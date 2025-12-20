Stíhací závody Čechům nevyšly. Hornig kvůli chybám mimo TOP 10, mezi ženami nejlepší Davidová
Světový pohár v biatlonu ve francouzském Annecy pokračoval stíhacími závody. Mezi muži dojel nejlépe dvanáctý Vítězslav Hornig, který si pozici v TOP 10 odstřelil na stojce. O dobrá umístění kvůli střelbě přišly i Markéta Davidová a Tereza Voborníková, která dojela sedmnáctá, resp. devatenáctá. Program SP v Annecy >>>
Jsou to závody, které mají české závodnice, hlavně Markéta Davidová, hodně v oblibě – ty, ve kterých mají kontakt s ostatními soupeřkami. Davidové, které to jde dobře na lyžích, tempo soupeřek často hodně pomáhá. To bylo vidět i v sobotním stíhacím závodu ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand. Jenže na střelnici to stále nebylo ideální.
Světový pohár je stále ve fázi, kde se v každém závodu může měnit majitelka žlutého dresu, o což se jelo také nyní. Z první příčky po sprintu vyjížděla na trať Hanna Öbergová, hned za ní ale vystřelila domácí hvězda Lou Jeanmonnotová. Voborníková s Davidovou vyjížděly jako dvanáctá, resp. třináctá. Lucii Charvátové sprint nevyšel hlavně běžecky, patřila jí po něm až 31. příčka.
Ani start stíhacího závodu pro ni nebyl vůbec dobrý. Hned po pár záběrech totiž upadla. Rychle se zvedla a uháněla za biatlonistkami, které startovaly v podobném čase jako ona. Ovšem na střeleckých položkách to pak vypadalo, že je aktuálně nejlepší česká žena rozhozená.
Po první střelbě se do čela dostala pomaleji střílející Jeanmonnotová, protože Öbergová musela na jedno trestné kolo.
Markéta Davidová své terče na první položce vybílila, Tereza Voborníková ji ale nenapodobila a zaznamenala jednu chybu, Lucie Charvátová dokonce dvě. Davidové tak patřila po první střelbě devátá příčka, Voborníková byla až 21., Charvátová se propadla na 42. místo. Běžecky se Davidová držela spíš při zemi, v prvním kole jí patřil 26. čas se ztrátou 12,2 sekundy na nejrychlejší Justine Braisazovou-Bouchetovou.
Druhá střelba vleže dopadla opět skvěle pro domácí Francouzku, která sice stále střílela opatrněji, ale znovu bezchybně. Tentokrát neminula ani Öbergová, a tak se stále držela v nadějné pozici.
Davidová na střelnici dorazila jako osmá a díky bezchybné střelbě ji opouštěla o pozici výš. Voborníková znovu jednou minula, také Charvátová zopakovala výsledek z první položky.
Davidová si odstřelila naději
Vestoje Jeanmonnotová oproti „ležce“ nijak nevyčkávala, k tomu byla i bezchybná, takže si pohodlně držela vedoucí pozici. Zato Öbergová dvakrát minula. Na druhé místo se tak dostala Finka Suvi Minkkinenová. Ta byla na všech střelbách neomylná, se startovním číslem šest ale ztrácela na Francouzku téměř 40 sekund.
České naděje se rozpadly na této položce, protože Davidové vůbec nevyšla a musela na tři trestná kola. „To bylo hrozné, když jsem odtamtud odjížděla, říkala jsem si, že už nevím, co se děje. Jsem ráda, že aspoň poslední stojku jsem vyčistila. Je to jedna položka, musím na tom nějak zapracovat. Fakt jsem se snažila na to tady najít nějaký recept, ale ještě to není úplně ustálené,“ vyprávěla Davidová po závodu v rozhovoru pro ČT sport.
Naopak Voborníkové se povedlo sestřelit všechny terče. Charvátová držela svůj standard tohoto závodu, také po první střelbě vestoje musela běžet navíc 300 metrů.
Při čtvrté střelbě Jeanmonnotové čtvrtá rána ulétla mimo terč, ani tak ale nebylo její vedení vůbec v ohrožení, protože Minkkinenová na ni ztrácela 50 sekund. Finka byla sice bezchybná, nicméně i tak měla Francouzka náskok 25 sekund.
Voborníková i poslední střelbu zvládla bez chyby, což ji z 21. místa posunulo na osmnácté. Také Davidové se tato položka povedla výrazně lépe než ta třetí a posunula se o dvě příčky výš na 21. místo. Charvátová sice také odstřílela bezchybně, ale stačilo to až na 47. místo.
V cíli Jeanmonnotová potvrdila svou suverenitu, když dojela 30 sekund před Minkkinenovou. Cestou si stihla vzít i vlajku se svou fotografií a při dojezdu mohla děkovat domácím fanouškům za podporu. Ovšem o třetí místo se ještě strhl boj. V závěru se musela ještě vymáčknout Dorothea Wiererová, kterou ohrožovala Julie Simonová, ale na Italku si nakonec nepřišla.
Z českých závodnice nakonec nejlépe dopadla Davidová, i když oproti sprintu zaznamenala pokles na sedmnáctou příčku. V posledním kole se ale dokázala vymáčknout a celkově jí patřil devátý nejrychlejší čas. Voborníková byla devatenáctá a Charvátová 46.
„Jsem ráda, že jsme startovaly před klukama, nezávidím jim to. Lyže byly super, ale už jsem hodně unavená, hůř tady spím. Ve třetím kole už jsem si říkala, že to snad ani nedojedu. Pak jsem tam ale potkala Švédku, tak jsem se probudila a poslední dvě kola už docela šla, ale ta první dvě byla utrpení,“ prohlásila Davidová k běžeckému výkonu.
Na únavu si postěžovala také Charvátová. „Cítila jsem už na startu, že to dneska asi není můj den, už moc sil nemám. To se potvrdilo pak i na střelbě a myslím, že i proto jsem už pak jela vlažněji. Na střelnici odcházela koncentrace, která souvisí s únavou. Zkusila jsem už dost věcí, jak si co nejlíp odpočinout. Od masáží, fyzioterapie, po výklusy, chodit brzy spát, jíst hodně sladkého, ale je to jenom horší,“ posteskla si Charvátová, která si už dřív zajistila účast v nedělním závodu s hromadným startem. V tom ji napodobily i Davidová a Voborníková.
Nejmladší z tria se naopak nyní rozjíždí a trochu ji mrzelo, že už je před ní jen poslední závod první části sezony. „Teď se cítím asi nejlíp z celého trimestru,“ konstatovala Voborníková.