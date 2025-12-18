Biatlon ONLINE: Startuje předvánoční SP v Annecy, ženy jedou sprint
Kolotoč biatlonového Světového poháru se přesunul do Annecy, kde se koná poslední podnik letošního roku. Program ve Francii začíná dnešním sprintem žen, na startu je pět českých biatlonistek. Potvrdí Lucie Charvátová slušnou formu z úvodu sezony? A jak si povedou další reprezentantky? ONLINE přenos ze závodu sledujte od 14.15 na iSportu. Program SP v Annecy ZDE>>>
Startovní čísla českých biatlonistek:
- 25 Tereza Voborníková
- 57 Heda Mikolášová
- 70 Lucie Charvátová
- 78 Markéta Davidová
- 82 Tereza Vinklárková