Biatlon ONLINE: První závody s hromadným startem v sezoně, v akci tři Češky

Lucie Charvátová během stíhacího závodu v Annecy
Lucie Charvátová během stíhacího závodu v AnnecyZdroj: Jaroslav Svoboda / Český biatlon
Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v&nbsp;Annecy
Lucie Charvátová v cíli stíhacího závodu v Annecy
Tereza Voborníková během stíhacího závodu v Annecy
Vítězslav Hornig během stíhacího závodu v&nbsp;Annecy
Světový pohár v biatlonu v Annecy má před sebou závěrečný soutěžní den. Během neděle jsou na programu první závody s hromadným startem v této sezoně. V závodě s hromadným startem jedou hned tři české reprezentantky Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Mezi muži se představí dvojice Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jak se bude českému biatlonu dařit? Sledujte oba závody ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>

Sledujte on-lineLIVE
Závod s hromadným startem žen 12,5 km, Annecy

Sledujte on-lineLIVE
Závod s hromadným startem mužů 15 km, Annecy

