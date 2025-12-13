Předplatné

Biatlon ONLINE: Stíhačku vyhrál Perrot, Češi až ve třetí desítce. Ženy čeká štafeta

Eric Perrot (vpravo) vyhrál stíhačku před Tommasem Giacomelem, oba biatlonisté si prohodili pozice z pátečního sprintu
Eric Perrot (vpravo) vyhrál stíhačku před Tommasem Giacomelem, oba biatlonisté si prohodili pozice z pátečního sprintuZdroj: ČTK
Eric Perrot vyhrál stíhačku v Hochfilzenu
Český biatlonista Vítězslav Hornig
Eric Perrot vyhrál stíhačku v Hochfilzenu
Michal Krčmář během sprintu v Hochfilzenu
5
Fotogalerie
iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Program biatlonového Světového poháru pokračuje v Hochfilzenu dalšími dvěma závody. Mužskou stíhačku vyhrál Francouz Eric Perrot. Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig skončil čtyřiadvacátý, Michal Krčmář doběhl o čtyři místa za ním. Ženy čeká štafeta, naváže česká čtveřice na třetí místo z Östersundu? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 14.15 na iSportu. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>

Podrobnosti připravujeme.

SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ...21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.

14:15 ženy - štafeta (4x6 km).

Sledujte on-lineLIVE
Štafeta žen 4×6 km, Hochfilzen

Video placeholder
Jak na druhou zastávku SP v Hochfilzenu vzpomínají biatlonisté? • isportTV

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonuKde sledovat biatlon v TV?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2024/25

Klasické lyžování
Marcialonga 2024

Krasobruslení
MS v krasobruslení 2023

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů