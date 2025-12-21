Biatlon ONLINE: Češky chybovaly, nejlepší 16. Voborníková, poslední Davidová. Vyhrála Norka
Světový pohár v biatlonu v Annecy má před sebou závěrečný soutěžní den. Během neděle jsou na programu první závody s hromadným startem v této sezoně. Českým biatlonistkám se nedařilo, nejlepší byla šestnáctá Tereza Voborníková. Vyhrála Norka Kirkeeideová, Markéta Davidová chybovala na střelnici sedmkrát a dojela poslední. Mezi muži se představí dvojice Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jak se bude českému biatlonu dařit? Sledujte oba závody ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>
České biatlonistky hořely na střelnici
Pětadvacetiletá Camille Benedová měla doma v Annecy našlápnuto k nejlepšímu výsledku v kariéře, jenže v posledním kole vytuhla a do cíle nakonec dojela čtvrtá. Závod s hromadným startem na 12,5 km ovládla Norka Maren Kirkeeideová těsně před Francouzkami Lou Jeanmonnotovou a Justine Braisazovou-Bouchetovou. Češkám se v neděli nedařilo, nejlépe z nich dojela šestnáctá Tereza Voborníková.
Poslední ženský závod ve francouzském Annecy nabídl strhující finiš. Přestože na poslední střelecké položce Camille Benedová jako jediná z elitní pětky nechybovala, pár stovek metrů před cílem už běžecky nestačila. Vyhoupl se před ni vláček vedený Norkou Maren Kirkeeideovou. Lídryně Světového poháru Lou Jeanmonnotová dojela druhá, o půl sekundy zdolala reprezentační parťačku Justine Braisazovou-Bouchetovou.
Naopak českým biatlonistkám se závod s hromadným startem nevydařil. Tereza Voborníková byla jedinou z tria Češek, která první dvě položky zvládla čistě a držela se na šestém místě, jen deset sekund od samotného čela. Jedenácté místo chvíli patřilo Lucii Charvátové, naopak Markétu Davidovou potopily čtyři chyby až na úplné dno výsledkové listiny, kde zůstala až do konce.
Nejlepší z Češek nakonec byla šestnáctá Voborníková, jež na střelnici zaváhala dohromady třikrát. Charvátová skončila se šesti nepřesnostmi šestadvacátá a Davidová poslední. Osmadvacetiletá biatlonistka sedmkrát netrefila terč.
SP v biatlonu v Annecy (Francie) - závody s hromadným startem:
Ženy (12,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 32:53,2 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -0,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -0,8 (1), 4. Benedová (všechny Fr.) -5,7 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -15,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -18,0 (1), ...16. Voborníková -1:02,6 (3), 26. Charvátová -2:19,0 (6), 30. Davidová (všechny ČR) -2:59,5 (7).
Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 481, 2. Kirkeeideová 413, 3. Wiererová (It.) 363, 4. Magnussonová (Švéd.) 363, 5. Minkkinenová (Fin.) 353, 6. Benedová 313, ...19. Charvátová 136, 25. Voborníková 119, 29. Davidová 93.