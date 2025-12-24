Předplatné

Norsko v šoku po smrti biatlonisty Bakkena (†27). Emotivní obřad v rodném městě

Norsko je v šoku z náhlého úmrtí biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena, jehož památku uctili v rodném Lillehammeru
Svět biatlonu je v hlubokém smutku po tragické smrti Siverta Guttorma Bakkena, který byl v úterý nalezen mrtvý v hotelovém pokoji v Lavaze v Itálii. Sedmadvacetiletý norský reprezentant pobýval v době své smrti na tréninkovém kempu ve vysokých nadmořských výškách.

Nyní už bývalá norská biatlonová superhvězda Johannes Thingnes Bö vyjádřil svůj zármutek: „Neskutečně smutné. Byl to fantastický závodník,“ uvedl v reakci na nečekanou novinu.

„Je to naprosto hrozné. Tragické. Neskutečné. Mluvil jsem s ním před dvěma dny. Byl naprosto připravený na olympiádu,“ řekl biatlonový expert NRK Ola Lunde pro Dagbladet.

Příčiny jeho úmrtí jsou zatím nejasné, italská policie už zahájila vyšetřování. V jeho rodném městě zapůsobila jeho zpráva jako těžká rána. V úterý večer proběhla v Lillehammeru vzpomínková akce, které se zúčastnilo přibližně sto lidí.

Jak pro Dagbladet uvedla duchovní Ann Tomtenová, obřad byl velmi emotivní a návštěvníci přišli večer i přestože se zpráva objevila krátce předtím. Rozešli se až před půlnocí.

„Lidé přišli, sedli si společně a vzájemně se utěšovali. Mnozí byli velmi smutní. Zapalovali svíčky a poslouchali hudbu," popsala.

„Zasáhlo to opravdu mnoho lidí. Několik hodin jsem byla s Bakkenovou rodinou. Jsou v těžké situaci. To, co se stalo, je jako blesk z čistého nebe. Jsou v šoku. Můžete si jen představit, co to znamená dostat takovou zprávu," dodala.

Bakkenovy zdravotní problémy

Bakken byl v italském Lavaze s několika biatlonisty, včetně lídra Světového poháru Johana-Olava Botna. Měl velké ambice pro blížící se zimní olympiádu v Miláně a Cortině.

V souvislosti s tragickou zprávou se připomínají jeho zdravotní problémy. Bakken popsal v rozhovoru, proč zcela vynechal dvě sezony a musel podstoupit operaci kvůli zánětu srdečního valu. „Přišlo to po třetí dávce vakcíny proti covidu. Všiml jsem si, že něco není v pořádku, protože jsem se cítil naprosto mizerně," sdělil Bakken.

