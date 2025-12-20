Předplatné

Biatlon ONLINE: Začíná stíhací závod žen. Češky si odstřelily naději na dobrý výsledek

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v ÖstersunduZdroj: Petr Slavík / Český biatlon
Markéta Davidová
Tereze Voborníkové se sprint v Hochfilzenu nevydařil
Český biatlonista Vítězslav Hornig
Český biatlonista Mikuláš Karlík
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Biatlon
Program Světového poháru v biatlonu pokračuje ve francouzském Annecy stíhacími závody. Slušnou pozici si v pátečním sprintu vytvořily české reprezentantky. Tereza Voborníková nabírá formu po nemoci a obsadila dvanácté místo, vteřinu za ní odstartuje Markéta Davidová, která se ve sprintu nevyhnula trestnému kolu. Na závod žen (12.15) navazují od 14.45 také muži. Oba závody sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>

Stíhací závod žen 10 km, Annecy

Stíhací závod mužů 12,5 km, Annecy

