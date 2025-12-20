Biatlon ONLINE: Začíná stíhací závod žen. Češky si odstřelily naději na dobrý výsledek
Program Světového poháru v biatlonu pokračuje ve francouzském Annecy stíhacími závody. Slušnou pozici si v pátečním sprintu vytvořily české reprezentantky. Tereza Voborníková nabírá formu po nemoci a obsadila dvanácté místo, vteřinu za ní odstartuje Markéta Davidová, která se ve sprintu nevyhnula trestnému kolu. Na závod žen (12.15) navazují od 14.45 také muži. Oba závody sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>