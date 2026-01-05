Předplatné

SP v biatlonu 2025/26 Oberhof: program, výsledky, nominace, kde sledovat živě?

Otakar Plzák
Biatlon
Čtvrtá zastávka Světového poháru v biatlonu se odehraje v německém Oberhofu. Program odstartuje ve čtvrtek ve 14:10 sprintem mužů. V české nominaci nechybí stálice Markéta Davidová, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář. Více v článku. Program kompletního SP v biatlonu 2025/26 naleznete ZDE>>>

Program SP biatlon 2025/26 Oberhof

Datum a čas

Výsledek

Sprint muži (10 km)

ČT 8. 1. 2026 (14:10)

 

Sprint žen (7,5 km)

PÁ 9. 1. 2026 (14:25)

 

Stíhací závod mužů (12,5 km)

SO 10. 1. 2026 (12:00)

 

Štafeta žen (4 x 6 km)

SO 10. 1. 2026 (14:25)

 

Štafeta mužů (4 x 7,5 km) 

NE 11. 1. 2026 (11:00)

 

Stíhací závod žen (10 km)

NE 11. 1. 2026 (14:30)

 

Program biatlonu v sezoně 2025/26 ZDE >>>

Kde sledovat SP v biatlonu 2025/26?

Biatlon lze pravidelně sledovat na ČT sport nebo využít online vysílání ČT sport Plus. První závod Světového poháru v Oberhofu začíná ve čtvrtek 8. ledna od 14:10.

Průběžné pořadí SP v biatlonu 2025/26

Sezóna začala 29. listopadu 2025. Průběžné pořadí je aktualizováno po prosincových závodech v Annecy (k 21. 12. 2025).

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SP

MUŽI

ŽENY

1. Botn (Norsko) - 560 bodů
2. Perrot (Francie) - 447 bodů
3. Giacomel (Itálie) - 431 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 165 bodů
25. Krčmář (ČR) - 96 bodů
37. Karlík (ČR) - 47 bodů
55. Mareček (ČR) - 20 bodů
71. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Jeanmonnotová (Francie) - 481 bodů
2. Kirkeeideová (Norsko) - 413 bodů
3. Wiererová (Itálie) - 363 bodů
...
19. Charvátová (ČR) - 136 bodů
25. Voborníková (ČR) - 119 bodů
29. Davidová (ČR) - 93 bodů

SPRINT

1. Botn (Norsko) - 200 bodů
2. Christiansen (Norsko) - 172 bodů
3. Perrot (Francie) - 146 bodů
...
17. Hornig (ČR) - 72 bodů
36. Krčmář (ČR) - 22 bodů
46. Karlík (ČR) - 15 bodů
56. Mareček (ČR) - 9 bodů

1. Jeanmonnotová (Francie) - 195 bodů
2. Kirkeeideová (Norsko) - 150 bodů
3. Wiererová (Itálie) - 144 bodů
...
20. Charvátová (ČR) - 55 bodů
23. Davidová (ČR) - 49 bodů
27. Voborníková (ČR) - 47 bodů

STÍHACÍ ZÁVOD

1. Botn (Norsko) - 220 bodů
2. Perrot (Francie) - 195 bodů
3. Giacomel (Itálie) - 156 bodů
...
22. Hornig (ČR) - 46 bodů
27. Krčmář (ČR) - 36 bodů
29. Karlík (ČR) - 32 bodů
47. Mareček (ČR) - 11 bodů
54. Štvrtecký (ČR) - 4 body

1. Minkkinenová (Finsko) - 178 bodů
2. Vittozziová (Itálie) - 165 bodů
3. Magnussonová (Švédsko) - 165 bodů
...
16. Charvátová (ČR) - 71 bodů
24. Davidová (ČR) - 42 bodů
31. Voborníková (ČR) - 30 bodů

VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

1. Botn (Norsko) - 90 bodů
2. Uldal (Norsko) - 75 bodů
3. Samuelsson (Švédsko) - 65 bodů
...
19. Hornig (ČR) - 22 bodů
30. Krčmář (ČR) - 11 bodů

1. Wiererová (Itálie) - 90 bodů
2. Leinamová (Finsko) - 75 bodů
3. Benedová (Francie) - 65 bodů
...
24. Voborníková (ČR) - 17 bodů

ZÁVOD S HROMADNÝM STARTEM

1. Giacomel (Itálie) - 90 bodů
2. Perrot (Francie) - 75 bodů
3. Christiansen (Norsko) - 65 bodů
...
14. Krčmář (ČR) - 27 bodů
16. Hornig (ČR) - 25 bodů

1. Kirkeeideová (Norsko) - 90 bodů
2. Jeanmonnotová (Francie) - 75 bodů
3. Braisaz-Bouchetová (Francie) - 65 bodů
...
16. Voborníková (ČR) - 25 bodů
26. Charvátová (ČR) - 10 bodů
30. Davidová (ČR) - 2 body

Česká nominace na SP v biatlonu v Oberhofu 2026

V nominaci české reprezentace se po vydařených startech v IBU Cupu znovu objeví Tomáš Mikyska, který v elitním seriálu vystřídá Adama Václavíka. Do Oberhofu s týmem odcestuje také Jessica Jislová.

  • Ženy: Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Tereza Voborníková
  • Muži: Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska

České biatlonové úspěchy v Oberhofu od roku 2013

Sezona 2016/17 patřila mezi ty nejúspěšnější v historii českého biatlonu. Český tým v čele s Gabrielou Soukalovou si tehdy odvezl pět medailových umístění.

UmístěníDisciplínaSezona
3. místo - Veronika VítkováSprint ženSP 2017/2018
1. místo - Gabriela SoukalováSprint ženSP 2016/2017
1. místo - Gabriela SoukalováZávod s hromadným startemSP 2016/2017
2. místo - Gabriela SoukalováStíhací závod ženSP 2016/2017
2. místo - Michal ŠlesingrSprint mužůSP 2016/2017
3. místo - Eva PuskarčíkováZávod s hromadným startemSP 2016/2017
1. místo - Puskarčíková, Soukalová, Landová, VítkováŠtafeta ženSP 2014/2015
1. místo - Veronika VítkováSprint ženSP 2014/2015
2. místo - Veronika VítkováZávod s hromadným startemSP 2014/2015

