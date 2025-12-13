Češky zajely ve štafetě solidní výkon, ale tentokrát bez pódia. Slaví Švédky
Světový pohár zahájily české ženy skvěle, když se štafetou skončily v Östersundu třetí. V Hochfilzenu proto měli mnozí podobná očekávání, ta se však tentokrát nenaplnila. Už první úsek byl tentokrát běžecky horší, Charvátová přebírala až na 11. místě. I z této pozice se ale Češky dokázaly prokousat výš, jen kousek scházel k rozšířenému pódiu, tedy 6. místu. Velmi suverénní výkon předvedly Švédky, které se od první střelby držely na 1. místě a nikomu nedaly šanci. V poledním stíhacím závodu mužů se nejlépe vedlo Ericu Perrotovi, Češi chybovali na střelnici. Program SP v Hochfilzenu ZDE>>>
Po povedené úvodní štafetě sezony mohly nastupovat české ženy do sobotního závodu Světového poháru v Hochfilzenu víc v klidu. Také trenéři jejich rozpoložení podpořili tím, že obsazení jednotlivých úseků bylo zcela stejné, jak před dvěma týdny ve Švédsku.
Jako první na trať vyrazila Jessica Jislová. Ta předvedla čistou položku vleže, jenže na střelnici dojela až jako osmnáctá, takže se posunula díky čistému zápisu na 8. příčku. Do vedení se dostaly Švédky, na druhém místě ze střelnice vyrazila domácí Anna Gandlerová.
Vestoje biatlonistky z čela chybovaly, totéž Jislová, která minula prostření terč, ale rychle dobila a sestřelila jej na druhý pokus. I tak se z deváté příčky před položkou vestoje sesunula ještě o příčku níž.
Na prvních dvou místech se nic nezměnilo, ovšem na třetí se dostala štafeta Ukrajiny, protože Benedová z Francie musela dvakrát dobíjet. Na první předávku dojela první Švédka Ella Halvarssonová, druhá Rakušanka Gandlerová, třetí posílala svou kolegyni do boje Němka Weidelová.
Jislová, která stále dohání v běhu tréninkové manko, předala Lucii Charvátové jako jedenáctá se ztrátou 29 sekund na Švédky a 14 na Němky.
Po třetí střelbě Švédsko jasně vedlo díky bezchybné položce Anny Magnussonové, s náskokem 22 sekund na Kanadu a 25 na Estonsko. Naopak Rakušanky se propadly z druhé příčky až na desátou.
Charvátová při čtvrté ráně minula, ale podařilo se jí hned dobít, takže ze střelnice odjížděla v závěsu za Slovekou Paulínou Bátovskou-Fialkovou na 9. místě.
Ačkoliv Magnussonová vestoje jednou minula, nic to nemělnilo na stále pohodlném vedení žen ve žluto-modrých kombinézách.
Charvátová při své druhé střelbě třetí a čtvrtou ranou minula, první opravila hned, stejně jako druhou. Zato Francouzce Jeanne Richardové se vůbec nedařilo a musela na trestní kolo, což pro Zemi galského kohouta znamenalo propad na 11. příčku, místo za českou štafetou.
Na druhou předávku přijela první Švédka, téměř 29 sekund za ní Estonka a na třetí místo se posunuly Němky. Charvátová předala Tereze Voborníkové na 7. místě.
„Běžecky to určitě nebyl lehký závod. Ale v úvodu trati jsem se snažila šetřit síly, takže mi do finiše nějaké zbyly, a tam jsem stáhla asi nejvíc. Na střelnici vestoje jsem zahrála na nervy asi všem, i sobě, protože dvě na dvě, bylo to opravdu na hraně,“ zhodnotila svůj výkon v této sezoně zatím nejlepší Češka Charvátová.
Voborníkové pomohl trenažér
Na třetím úseku předvedla Elvira Öbergová excelentní střelbu vleže, i když při ní byla opatrnější. Jako druhá se zvedla z podložky Norka Karoline Offigstad Knottenová, jen chvíli po ní Němka Janina Hettichová-Walzová. Naopak Francouzky se dál propadaly, když Justine Braisazová-Bouchetová musela dvakrát opravovat.
Voborníková přijela na střelnici osmá, po čisté a také rychlé položce posunula český tým na 6. příčku.
Vestoje musela mladší Öbergová jednou opravovat, což ale nijak neztenčilo její výrazné vedení. Také Knottenová musela řešit jednu opravu, zatímco Němka rovnou dvě, což vedlo k tomu, že na třetí místo posunula Anastasia Kuzminová slovenskou štafetu.
