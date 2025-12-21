Biatlon ONLINE: První závody s hromadným startem v sezoně, v akci tři Češky
Světový pohár v biatlonu v Annecy má před sebou závěrečný soutěžní den. Během neděle jsou na programu první závody s hromadným startem v této sezoně. V závodě s hromadným startem jedou hned tři české reprezentantky Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Mezi muži se představí dvojice Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Jak se bude českému biatlonu dařit? Sledujte oba závody ONLINE na webu iSport. Program SP v Annecy >>>