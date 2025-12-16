SP v biatlonu 2025/26 Annecy: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?
Už ve čtvrtek 18. prosince startují poslední biatlonové závody Světového poháru tohoto roku, které se odehrají ve francouzském Annecy – Le Grand-Bornand, tradiční biatlonové baště. První závod bude sprint žen, který začíná ve čtvrtek od 14:15. Program, českou nominaci, výsledky a informace, kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.
Program SP biatlon 2025/26 Annecy - Le Grand-Bornand
|Datum a čas
|Výsledky
|Sprint žen (7,5 km)
|ČT 18. 12., 14:15
|Sprint mužů (10 km)
|PÁ 19. 12. 14:15
|Stíhací závod žen (10 km)
|SO 20. 12. 12:15
|Stíhací závod mužů (12,5 km)
|SO 20. 12. 14:45
|Závod s hromadným startem žen
|NE 21. 12. 12:15
|Závod s hromadným startem mužů
|NE 21. 12. 14:45
Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Annecy začíná ve čtvrtek 18. prosince od 14:15.
Česká nominace na SP v biatlonu v Le Grand-Bornand 2025/26
Fanoušci mohou očekávat stálice české nominace: Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga, Markétu Davidovou, Lucii Charvátovou nebo Terezu Voborníkovou. První závod žen v letošní sezoně pojede Heda Mikulášová a Tereza Vinklárová. V mužích se poprvé představí Adam Václavík.
- Muži: Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Adam Václavík
- Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková, Heda Mikolášová
České biatlonové úspěchy v Annecy - Le Grand Bornand od roku 2013
Nejlepší umístění vybojoval Ondřej Moravec, který v roce 2013 získal senzační stříbro. V roce 2019 zazářila 3. místem Markéta Davidová. Loni se špičce příblížil Michal Krčmář, který skončil na 6. pozici.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|3. místo - Markéta Davidová
|sprint na 7,5 km
|SP 2019/20
|2. místo - Ondřej Moravec
|sprint na 10 km
|SP 2013/14
Výsledky SP v biatlonu 2024/25 Annecy
|Datum a čas
|Závod
|Sprint - muži (10 km)
|19. 12. 2024, 14:20
|1. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů),
...21. Mareček -1:20,3 (0)
|Sprint - ženy (7,5 km)
|20. 12. 2024, 14:20
|1. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh),
...19. Charvátová -1:02,5 (2)
|Stíhací závod - muži (12,5 km)
|21. 12. 2024, 12:30
|1. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh),
...29. Hornig -2:28,6 (2)
|Stíhací závod - ženy (10 km)
|21. 12. 2024, 14:45
|1. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1),
...29. Voborníková -2:19,7 (2)
|Závod s hromadným startem mužů (15 km)
|22. 12. 2024, 12:30
|1. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh)
|Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
|22. 12. 2024, 14:45
|1. Grotianová (Něm.) 38:35,4 (1 tr. okruh)