Voborníková nesestřelila hned první terč, ostatní ale zbělaly a jednu opravu také zvládla, díky čemuž se posunula na páté místo, 16 sekund od třetí příčky. Voborníková se zmáčkla také běžecky a Markétě Davidové předala na 5. místě. Oproti pátečnímu sprintu, kde se jí vůbec nepovedla střelba vleže, mohla být ale tentokrát Voborníková s touto položkou spokojená.
„V pátek večer jsme dost intenzivně pracovali na ležce, a díky bohu teď mi popadala. Šli jsme střelecký trenažér, abychom přišli na to, kde byla chyba a taky abych zase trochu získala střelecké sebevědomí,“ popsala Voborníková v rozhovoru pro ČT sport.
Na poslední úsek jako první vyrážela Hanna Öbergová, druhé bylo Norsko a třetí Německo.
Při položce vleže musela Öbergová dvakrát dobíjet, druhý náboj ji navíc potrápil, takže něco z náskoku ztratila, i tak byl ale stále výrazný, protože i Norka Maren Kirkeeidová musela dobíjet a vyrážela až 48 sekund za Švédkou.
Davidová střílela rychle a v tempu, ovšem musela jednou opravovat, takže bezchybná Finka Suvi Minkkinenová se dostala před Češku, která se posunula na 6. místo.
Finka na trati předjela také Slovenku Márii Remeňovou. O kus dál za nimi sváděla boj Lisa Theresa Hauserová s Davidovou.
Poslední položka, i když na ní musela Öbergová jednou opravovat, potvrdila suverénní vedené švédské štafety. Také Kirkeeideová musela hned dvakrát opravovat na jednom terči.
Davidová první a poslední terč minula, ale zvládla je opravit, zato Hauserová musela na trestné kolo. Nicméně k Češce, která ze střelnice odjížděla šestá, se přiblížila Lou Jeanmonnotová, jež se na trati dál přibližovala a před posledním mezičasem se dostala před Davidovou.
„Nejelo se mi moc dobře. Na střelnici mě mrzí ta dvojka vestoje. Malinko se v tom plácám, takže jsem ráda, že jsem to dobila,“ komentovala Davidová.
Pro výhru si dojela švédská štafeta, druhé místo vybojovaly Norky před Německem. Finsko bere čtvrté místo a Slovensko páté. Davidová už nedokázala Francouzku předjet, a tak cílem projela na sedmé příčce.
Ještě před štafetou absolvovali stíhací závod muži. V něm se z druhého místa pro vítězství posunul na střelnici bezchybný Eric Perrot, jenž tam vystřídal vítěze sprintu Tommasa Giacomela. Ten i kvůli jedné minele na střelnici na Francouze nestačil o deset sekund. Třetí dojel Nor Johan-Olav Botn.
Českým mužům se ani trochu nedařilo střelecky. Nejlepším z nich byl i tentokrát Vítězslav Hornig, jenž se však oproti sprintu kvůli čtyřem střeleckým chybám sesunul o dvě příčky níž na 24. místo. Naopak o 15 míst výš (28. příčka) vystoupal Michal Krčmář, ani on však nebyl se třemi minutými terči spokojený. Mikuláš Karlík (4 chyby) dojel 33.
SP v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):
Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Perrot (Fr.) 30:06,2 (0 tr. okruhů), 2. Giacomel (It.) -10,2 (1), 3. Botn (Nor.) -29,0 (1), 4. Horn (Něm.) -47,8 (1), 5. Dale-Skjevdal -1:00,7 (1), 6. Laegreid (oba Nor.) -1:07,7 (2), ...24. Hornig -3:10,5 (4), 28. Krčmář -3:30,2 (3), 32. Karlík (všichni ČR) -3:43,7 (4).
Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Botn 365, 2. Giacomel 298, 3. Perrot 280, 4. Samuelsson (Švéd.) 253, 5. Fillon Maillet (Fr.) 242, 6. Laegreid 237, ...21. Hornig 77, 36. Krčmář 39, 41. Karlík 30, 64. Štvrtecký 4.
Ženy - štafeta (4x6 km): 1. Švédsko (Halvarssonová, Magnussonová, E. Öbergová, H. Öbergová) 1:06:52,4 (0+7 dobíjení), 2. Norsko (Johansenová, Tandrevoldová, Knottenová, Kirkeeideová) -40,3 (0+9), 3. Německo (Weidelová, Tannheimerová, Hettichová-Walzová, Voigtová) -51,3 (0+8), 4. Finsko -1:01,8 (0+9), 5. Slovensko -1:18,4 (0+8), 6. Francie -1:31,7 (1+10), 7. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Davidová) -1:35,6 (0+9).