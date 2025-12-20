Předplatné

ONLINE: Biatlonistky zabojují ve stíhacím závodu. Voborníková s Davidovou v nadějné pozici

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu žen v ÖstersunduZdroj: Petr Slavík / Český biatlon
Markéta Davidová
Tereze Voborníkové se sprint v Hochfilzenu nevydařil
Český biatlonista Vítězslav Hornig
Český biatlonista Mikuláš Karlík
Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu žen v Östersundu
Program Světového poháru v biatlonu pokračuje ve francouzském Annecy stíhacími závody. Slušnou pozici si v pátečním sprintu vytvořily české reprezentantky. Tereza Voborníková nabírá formu po nemoci a obsadila 12. místo, vteřinu za ní odstartuje Markéta Davidová, která se ve sprintu nevyhnula trestnému kolu. Na závod žen (12:15) navazují od 14:45 také muži. Oba závody sledujte ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy>>>

Stíhací závod žen 10 km, Annecy

Stíhací závod mužů 12,5 km, Annecy

