velmi slušně
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Östersundu
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Östersundu
Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Světový pohár v biatlonu se ze švédského Östersundu přesunul do Hochfilzenu. V rakouském areálu jsou nejprve na programu sprinty. Jako první šli do akce muži, Čechům se ale závod příliš nepovedl. Na střelnici chybovali a nejlepší dojel Vítězslav Hornig, kterému patří průběžně 22. místo. V ženském týmu došlo k jedné změně, když Terezu Vinklárkovou nahradila Ilona Plecháčová. Start ženského sprintu je na programu v 14:15. Jeho ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>

Sprint mužů 10 km, Hochfilzen

Sprint žen 7,5 km, Hochfilzen

