Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu v Hochfilzenu, Charvátová odvrátila trestné kolo
Program biatlonového Světového poháru pokračuje v Hochfilzenu dalšími dvěma závody. Stíhačku mužů vyhrál Éric Perrot. Čtyřiadvacetiletý Francouz porazil díky bezchybné střelbě o deset sekund Itala Tommasa Giacomela, třetí byl norský lídr seriálu Johan-Olav Botn. Nejlépe z českých reprezentantů skončil na 24. místě Vítězslav Hornig. Ženy čeká štafeta, naváže česká čtveřice na třetí místo z Östersundu? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 14.15 na iSportu. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>
Vedle Horniga, který musel na čtyři trestná kola a pohoršil si oproti startu o dvě příčky, bodovali také Michal Krčmář a Mikuláš Karlík. Krčmář doběhl po třech chybách na střelnici osmadvacátý a polepšil si o 15 míst. Karlík, který „stíhačku“ zahajoval jako čtyřicátý, byl v cíli na 33. příčce.
„Kluci dnes běželi docela dobře. Zase nás oddělily chyby, protože do dvacky mohli být. Nebyl to ale špatný závod, protože i ti vepředu stříleli za tři. Bylo to hodně rychlé,“ řekl České televizi sportovní ředitel Ondřej Rybář. Šestadvacetiletého Horniga zbrzdila už první položka vleže, kde minul dva terče. Na druhé položce byl sice bezchybný, na dalších dvou „stojkách“ ale vždy udělal po jedné chybě.
Letošní mistr světa z vytrvalostního závodu Perrot zaznamenal čtvrté vítězství v SP a první ve stíhacím závodě. Stříbrnému z pátečního sprintu pomohla stoprocentní střelba a je v pořadí seriálu třetí za Botnem a Giacomelem.
Ve 14:15 začne štafeta žen. Češky se pokusí navázat na bronz z úvodního podniku v Östersundu opět ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Markéta Davidová.
SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):
Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).
Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ...21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.
14:15 ženy - štafeta (4x6 km).