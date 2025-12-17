Biatlonová sezona začala jinak. Všichni čekají na olympiádu, jasný král nikde
Je to dané tím, že si všichni vrcholnou formu schovávají až na olympijské hry, nebo tím, že vládce Johannes Thingnes Bö skončil? Nejspíš od každého trochu. Biatlonový Světový pohár má za sebou dvě zastávky a zatím žádného jasného krále. Ve štafetových závodech se sice tradičně drží na předních příčkách Norsko a Francie, nyní doplněné Švédskem. U jednotlivců je ale zatím dělba výher spravedlivá. Jediným dvojnásobným vítězem je Johan-Olav Botn. Program SP v Annecy ZDE>>>
Bývaly roky, kdy měl už touto dobou na svém kontě Johannes Thingnes Bö i čtyři výhry v individuálních závodech, k tomu další ze štafet. Jenže jeden z nejlepších biatlonistů historie v březnu svou kariéru ukončil a současný biatlon nového krále či královnu hledá. Během prvních dvou dílů nového ročníku Světového poháru jsme však zatím moc nápověd, kdo by to mohl být, nedostali.
Je jasné, že vrcholem sezony jsou pro všechny únorové olympijské hry ve vysokohorské Anterselvě. A tak se většina favoritů snaží vyladit formu až k tomuto období, nyní se mnozí zatím rozjíždí. Ne u všech navíc byla příprava ideální, vítězka minulého ročníku SP Franziska Preussová zase onemocněla po úvodních závodech a v Hochfilzenu vůbec nestartovala.
Zatím tak ve většině případů zůstává utajeno, kdo bude největší hvězdou. S výjimkou týmových závodů, kde znovu vládnou hlavně dva národy – Francie a Norsko. Norové ovládli obě mužské štafety, Francie je jim v patách v této soutěži, naopak ženy jsou na tom o poznání lépe a také smíšené štafetě zatím vládne země galského kohouta.
V závodech jednotlivců ale zatím tak výrazná osobnost, jakou byl Bö, není. Dvakrát dokázal vyhrát pouze jeden z jeho nástupců v norské sestavě Johan-Olav Botn, pro kterého je to velké zadostiučinění. V minulé sezoně byl totiž jen v B-týmu.
„Je neuvěřitelné být v této situaci. Je docela náročné být v Norsku v B-týmu a pokoušet se dostat do Světového poháru. Zvlášť v této sezoně, která je olympijská. Takže teď jsem opravdu hrdý na to, jak jsem to ustál mentálně,“ citoval Botna web Mezinárodní biatlonové unie po vytrvalostním závodu v Östersundu.
O vítězství se hlásí mladíci
Ačkoliv se norští muži ve většině závodů pohybují opět vysoko, taková nadvláda jako dřív to zatím není. Výhru slavil jen Botn, jinak si je podělili Francouzi a Italové.
Důkazem ladění formy až do Anterselvy může být třeba celkový vítěz minulého SP Sturla Holm Laegreid. Ten se v individuálních závodech dosud nedostal ani na stupně vítězů a je vidět, že třeba na trati se zatím rozbíhá.
Naopak o vítězství se hlásí mladíci Tommaso Giacomel a Eric Perrot. Ital si v Hochfilzenu připsal teprve druhou výhru v SP, Francouz je na tom o jednu lépe. Perrota čeká premiéra na olympijských hrách, kde by rád získal medaile, stejně jako na posledním mistrovství světa, kde bral zlato ve vytrvalostním závodu a bronz ve stíhačce. Ale pro oba tyto mladé závodníky je stále cenná každá výhra.
V ženských soutěžích žádnou vícenásobnou vítězku nenajdete. V pěti individuálních startech se radovalo pět různých žen. Jen z pohledu národů je na tom o trochu lépe Itálie. Tam si pro zlato dojely obě hlavní hvězdy Dorothea Wiererová (vytrvalostní Östersund) i Lisa Vittozziová (stíhačka Hochfilzen).
Z Francouzek, kde je atmosféra v týmu hodně poznamenaná několika skandály, vyhrála dosud jen Lou Jeanmonnotová. Proto jak v týmu, tak i fanoušci doufají, že se to zlepší už nyní, kdy čeká Francouze domácí SP v Annecy – Le Grand Bornand.
Naopak raketový start zaznamenaly finské ženy. Nejprve byla ve vytrvalostním závodu jen těsně poražena Sonja Leinamová. Při další příležitosti si už výhru nenechala vzít ve sprintu Suvi Minkkinenová. „Všechno to začalo v roce 2022, kdy se tým naučil optimálně spolupracovat. Chtěli jsme pracovat tak, abychom se neustále posouvali vpřed, místo abychom dělali totéž dokola,“ prohlásil norský šéftrenér finské biatlonové reprezentace Erik Torneus-Kulstad.
Vítězové v sezoně 2025/26:
Östersund:
- Štafeta ženy - Francie
- Štafeta muži - Norsko
- Smíšená štafeta dvojic - Švédsko
- Smíšená štafeta - Francie
- Vytrvalostní závod ženy - Dorothea Wiererová (It.)
- Vytrvalostní závod muži - Johan-Olav Botn (Nor.)
- Sprint ženy - Suvi Minkkinenová (Fin.)
- Sprint muži - Johan-Olav Botn (Nor.)
- Stíhací závod ženy - Lisa Theresa Hauserová (Rak.)
- Stíhací závod muži - Quentin Fillona Maillet (Fr.)
Hochfilzen:
- Sprint muži - Tommaso Giacomel (It.)
- Sprint ženy - Lou Jeanmonnotová (Fr.)
- Stíhací závod muži - Éric Perrot (Fr.)
- Štafeta ženy - Švédsko
- Štafeta muži - Norsko
- Stíhací závod ženy - Lisa Vittozziová (It.)