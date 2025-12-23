Šílená zpráva z Norska! Zemřel elitní biatlonista Bakken (†27), v neděli ještě závodil
Světový biatlon se den před Štědrým dnem zahalil do smutku. V pouhých 27 letech zemřel norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken. Podle zpráv z Norska byl nalezen mrtvý na hotelovém pokoji v Itálii. Tam se přesunul z francouzského Annecy, kde ještě v neděli závodil v závodě s hromadným startem a dojel na 20. místě.
Smutnou zprávu o Bakkenově smrti potvrdila i Mezinárodní biatlonová unie (IBU). Norský biatlonista zemřel na hotelovém pokoji v Itálii, kam se přesunul na tréninkový kemp po víkendovém programu Světového poháru ve francouzském Annecy.
Bakken ve své kariéře dokázal vyhrát čtyři závody Světového poháru, v sezoně 2021/22 dokonce získal malý křišťálový glóbus za závody s hromadným startem. V roce 2022 mu byla diagnostikována myokarditida.
„IBU je hluboce šokována a zarmoucena tragickou zprávou o náhlém úmrtí Siverta Bakkna. Sivertův návrat k biatlonu po období velkých těžkostí byl zdrojem obrovské radosti pro celou biatlonovou rodinu a inspirativní ukázkou jeho odolnosti a odhodlání. Jeho odchod v tak mladém věku je nepochopitelný, ale nebude zapomenut a navždy zůstane v našich srdcích. Myšlenky IBU jsou v této velmi těžké době s Sivertovou rodinou a přáteli, jeho týmem a všemi členy norské biatlonové rodiny,“ uvedl Olle Dahlin, prezident IBU.