Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Annecy. Skvělý Hornig se dvěma nulami, na co budou stačit?
Biatlonový Světový pohár pokračuje ve francouzském Annecy-Le Grand-Bornand. Po čtvrtečním sprintu žen je v pátek na programu stejný závod v mužském podání. Na start se postaví pět českých závodníků: Michal Krčmář (č. 11), Vítězslav Hornig (č. 18), Jonáš Mareček (č. 61), Mikuláš Karlík (č. 69) a navrátilec Adam Václavík (č. 75). Jak si Češi povedou a kdo se bude radovat z vítězství? Závod začíná ve 14:15, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program SP v Annecy >>>