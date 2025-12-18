Předplatné

Biatlon ONLINE: Startuje předvánoční SP v Annecy, ženy jedou sprint

Markéta Davidová na trati sprintu
Markéta Davidová na trati sprintuZdroj: Petr Slavík/Český biatlon
Lucie Charvátová byla ve sprintu v Hochfilzenu nejlepší z Češek
Biatlonistka Lucie Charvátová začala novou sezonu v Östersundu velmi slušně
Tereze Voborníkové se sprint v Hochfilzenu nevydařil
Kolotoč biatlonového Světového poháru se přesunul do Annecy, kde se koná poslední podnik letošního roku. Program ve Francii začíná dnešním sprintem žen, na startu je pět českých biatlonistek. Potvrdí Lucie Charvátová slušnou formu z úvodu sezony? A jak si povedou další reprezentantky? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 14.15 na iSportu. Program SP v Annecy ZDE>>>

Sprint žen 7,5 km, Annecy

Startovní čísla českých biatlonistek:

  • 25 Tereza Voborníková
  • 57 Heda Mikolášová
  • 70 Lucie Charvátová
  • 78 Markéta Davidová
  • 82 Tereza Vinklárková

Předvánoční biatlonová zastávka v Annecy. Jak areál ve Francii ohodnotili závodníci? • isportTV

