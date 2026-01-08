Biatlon ONLINE: Krčmář dojel ve sprintu osmnáctý, Mikyska bodoval. Slaví Giacomel
Sprinterskými závody dnes odstartoval v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Mezi muži kraloval Tomasso Giacomel, nejlepším Čechem byl osmnáctý Michal Krčmář, na bodované umístění se při debutu mezi elitou v této sezoně objevil i Tomáš Mikyska. Ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu ZDE >>>
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.
Mužskému sprintu předcházel minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebylo uděleno startovní číslo 1.
Čtvrtého dílu sezony Světového poháru se zúčastní celkově devět českých reprezentantů.