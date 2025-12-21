Krčmář na závěr roku zajel sezonní maximum, Hornig těsně za ním. Češky chybovaly
V závodech s hromadným startem na Světovém poháru v Annecy si z pětice českých biatlonistů vedl nejlépe Michal Krčmář, který s jednou chybou na střelnici obsadil 14. místo. Vítězslav Hornig minul o jeden terč více a byl šestnáctý. Na stejné pozici se po třech trestných kolech umístila Tereza Voborníková. Lucii Charvátové a Markétě Davidové se střelecky nedařilo a doběhly v závěru třicetičlenného startovního pole. Vyhráli Ital Tommasso Giacomel a Norka Maren Kirkeeideová.
Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu 2018 Krčmář absolvoval nejlepší závod v aktuální sezoně, poprvé byl v první dvacítce. Jedinou chybu udělal na úvodní položce vestoje. Ztrácel na trati, kde měl jednadvacátý čas. Na rozdíl od stíhacího závodu, po němž v sobotu neskrýval zklamání, byl tentokrát spokojený.
„Dneska jsem asi tak víceméně ukázal, co umím, co mám dělat. Užil jsem si to, nebyl jsem ničím svázaný. Konečně se mi povedlo projít tím závodem, jak bych měl, ničeho se nebát a nad ničím nepřemýšlet. Potřebuji nějaké závody k tomu, abych si to osahal, abych si ukázal, že to umím. Nemám takovou bezstarostnou povahu, aby to šlo hned,“ řekl České televizi.
Podobně jako Krčmář běžel Hornig, jenž se znovu blýskl rychlou střelbou. Měl třetí střelecký čas, ale po jedné z položek se zdržel, když se musel vracet pro vypadnutý zásobník. Po jednom trestném kole běžel po úvodní a závěrečné střelbě. „Ta střelba byla asi nejpomalejší ze všech těch dní tady, taková nejkontrolovanější. Hrozně mě mrzí ta rána vestoje, to bylo strašný kousek, trochu jsem se tam umáčknul,“ řekl.
Druhý triumf v sezoně si připsal Giacomel, jenž s jednou chybou porazil o 18,1 sekundy Francouze Érica Perrota. Třetí místo ve finiši urval Nor Vetle Sjaastad Christiansen, i když musel na dvě trestná kola. Vedení v celkovém pořadí SP udržel Nor Johan-Olav Botn, ačkoliv pátým místem zaznamenal nejhorší výsledek v sezoně.
České biatlonistky hořely na střelnici
Pětadvacetiletá Camille Benedová měla doma v Annecy našlápnuto k nejlepšímu výsledku v kariéře, jenže v posledním kole vytuhla a do cíle nakonec dojela čtvrtá. Závod s hromadným startem na 12,5 km ovládla Norka Maren Kirkeeideová těsně před Francouzkami Lou Jeanmonnotovou a Justine Braisazovou-Bouchetovou. Češkám se v neděli nedařilo, nejlépe z nich dojela šestnáctá Tereza Voborníková.
Poslední ženský závod ve francouzském Annecy nabídl strhující finiš. Přestože na poslední střelecké položce Camille Benedová jako jediná z elitní pětky nechybovala, pár stovek metrů před cílem už běžecky nestačila. Vyhoupl se před ni vláček vedený Norkou Maren Kirkeeideovou. Lídryně Světového poháru Lou Jeanmonnotová dojela druhá, o půl sekundy zdolala reprezentační parťačku Justine Braisazovou-Bouchetovou.
Naopak českým biatlonistkám se závod s hromadným startem nevydařil. Tereza Voborníková byla jedinou z tria Češek, která první dvě položky zvládla čistě a držela se na šestém místě, jen deset sekund od samotného čela. Jedenácté místo chvíli patřilo Lucii Charvátové, naopak Markétu Davidovou potopily čtyři chyby až na úplné dno výsledkové listiny, kde zůstala až do konce.
Nejlepší z Češek nakonec byla šestnáctá Voborníková, jež na střelnici zaváhala dohromady třikrát. Charvátová skončila se šesti nepřesnostmi šestadvacátá a Davidová poslední. Osmadvacetiletá biatlonistka sedmkrát netrefila terč.
SP v biatlonu v Annecy (Francie) - závody s hromadným startem:
Ženy (12,5 km): 1. Kirkeeideová (Nor.) 32:53,2 (1 tr. okruh), 2. Jeanmonnotová -0,3 (1), 3. Braisazová-Bouchetová -0,8 (1), 4. Benedová (všechny Fr.) -5,7 (0), 5. Basergaová (Švýc.) -15,5 (1), 6. Preussová (Něm.) -18,0 (1), ...16. Voborníková -1:02,6 (3), 26. Charvátová -2:19,0 (6), 30. Davidová (všechny ČR) -2:59,5 (7).
Průběžné pořadí SP (po 8 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová 481, 2. Kirkeeideová 413, 3. Wiererová (It.) 363, 4. Magnussonová (Švéd.) 363, 5. Minkkinenová (Fin.) 353, 6. Benedová 313, ...19. Charvátová 136, 25. Voborníková 119, 29. Davidová 93.
Muži (15 km): 1. Giacomel (It.) 33:35,1 (1 tr. okruh), 2. Perrot (Fr.) -18,1 (0), 3. Christiansen (Nor.) -21,3 (2), 4. Strelow (Něm.) -21,8 (0), 5. Botn -25,4 (2), 6. Dale-Skjevdal (oba Nor.) -36,7 (2), ...14. Krčmář -1:19,3 (1), 16. Hornig (oba ČR) -1:24,9 (2).
Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. Botn 560, 2. Perrot 447, 3. Giacomel 431, 4. Samuelsson 385, 5. Christiansen 369, 6. Laegreid (Nor.) 333, ...17. Hornig 165, 25. Krčmář 96, 37. Karlík 47, 55. Mareček 20, 71. Štvrtecký (všichni ČR) 4.