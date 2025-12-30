Podezřelou smrt biatlonisty (†27) neobjasnila ani pitva. Odpovědi až za několik měsíců
Celé vánoční svátky sportovní Norsko truchlilo nad tragickou smrtí biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena (†27). Svět obletěly informace, jak jej nalezly bez známek života na hotelovém pokoji v Itálii. Uplynulý víkend se konala pitva, která měla odkrýt, co za skonem skvělého sportovce stálo. Jenže odpověď zatím neexistuje…
Napovídalo se toho dost. Bakken měl být nalezen s maskou na obličeji, která simuluje nadmořskou výšku. Tyhle zvěsti nakonec potvrdil i norský svaz, který užívání masky prozatím zakázal spíše z preventivních důvodů.
Taková maska, kterou měl mít Bakken na sobě, se používá k simulaci účinků cvičení na řídkém vzduchu, což se provádí za účelem zvýšení produkce červených krvinek, protože tělo má málo kyslíku. Více červených krvinek zase přináší lepší vytrvalost, když celou záležitost poněkud zjednodušíme.
Světlo do tragického úmrtí měla přinést přikázaná pitva, která proběhla o uplynulém víkendu v Itálii. Jenže nebylo dosaženo žádného konkrétního závěru. Aspoň takto kusé informace přinesl norský portál Verdens Gang.
Dle tohoto zdroje forenzní expertíza přinese něco konkrétního až v březnu příštího roku. „Doufali jsme, že rodina nyní dostane nějaké odpovědi, ale ty přijdou až za několik měsíců,“ uvedl právní zástupce rodiny Bernt Heiberg.
Policie bere smrt jako podezřelou
Zároveň advokátní kancelář, pod kterou právě Heiberg spadá, uvedla, že italská policie Bakkenovu smrt vyšetřuje jako podezřelou a kyslíková maska byla na místě zabavena. Italská prokuratura tak dala forenzním znalcům lhůtu do 7. března k dokončení celistvé zprávy.
„To neznamená, že má policie podezření, že se stalo něco trestného. Pouze neví, co způsobilo smrt,“ uvádí se v tiskové zprávě obhájce Heiberga.
Bakkenovo tělo bude v příštích několika dnech převezeno zpět do Norska, aby rodina mohla naplánovat pohřeb. Kdy ani kde se pohřeb bude konat, zatím nebylo upřesněno.
Heiberg se také ohradil vůči některým norským médiím, která nepodloženě spojovala Bakkenovu smrt s jeho dřívější anamnézou. Bakken totiž v minulosti měl zdravotní problémy po očkování proti koronaviru. Potíže byly tak výrazné, že přišel o více než rok své kariéry a do tréninku se vrátil až v roce 2023. Na začátku sezony 2025/26 dostal šanci znovu v norském A-týmu a blýsknul se třeba čtvrtým místem v individuálním závodě v Östersundu či pátou příčku ve sprintu v Annecy. Poslední závod kariéry absolvoval 21. prosince ve Francii. Jednalo se o závod s hromadným startem, ve kterém skončil dvacátý.