Nenávist překročila mez. Francouzskou biatlonistku vyhnala úplně ze sociálních sítí
Není rozhodně první sportovkyní, která zrušila své účty na sociálních sítích. Francouzskou biatlonistku Justine Braisazovou-Bouchetovou k tomu dovedly šokující zprávy, v nichž pisatel vyhrožoval smrtí její dceři. Ty dostala v úvodu sezony a podle ní nesouvisí s návratem Julie Simonové do závodů. Nicméně kvůli kauze související právě s její reprezentační kolegyní také řadu nevybíravých vzkazů obdržela.
Pokud byste nyní hledali Justine Braisazovou-Bouchetovou na Instagramu, bude to naprosto zbytečné. Francouzská biatlonistka svůj účet zrušila v minulých týdnech, kdy si tam přečetla něco, co pro ni bylo naprostým šokem.
„Zamrazilo mě v zádech, když jsem si přečetla tyto nenávistné zprávy,“ prozradila v neděli po závodech v Hochfilzenu v pořadu Bartoli Time na rozhlasové stanici RMC.
Právě v rakouském středisku po svém vítězném sprintu v pátek promluvila její kolegyně Lou Jeanmonnotová o zprávách, v nichž pisatel dokonce vyhrožoval smrtí malé dcerce Braisazové-Bouchetové.
„Právě jsme vyhráli obě štafety (smíšenou a ženskou). Byla jsem součástí vítězných štafet, nebyla to prohraná sázka. Zpráva byla napsána ve francouzštině a obsahovala násilná slova vůči mé dceři. Nevím proč. Urážky se objevují pravidelně, ale takovéhle mi přišly už opravdu moc,“ prozradila Braisazová-Bouchetová. „V tu chvíli jsem smazala všechny účty na sociálních sítích,“ dodala.
Nenávistné zprávy prý dostávala po celou dobu, kdy se táhla kauza, v níž byla další Francouzka Julia Simonová v roce 2023, poté, co ovládla celkově Světový pohár, obviněna z krádeže a zneužití kreditní karty právě Braisazové-Bouchetové. Podle ní ale aktuální výhrůžky nesouvisí s návratem Simonové do závodů poté, co byla za svůj čin odsouzena francouzským soudem a odpykala si i měsíční distanc od Francouzské lyžařské federace. U soudu na podzim Simonová svou vinu, kterou do té doby popírala, přiznala.
„Ale ano, dostávám i spoustu urážek v souvislosti s touto kauzou, s tím, co se stalo,“ dodala pětinásobná mistryně světa.
Atmosféra ve francouzském týmu není ideální
Výhrůžky odsoudil i Francouzský lyžařský svaz a vyjádřila se k nim také Jeanmonnotová. „Jsem z toho všeho hluboce zklamaná, protože myslím, že Justine platí příliš vysokou daň za něco, čeho se v jednu chvíli stala obětí. Na konci minulého týdne navíc dostala výhrůžky smrtí na adresu své dcery. Z toho jsem opravdu znechucená. Nemyslím si, že je normální, že to nabralo takový rozměr,“ prohlásila Jeanmonnotová v pátek po své výhře ve sprintu.
Druhá žena celkového pořadí minulého ročníku SP se také vyjádřila k atmosféře ve francouzském týmu, která je poznamenaná navíc i kauzou, kdy měla Jeanne Richardová manipulovat se zbraní kolegyně Océane Michelonové.
„Upřímně řečeno, jsem zklamaná, takhle jsem nechtěla prožívat svou závodní kariéru s francouzským národním týmem. Přála bych si, aby to bylo jako v juniorech, kdy jsem chodila na tréninky s přáteli a těšilo mě to. Bohužel to tak není, ale naučili jsme se s tím pracovat,“ pronesla Jeanmonnotová.