Biatlon ONLINE: sprinty mužů i žen v Hochfilzenu, jak si povedou čeští závodníci?

Video placeholder
Jak na druhou zastávku SP v Hochfilzenu vzpomínají biatlonisté? • Zdroj: isportTV
Biatlonistka Lucie Charvátová začala novou sezonu v Östersundu velmi slušně
Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Östersundu
Mikuláš Karlík na trati stíhacího závodu v Östersundu
Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Světový pohár v biatlonu se ze švédského Östersundu přesunul do Hochfilzenu. V rakouském areálu jsou dnes na programu sprinty. Jako první půjdou do akce muži, jejichž start závodu je naplánován na 11:25. V akci se představí pět českých závodníků (Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček). V ženském týmu došlo k jedné změně, když Terezu Vinklárkovou nahradila Ilona Plecháčová. Start ženského sprintu je na programu v 14:15. Oba závody sledujte v ONLINE přenosech na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Sprint mužů 10 km, Hochfilzen

Sledujte on-lineLIVE
Sprint žen 7,5 km, Hochfilzen

