Vliv masky na Bakkenovu (†27) smrt? Víc po pitvě, přesto norský svaz její užívání zakázal
Náhlá smrt teprve sedmadvacetiletého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena zasáhla těsně před Vánoci nejen Norsko, ale celý biatlonový svět. Přesná příčina jeho nečekaného odchodu ze světa zatím stále není známá, čeká se na výsledky pitvy, která měla být provedena během svátků v Itálii. Souvislost s maskou na simulaci nadmořské výšky, kterou měl mít Bakken na obličeji, nebyla potvrzena, ani vyvrácena, nicméně Norský biatlonový svaz její užívání prozatím zakázal.
Byla to zpráva, která rezonovala den před Štědrým dnem médii po celém světě. A také na sociálních sítích, kde celá řada nejen biatlonistů vyjadřovala soustrast a smutek nad náhlým úmrtím Siverta Guttorma Bakkena. Norský biatlonista, který ještě o minulém víkendu závodil při Světovém poháru ve francouzském Annecy, byl těsně před Vánoci nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji v italském Lavazé, kde byl na soukromém soustředění.
Pozdější informace hovořily o tom, že měl mít Bakken na obličeji nasazenou masku, s jejíž pomocí se simuluje vyšší nadmořská výška. Přitom samotné Lavazé se nachází ve výšce 1800 metrů nad mořem, což je výška, ve které už se řidší vzduch projevuje.
Souvislost Norovy smrti s použitím masky zatím nebyla prokázána, čeká se na výsledky pitvy, která měla být v Itálii provedena během vánočních svátků. Její výsledky ale budou podle advokáta Bakkenovy rodiny Bernta Heiberga, kterého citovala norská televizní stanice NRK, nejspíš zveřejněny až po víkendu.
„Zdůrazňujeme, že ačkoli bylo oznámeno, že zesnulý měl v době nálezu nasazenou výškovou masku, v současné době neexistují žádné potvrzené informace o tom, jakou roli to mohlo hrát v úmrtí. Znovu naléháme na opatrnost při diskusi o detailech týkajících se úmrtí, které italská policie v tuto chvíli nepotvrdila,“ zdůraznil obhájce.
Přesto Norský biatlonový svaz raději vydal nařízení, aby jeho sportovci až do odvolání přestali používat zařízení pro simulování nadmořské výšky.
„Objevilo se mnoho otázek týkajících se používání výškových masek a výškových stanů mezi našimi sportovci. Můžeme říci, že používání tohoto typu vybavení není součástí organizovaného tréninkového programu Norského biatlonového svazu,“ řekla NRK generální tajemnice Emilie Nordskarová.
Cíl svazu? Postarat se o Bakkenovu rodinu a kolegy
Přesto tajemnice, která se na Štědrý den účastnila v Lillehammeru mše za zemřelého rodáka z tohoto města, potvrdila dočasný zákaz užívání masek a podobných zařízení.
„Jsme si nicméně vědomi, že několik jednotlivých sportovců si takové vybavení pořídilo. Jakékoli použití tohoto vybavení musí být samozřejmě v souladu s pokyny Olympiatoppen, které jsou také pokyny dodržovanými Biatlonovou asociací. Používání tohoto typu vybavení není v rozporu s norskými sportovními předpisy,“ dodala Nordskarová.
Olympiatoppen je organizace spadající pod Norský olympijský výbor a je zodpovědná za trénink norských vrcholových sportovců.
Další věci spojené s užíváním masek či stanů bude svaz řešit až po získání podrobností Bakkenovy smrti. „Naším hlavním cílem je nyní postarat se o všechny, kterých se tato situace týká, především o Sivertovu rodinu a kolegy z týmu. To bude také naším hlavním cílem v nadcházejícím období. Jedná se v každém ohledu o velmi tragickou situaci, která zasáhla celou komunitu, celou biatlonovou rodinu, a to i na mezinárodní úrovni,“ pronesla Nordskarová.