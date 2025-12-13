Předplatné

Biatlon ONLINE: Muži jedou v Hochfilzenu stíhačku. Ženy čeká štafeta, uspějí opět Češky?

Michal Krčmář během sprintu v Hochfilzenu
Michal Krčmář během sprintu v HochfilzenuZdroj: Petr Slavík/Český biatlon
Program biatlonového Světového poháru pokračuje v Hochfilzenu dalšími dvěma závody. Muži jedou stíhačku, z trojice českých reprezentantů má nejlepší startovní pozici dvaadvacátý Vítězslav Hornig. Ženy pak čeká štafeta, naváže česká čtveřice na třetí místo z Östersundu? ONLINE přenosy ze závodů sledujte na iSportu. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>

Stíhací závod mužů 12,5 km, Hochfilzen

Štafeta žen 4×6 km, Hochfilzen

Jak na druhou zastávku SP v Hochfilzenu vzpomínají biatlonisté? • isportTV

