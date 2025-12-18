Voborníková s Davidovou ve sprintu v TOP 15. Slovenka kousek pod stupni vítězů
Ženský sprint ovládla poprvé po čtyřech letech. V úvodním závodu Světového poháru v Annecy slavila Švédka Hanna Öbergová, která v úplném závěru předstihla Francouzku Lou Jeanmonnotovou o 3,3 sekundy. Třetí místo obsadila Italka Dorothea Wiererová těsně před svou krajankou Lisou Vittozziovou. Dosavadní vládkyně SP Anna Magnussonová dojela až osmatřicátá, nejlepší Češkou byla dvanáctá Tereza Voborníková. Program SP v Annecy>>>
Ve třetím sprintu sezony překvapivě dlouho vedla Slovenka Paulína Bátovská-Fialková. V dalším průběhu závodu ji však přeskočily Hanna Öbergová, Lou Jeanmonnotová, Dorothea Wiererová a Lisa Vittozziová, tudíž třiatřicetiletá biatlonistka brala páté místo.
„Konečně se mi podařil skvělý závod, výborně se mi běželo a trefila jsem dvě nuly. V posledních šesti letech jsem si představovala, jak asi budu běžet poslední kolo, když konečně střelím dvě nuly, takže to se podařilo. V posledním kole jsem si ale říkala, ať ještě přidám. Dala jsem do toho maximum,“ líčila Slovenka v rozhovoru pro Českou televizi.
Z pětice českých závodnic se nejlépe umístila Tereza Voborníková, jež byla při střelbě vleže i ve stoje bezchybná. Nakonec jí to stačilo na dvanáctou pozici. „Ve středu jsem měla hrozný problém s ležkou. Jak jsem měla nepovedenou položku v Hochfilzenu, tady se opět přihlásily rány dole a strašně moc jsem cvakala. Proto jsem měla velké obavy, aby se to zase nestalo. Jednoduše jsem si to musela hlídat, fakt jsem měla strach,“ hlásila Voborníková.
Jen o sekundu a jednu desetinu zdolala třináctou Markétu Davidovou, kterou od lepšího umístění připravila jedna rána ve stoje. „I za tu jedničku jsem ráda. Sice jsem to tam prostála a proležela, ale jedničku beru,“ měla jasno.
Ostatně před závodem sama zmiňovala, jak důležité bude najít střeleckou jistotu a pohodu. Povedlo se? „Snažila jsem se na to přijít. Zkouším úplně všechno, takže doufám, že to takhle nějak udržím.“
V sobotním stíhacím závodě tak poběží Davidová hned vedle své reprezentační parťačky Voborníkové. „Koukala jsem, že jsme vteřinu od sebe, takže budeme mít docela dobrou jízdu,“ usmála se Davidová.
Slušné běžecké časy si dlouho držela i Lucie Charvátová. Dobře si vedla také na střelnici, jenže závěrečnou ránu poslala vedle. Do cíle proto dojela jednatřicátá. „Už jsem si myslela, že ji dám, ale tím, jak jsem na tu nulu začala myslet, šlo to úplně jinam než do terče. Mrzí mě to, protože to bylo blízko,“ komentovala Charvátová.
Na čtyřiaosmdesáté pozici dojela Heda Mikolášová, která ve Světovém poháru zapsala ve sprintu teprve druhý start. Na střelnici se jí ovšem nevedlo, chybovala celkem třikrát. „Na trati jsem se asi necítila úplně nejlépe, ale docela to odjíždělo, lyže jsme měly skvělé, takže tohle bylo super. Mrzí mě střelba, ale stalo se,“ líčila Mikolášová.
SP v biatlonu v Annecy (Francie):
Ženy - sprint (7,5 km): 1. H. Öbergová (Švéd.) 19:24,9 (0 tr. okruhů), 2. Jeanmonnotová (Fr.) -3,3 (0), 3. Wiererová -11,4 (0), 4. Vittozziová (obě It.) -14,9 (0), 5. Bátovská-Fialková (SR) -16,2 (0), 6. Minkkinenová (Fin.) -27,0 (0), ...12. Voborníková -47,0 (0), 13. Davidová -48,1 (1), 31. Charvátová -1:13,4 (1), 84. Mikolášová -3:03,0 (3), 90. Vinklárková (všechny ČR) -3:18,3 (2).
Průběžné pořadí SP (po 6 z 21 závodů): 1. Magnussonová (Švéd.) 317, 2. Jeanmonnotová 316, 3. Kirkeeideová (Nor.) 294, 4. Wiererová 290, 5. Minkkinenová 264, 6. Vittozziová 259, ...16. Charvátová 126, 26. Voborníková 72, 30. Davidová 67.