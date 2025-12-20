Předplatné

Biatlon ONLINE: Chyby Češek na střelnici ve stíhačce, nejlépe dojela 17. Davidová

Program Světového poháru v biatlonu pokračuje ve francouzském Annecy stíhacími závody. Tereza Voborníková i Markéta Davidová si pro něj vytvořily slušnou pozici, ale nepovedenou střelbou si naději na dobré umístění odstřelily - Davidová dojela sedmnáctá, Voborníková o dvě místa za ní. Na závod žen navazují od 14.45 také muži, z devátého místa vyrazí Vítězslav Hornig. Závod sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>

Davidová doplatila na tři minuté terče při třetí střelbě a oproti startu si pohoršila o čtyři pozice. Zvítězila domácí Francouzka Lou Jeanmonnotová a dostala se do čela průběžného pořadí seriálu. Druhá doběhla Suvi Minkkinenová z Finska, třetí Italka Dorothea Wiererová.

Vedle Davidové, která ztratila na vítěznou Jeanmonnotovou necelou minutu a půl, bodovala také Tereza Voborníková: doběhla devatenáctá, na startu byla o sedm příček výše. Neuspěla naopak Lucie Charvátová, která obsadila po šesti trestných kolech 46. místo.

Osmadvacetiletá Davidová měla závod dobře rozjetý. Po bezchybných položkách vleže figurovala v polovině závodu na šesté příčce. Mistryni světa z vytrvalostního závodu v roce 2021 ale nevyšla úvodní „stojka“. Minula druhý, čtvrtý a poslední terč a propadla se mimo první dvacítku. Zaváhání částečně napravila na závěrečné „stojce“, kde už byla stoprocentní. V cíli byla sedmnáctá, měla devátý nejrychlejší běh.

O dvě příčky za Davidovou skončila Voborníková. Pětadvacetiletou rodačku z Vrchlabí zbrzdila dvě trestná kola po prvních dvou položkách. Druhou polovinu už zvládla bezchybně.

Sedmadvacetiletá Jeanmonnotová využila startu z druhé příčky a po jednom trestném kole zaznamenala čtrnácté vítězství v kariéře. Druhou Minkkinenovou porazila o více než půl minuty. V čele pořadí SP vystřídala Švédku Annu Magnussonovou, ta v sobotu skončila šestnáctá.

Stíhací závod žen 10 km, Annecy Vítěz: L. Jeanmonnotová (FRA)

Stíhací závod mužů 12,5 km, Annecy

