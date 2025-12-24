Předplatné

Okolnosti Bakkenova (†27) úmrtí: našli ho s maskou na trénink ve vysoké nadmořské výšce

Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken zemřel v pouhých 27 letech na hotelovém pokoji v Itálii
Příčiny šokujícího úmrtí norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena vyšetřuje policie
Norský biatlonista Sivert Guttorm Bakken měl na obličeji nasazenou masku na trénink ve vysoké nadmořské výšce, když byl v úterý nalezen mrtev ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé. Na Štědrý den to uvedla Norská biatlonová federace s konstatováním, že příčina náhlého úmrtí sedmadvacetiletého reprezentanta není stále jasná.

„Okolnosti pořízení a použití masky nejsou v současné době známy,“ uvedla federace v prohlášení a dodala, že se pokusí získat další informace v příštích dnech. V Itálii také bude během vánočních svátků provedena pitva Bakkenova těla.

„Policie a forenzní odborníci budou vyšetřovat okolnosti nehody a příčinu úmrtí. Až budeme mít další informace, budeme informovat média,“ dodala federace.

Někdejší velký talent Bakken zazářil v sezoně 2021/22. Ve Světovém poháru obsadil celkově deváté místo a získal malý křišťálový glóbus za hodnocení závodů s hromadným startem, poté co vyhrál závěrečný závod ročníku před domácím publikem v Oslu. Bylo to jeho první a jediné individuální vítězství v SP. Po životním úspěchu mu lékaři diagnostikovali zánět srdečního svalu a do soutěží IBU se vrátil až v listopadu 2024, téměř tisíc dnů po triumfu na Holmenkollenu.

Letos na přelomu ledna a února získal Bakken dvě zlaté medaile na mistrovství Evropy a v olympijské sezoně se zapojil do Světového poháru. Začátkem prosince byl čtvrtý ve vytrvalostním závodu v Östersundu a ještě minulý týden startoval na SP v Annecy, kde v pátek obsadil páté místo ve sprintu.

