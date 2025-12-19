Hornig v TOP 10. Zklamaný Krčmář: Je mi prd platný, že si můžu urvat nohy! Úřadovali Norové
Předvánoční nadílka biatlonistů v Le Grand-Bornand přinesla páteční sprint mužů. Francouzští fanoušci byli zvědaví na své koně. V nepříliš zimním počasí a na rozbředlé trati ale úřadovali hlavně Norové. Vyhrál Vetle Sjästad Christiansen. Nejlepší výsledek sezony však urval díky rychlopalbě také Vítězslav Hornig, když skončil devátý. Michal Krčmář sice letěl po trati, ale srazily jej tři chyby na střelnici, které si pak v cíli enormně vyčítal. Program SP v Annecy >>>
V den závodu bylo na místě osm stupňů nad nulou a závodníci se hodně bořili. Byla to náročná šichta pro všechny. Hlavně v posledním kole si všichni sáhli na dno. Vítězslav Hornig ještě po druhé střelbě figuroval na druhé příčce, ale v posledním kole ho několik favoritů doslova přesprintovalo. „Nechutnalo mi to, nebudeme si nic nalhávat. Trať je tady hodně těžká. Na druhém kopci už jsem byl hodně prošitej. Pak teprve přišla ta louka, která byla v pátek rozbitá. Většinu času jsem ztratil tam,“ hodnotil po závodě Hornig.
Jeho pocity mohly být hořkosladké. Střelba byla skutečně perfektní. Vleže pálil přesně za 18,4 sekundy a byl v tomto ohledu ze všech nejrychlejší. Vestoje byl třetí za 17,8 sekundy. S tímhle šlo pomýšlet na stupně vítězů, kdyby mu nedošel dech běžecky v posledním kole. Tam se přes něj přehnala skandinávská letka i domácí Emilien Jacquelin. Celkově musel ale deváté místo a vynikající střelbu brát.
„Myslím, že se mi to nikdy nepovedlo. Už na nástřelu jsem si říkal, že do toho tentokrát půjdu. Zkoušel jsem to na obou trénincích, šlo mi to. Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Sedlo mi to krásně, žádná střela nebyla riziková,“ liboval si po závodě v rozhovoru pro Českou televizi.
Krčmář se zlobil: Tohle mě vytáčí
Hůře na tom byl Michal Krčmář. Ten musel svůj nezdar nejprve rozdýchat. Celkem tři střelecké chyby byly při dobrých podmínkách na střelnici přespříliš. Přitom patřil k TOP 15 nejrychlejším běžcům závodu.
„Dělám biatlon, takže je mi prd platný, že si můžu urvat nohy ze zadní části těla. Nasekal jsem tři chyby. Na ležce jsem blbě přebil, takže jsem tam byl dlouho. Říká se, že sportovci mají zůstat pozitivní, ale tohle mě totálně vytáčí,“ byl i na své poměry hodně sebekritický Krčmář, který se cítí na začátku sezony dobře, ale zatím to nedokázal plně prodat. „Když vidíte, že váš potenciál je někde, a vy nejste schopni toho za tři víkendy dosáhnout, tak to štve,“ doplnil.
Krčmář i přes tři chyby skončil na 25. místě, což je jeho nejlepší individuální výsledek v sezoně. Z vítězství se poprvé ve SP od ledna 2024 radoval Nor Christiansen. Jeho příběh s růžovým předmětem v nose, který mu pomáhá s dýcháním, teď nabyl větších rozměrů.
Christiansena dlouhodobě sužovaly potíže s dutinami, teď se mu dýchá lépe a evidentně se to odráží i na výkonech. Jako čistý střelec postupně přidával pod kotel a v posledním kole překonal krajana Johannese Daleho i domácího Jacquelina, který naopak postupně v závěrečném kole ztrácel a propadl se z vedoucí pozice na bronzovou. Norský triumf doplnil čtvrtý Johan Olav Botn, který tak nadále vede celkovou klasifikaci SP, a pátý Sivert Guttorm Bakken.
Z Čechů ještě dokázal bodovat Jonáš Mareček na 32. místě. Do stíhacího závodu postoupil také z 48. příčky Mikuláš Karlík. Pro Horniga je TOP 10 ve sprintu nesmírně cenná i v honbě za účastí v nedělním závodě s hromadným startem pro 25 vyvolených dle klasifikace SP. Dalších pět jmen bude doplněno dle výsledků sprintu a stíhačky.
SP v biatlonu v Annecy (Francie):
Muži - sprint (10 km): 1. Christiansen 25:00,6 (0 tr. okruhů), 2. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -3,5 (2), 3. Jacquelin (Fr.) -5,0 (1), 4. Botn -6,0 (0), 5. Bakken (oba Nor.) -8,6 (0), 6. Samuelsson (Švéd.) -8,8 (2), ...9. Hornig -23,4 (0), 25. Krčmář -1:12,6 (3), 32. Mareček -1:17,0 (1), 48. Karlík -1:32,9 (4), 65. Václavík (všichni ČR) -2:04,2 (3).
Průběžné pořadí (po 6 z 21 závodů): 1. Botn 420, 2. Perrot (Fr.) 317, 3. Giacomel (It.) 315, 4. Samuelsson 298, 5. Laegreid (Nor.) 267, 6. Fillon Maillet (Fr.) 263, ...20. Hornig 111, 29. Krčmář 55, 45. Karlík 30, 63. Mareček 9, 69. Štvrtecký (ČR) 4.