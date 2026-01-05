SP v biatlonu 2025/26 Oberhof: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?
Čtvrtá zastávka Světového poháru v biatlonu se odehraje v německém Oberhofu. Program odstartuje ve čtvrtek ve 14:10 sprintem mužů. V české nominaci nechybí stálice Markéta Davidová, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Více v článku. Program kompletního SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE>>>
Program SP biatlon 2025/26 Oberhof
Datum a čas
Výsledek
Sprint muži (10 km)
ČT 8. 1. 2026 (14:10)
Sprint žen (7,5 km)
PÁ 9. 1. 2026 (14:25)
Stíhací závod mužů (12,5 km)
SO 10. 1. 2026 (12:00)
Štafeta žen (4 x 6 km)
SO 10. 1. 2026 (14:25)
Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
NE 11. 1. 2026 (11:00)
Stíhací závod žen (10 km)
NE 11. 1. 2026 (14:30)
Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?
Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oberhofu začíná ve čtvrtek 8. ledna od 14:10.
Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26
Sezóna začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po prosincových závodech v Annecy (k 21. 12. 2025).
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP
MUŽI
ŽENY
1. Botn (Norsko) - 560 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 481 bodů
SPRINT
1. Botn (Norsko) - 200 bodů
1. Jeanmonnotová (Francie) - 195 bodů
STÍHACÍ ZÁVOD
1. Botn (Norsko) - 220 bodů
1. Minkkinenová (Finsko) - 178 bodů
VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD
1. Botn (Norsko) - 90 bodů
1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM
1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
Česká nominace na SP v biatlonu v Oberhofu 2026
V nominaci české reprezentace se po vydařených startech v IBU Cupu znovu objeví Tomáš Mikyska, který v elitním seriálu vystřídá Adama Václavíka. Do Oberhofu s týmem odcestuje také Jessica Jislová.
- Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
- Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska
České biatlonové úspěchy v Oberhofu od roku 2013
Sezona 2016/17 patřila mezi ty nejúspěšnější v historii českého biatlonu. Český tým v čele s Gabrielou Soukalovou si tehdy odvezl pět medailových umístění.
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|3. místo - Veronika Vítková
|Sprint žen
|SP 2017/2018
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Sprint žen
|SP 2016/2017
|1. místo - Gabriela Soukalová
|Závod s hromadným startem
|SP 2016/2017
|2. místo - Gabriela Soukalová
|Stíhací závod žen
|SP 2016/2017
|2. místo - Michal Šlesingr
|Sprint mužů
|SP 2016/2017
|3. místo - Eva Puskarčíková
|Závod s hromadným startem
|SP 2016/2017
|1. místo - Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková
|Štafeta žen
|SP 2014/2015
|1. místo - Veronika Vítková
|Sprint žen
|SP 2014/2015
|2. místo - Veronika Vítková
|Závod s hromadným startem
|SP 2014/2015