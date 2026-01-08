Předplatné

Biatlon ONLINE: Krčmář dojel ve sprintu osmnáctý, Mikyska bodoval. Slaví Giacomel

Video placeholder
Biatlonová černá díra aneb nepříliš dobré vzpomínky závodníků na Oberhof • Zdroj: isportTV
Italský biatlonista Tommaso Giacomel vedle členů norského týmu se jen těžko brání slzám při uctění památky kamaráda Siverta Bakkena
Uctění památky Siverta Guttorma Bakkena před sprintem mužů v Oberhofu
Norští biatlonisté startují v Oberhofu s černou páskou přes ruku
Italský biatlonista Tommaso Giacomel si rovněž vzal na ruku černou pásku, aby uctil památku zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
Biatlonisté před sprintem v Oberhofu drželi minutu ticha za zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
Biatlonisté před sprintem v Oberhofu drželi minutu ticha za zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
18
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Sprinterskými závody dnes odstartoval v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Mezi muži kraloval Tomasso Giacomel, nejlepším Čechem byl osmnáctý Michal Krčmář, na bodované umístění se při debutu mezi elitou v této sezoně objevil i Tomáš Mikyska. Ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu ZDE >>>

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Sledujte on-lineLIVE
Sprint mužů 10 km, Oberhof Vítěz: T. Giacomel (ITA)

Sledujte on-lineLIVE
Sprint žen 7,5 km, Oberhof

Mužskému sprintu předcházel minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebylo uděleno startovní číslo 1.

Čtvrtého dílu sezony Světového poháru se zúčastní celkově devět českých reprezentantů.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů