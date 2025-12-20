ONLINE: Biatlonistky zabojují ve stíhacím závodu. Voborníková s Davidovou v nadějné pozici
Program Světového poháru v biatlonu pokračuje ve francouzském Annecy stíhacími závody. Slušnou pozici si v pátečním sprintu vytvořily české reprezentantky. Tereza Voborníková nabírá formu po nemoci a obsadila 12. místo, vteřinu za ní odstartuje Markéta Davidová, která se ve sprintu nevyhnula trestnému kolu. Na závod žen (12:15) navazují od 14:45 také muži. Oba závody sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy>>>