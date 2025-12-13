Biatlon ONLINE: Stíhačku vyhrál Perrot, Češi až ve třetí desítce. Ženy čeká štafeta
Program biatlonového Světového poháru pokračuje v Hochfilzenu dalšími dvěma závody. Mužskou stíhačku vyhrál Francouz Eric Perrot. Nejlepší z Čechů Vítězslav Hornig skončil čtyřiadvacátý, Michal Krčmář doběhl o čtyři místa za ním. Ženy čeká štafeta, naváže česká čtveřice na třetí místo z Östersundu? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 14.15 na iSportu. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>
Podrobnosti připravujeme.
SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):
Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).
Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ...21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.
14:15 ženy - štafeta (4x6 km).