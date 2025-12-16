Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Annecy: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?

Biatlonistka Lucie Charvátová začala novou sezonu v Östersundu velmi slušně
Biatlonistka Lucie Charvátová začala novou sezonu v Östersundu velmi slušněZdroj: Petr Slavík (Český biatlon)
Lucie Charvátová se raduje ze šestého místa v ženské stíhačce
Tereza Voborníková na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Mladá česká biatlonistka Ilona Plecháčová v cíli sprintu v Hochfilzenu
Český biatlonista Mikuláš Karlík
Český biatlonista Vítězslav Hornig
Lucie Charvátová ve stíhačce v Hochfilzenu
Jonáš Mareček předává českou štafetu Mikuláši Karlíkovi
Otakar Plzák
Biatlon
Už ve čtvrtek 18. prosince startují poslední biatlonové závody Světového poháru tohoto roku, které se odehrají ve francouzském Annecy – Le Grand-Bornand, tradiční biatlonové baště. První závod bude sprint žen, který začíná ve čtvrtek od 14:15. Program, českou nominaci, výsledky a informace, kde sledovat závody živě, to vše naleznete v článku.

Program SP biatlon 2025/26 Annecy - Le Grand-Bornand 

Datum a časVýsledky
Sprint žen (7,5 km)
ČT 18. 12., 14:15 
Sprint mužů (10 km)
PÁ 19. 12. 14:15 
Stíhací závod žen (10 km) 
SO 20. 12. 12:15 
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SO 20. 12. 14:45 
Závod s hromadným startem žen
NE 21. 12. 12:15 
Závod s hromadným startem mužů
NE 21. 12. 14:45 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Annecy začíná ve čtvrtek 18. prosince od 14:15.

Česká nominace na SP v biatlonu v Le Grand-Bornand 2025/26

Fanoušci mohou očekávat stálice české nominace: Michala Krčmáře, Vítězslava Horniga, Markétu Davidovou, Lucii Charvátovou nebo Terezu Voborníkovou. První závod žen v letošní sezoně pojede Heda Mikulášová a Tereza Vinklárová. V mužích se poprvé představí Adam Václavík.

  • Muži: Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík, Adam Václavík
  • Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková, Heda Mikolášová

České biatlonové úspěchy v Annecy - Le Grand Bornand od roku 2013

Nejlepší umístění vybojoval Ondřej Moravec, který v roce 2013 získal senzační stříbro. V roce 2019 zazářila 3. místem Markéta Davidová. Loni se špičce příblížil Michal Krčmář, který skončil na 6. pozici.

UmístěníDisciplínaSezona
3. místo - Markéta Davidovásprint na 7,5 kmSP 2019/20
2. místo - Ondřej Moravecsprint na 10 kmSP 2013/14

Výsledky SP v biatlonu 2024/25 Annecy

Datum a časZávod
Sprint - muži (10 km)
19. 12. 2024, 14:201. Uldal 23:13,5 (0 tr. okruhů),
...21. Mareček -1:20,3 (0)
Sprint - ženy (7,5 km)
20. 12. 2024, 14:201. Braisazová-Bouchetová (Fr.) 21:19,2 (1 tr. okruh),
...19. Charvátová -1:02,5 (2)
Stíhací závod - muži (12,5 km)
21. 12. 2024, 12:301. J. T. Bö (Nor.) 31:25,4 (1 tr. okruh),
...29. Hornig -2:28,6 (2)
Stíhací závod - ženy (10 km) 
21. 12. 2024, 14:451. Preussová (Něm.) 29:09,9 (1),
...29. Voborníková -2:19,7 (2)
Závod s hromadným startem mužů (15 km)
22. 12. 2024, 12:301. T. Bö (Nor.) 37:20,8 (1 tr. okruh)
Závod s hromadným startem žen (12,5 km)
22. 12. 2024, 14:451. Grotianová (Něm.) 38:35,4 (1 tr. okruh)

