Norové chrání biatlonisty po úmrtí Bakkena (†27). Lídr SP vynechá Oberhof, pomáhá psycholog
Blíží se první závody Světového poháru od tragické smrti biatlonisty Siverta Bakkena. Toho našel na pokoji aktuální lídr mužského pořadí Johan-Olav Botn, který bude ale v Oberhofu chybět. Na ochranu ostatních reprezentantů podniklo vedení norského svazu několik opatření, která nebudou v platnosti jen ve východoněmeckém středisku, ale nejspíš až do konce sezony. Program SP v Oberhofu ZDE>>>
Momentálně vládne mužskému pořadí Světového poháru s náskokem 113 bodů. Jenže v Oberhofu, prvním díle SP v novém kalendářním roce, ho neuvidíte. Johan-Olav Botn tuto zastávku vynechává kvůli nemoci. Dost možná je ale důvodem jeho nepohody hlavně to, že byl tím, kdo před Štědrým dnem našel v hotelovém pokoji v italském Lavazé mrtvého kolegu Siverta Bakkena.
„Byli jsme domluvení, že v devět vyrazíme společně na běžky. Šel jsem si pro klíče od auta, abych z něj vyndal lyže a hole, když jsem ho našel v pokoji bezvládného. Byl jsem v naprostém šoku a panice. Nejdřív se samozřejmě snažíte pomoci,“ vylíčil emotivně Botn pro norskou televizi TV 2.
„Bylo to pro nás všechny těžké období. Jste v šoku a zároveň si postupně den za dnem začínáte uvědomovat, co se stalo... Naštěstí jsme tam měli jeden druhého a dobře jsme se o sebe starali,“ řekl pro další televizní stanici NRK s tím, že v Lavazé bylo v té době víc norských sportovců.
Představitelé organizace spadající pod Norský olympijský výbor, která má na starost také přípravu vrcholových sportovců a Norského biatlonového svazu okamžitě zajistili svým sportovcům podporu. Třeba i v podobě psychologa, kterého Botn využil.
„V hlavě mám obrazy, se kterými musím žít po zbytek života. Myslím, že je moudré najít s něčí pomocí způsob, jak s tím žít,“ vysvětlil Botn.
Bakkenova nečekaná smrt zasáhla i další členy norského biatlonového týmu, kteří mnohdy nevěděli, jak se s touto tragickou událostí vyrovnají. „Toho se opravdu děsím. Myslím, že bude hodně zvláštní jet do Oberhofu a nastoupit do letadla bez Siverta. Plánovali jsme si dát si kávu před odletem, takže to bude opravdu divné,“ prozradil krátce po Vánocích třeba Johannes Dale-Skjevdal.
Pomoc psychologů ale není jedinou, kterou biatlonový svaz svým závodníkům zajistil. Navýšil třeba také počet lidí zajišťujících komunikaci týmu s novináři.
„Víme, že bude větší tlak, takže na styk s médii máme jednoho člověka navíc. A pro mentální část máme zálohu v podobě psychologa, pokud ji budeme potřebovat. Jsme o něco lépe připraveni a máme více lidí než obvykle,“ řekl NRK sportovní ředitel Per Arne Botnan.
Výsledky pitvy možná až v březnu
Zvýšené personální zajištění se ale netýká pouze závodníků ve Světovém poháru i těch, kteří se zúčastní nižšího IBU Cupu.
Opatření norského svazu vítají také experti. „Nic tak drastického pro tým jsem ještě nezažil za mnoho let v biatlonu. Je to obrovská výzva pro norský biatlon a ty, kteří budou v budoucnu závodit ve Světovém poháru i na únorové olympiádě,“ prohlásil Ola Lunde, biatlonový expert NRK.
Podle něj může být pro některé sportovce opravdu velmi náročné nastoupit za takových okolností do soutěží. „Závody jsou zanedbalnou záležitostí ve srovnání se ztrátou dobrého přítele a sportovce, který zemře za tak tragických a překvapivých okolností,“ dodal Lunde.
Nastavená opatření budou podle Norů platná po delší dobu, nejen v Oberhofu. Dost možná po celý zbytek sezony s ohledem na to, že italská prokuratura, která ještě nevydala výsledky pitvy a příčinu úmrtí a musí tak učinit do 7. března.
„Bez ohledu na délku čekání se domnívám, že se jedná o tragickou situaci pro biatlonovou komunitu v Norsku i na mezinárodní úrovni. Musíme se smířit s tím, že získání odpovědí bude trvat déle, a mezitím se budeme snažit uctít Sivertovu památku tím nejlepším možným způsobem,“ prohlásila tajemnice Norského biatlonového svazu Emilie Nordskarová.
Dá se tak očekávat, že nejen norští biatlonisté v nadcházejících závodech věnují své výhry do nebe Sivertu Bakkenovi.
Kdo bude v Oberhofu chybět
(všichni kvůli nemoci)
- Johan-Olav Botn, Sturla Holm Laegreid (Norsko)
- Lisa Theresa Hauserová, Anna Andexerová, David Komatz (Rakousko)
- Ella Halvarssonová, Johanna Skottheimová (Švédsko)