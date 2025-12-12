Biatlon ONLINE: sprinty mužů i žen v Hochfilzenu, jak si povedou čeští závodníci?
Světový pohár v biatlonu se ze švédského Östersundu přesunul do Hochfilzenu. V rakouském areálu jsou dnes na programu sprinty. Jako první půjdou do akce muži, jejichž start závodu je naplánován na 11:25. V akci se představí pět českých závodníků (Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček). V ženském týmu došlo k jedné změně, když Terezu Vinklárkovou nahradila Ilona Plecháčová. Start ženského sprintu je na programu v 14:15. Oba závody sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.