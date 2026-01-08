Biatlon ONLINE: Sprint žen v Oberhofu. Charvátová i Davidová na ležce se dvěma chybami
Byl to pro mnohé biatlonisty velmi emotivní závod. A nejen kvůli uctění památky nedávno zesnulého Nora Siverta Bakkena těsně před startem. Tommaso Giacomel byl jedním z těch, kdo byli v době tragické události v Lavazé. A tak když po sprintu, v němž jednou chyboval, dorazil do cíle a věděl, že si jede pro výhru, zvedl pravou ruku a podíval se do nebe. Toto gesto bylo nade vše výmluvné: Ta je pro tebe, Siverte! Nejlepším Čechem byl Michal Krčmář na 18. místě. Ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí, ONLINE přenos sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu ZDE >>>
Takový úvod sprintu v Oberhofu by si všichni rádi odpustili. V Německu se totiž začínalo velmi smutně – uctěním památky nedávno náhle zesnulého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena (†27). Ten byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji 23. prosince loňského roku, když byl v Itálii na soukromém soustředění.
Předem bylo avizováno, že Bakkenovi bude věnováno startovní číslo 1 a vedle chvíle ticha uctí všichni jeho památku minutou potlesku. V očích norských závodníků, z nichž Vetle Sjaastad Christiansen v rukou držel startovní číslo 1, se leskly slzy ve chvíli, kdy ještě bez lyží stáli v řadě nejen oni, ale třeba i Bakkenův kamarád Ital Tommaso Giacomel, který také plakal. Nejprve uctili kolegovu památku tichem, poté následoval podle plánu potlesk.
Pak už se na trať vydal s číslem 2 Lotyš Renars Birkentals a brzy na to také první z českých závodníků Jonáš Mareček s osmičkou na hrudi.
Už předem bylo jasné, že s ohledem na podmínky na střelnici, kde závodníky kromě mlhy trápil ještě i vítr, bude střelba zásadnějším faktorem, než kdy jindy.
Projevilo se to u českých závodníků, z nichž se na střelnici nejvíc dařilo Michalu Krčmářovi. Ten si bezchybně poradil s položkou vleže, i když na ní strávil 30 sekund. To Hornig sice odstřílel za 23 sekund, jenže musel na jedno trestné kolo.
Těžké podmínky, Mikyska se necítil
Krčmář se snažil hlídat také střelbu vestoje, tam se mu ale čtvrtá rána do terče nevešla, a tak i on zaznamenal chybu. Navíc mu střelba zabrala dlouhých 43,8 sekundy. Ovšem třeba Hornig vestoje přidal další dvě trestná kola, na jedno musel i Mareček. A jelikož chybovali také Mikuláš Karlík (5 trestných kol) i Tomáš Mikyska (1), zůstal Krčmář nejlepším Čechem (18. místo) v tomto mlhavém sprintu, kdy pohled na cílovou rovinku z kamery v cílovém prostoru nabídl biatlonisty až těsně před čárou.
„Byl to těžký závod. Teda ne že by to tady bylo někdy lehké. Bylo to hodně zvláštní. Přišlo mi, že to rychle uteklo, ale zároveň jsem nemohl. Takže spíš rozjížděcí závod po pauze. Ale myslím, že výkon na stojce ode mě nebyl dneska špatný. Byla obrovsky těžká, vybojovaná, střílel jsem, co mi tělo dovolilo,“ řekl po závodu Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Po druhé střelbě mu šlapal na paty ve výsledkové listině Mikyska, jenže v posledním okruhu odpadl navrátilec do SP běžecky a patřila mu tak až 33. příčka.
„Dneska jsem na to absolutně neměl. Budeme muset zase s fyzioterapeutkou pouvolňovat zdravou nohu a doufám, že se to do soboty spraví. Možná jsem i trošku přepálil začátek, protože tam se mnou jel Éric Perrot. Snažil jsem se ho chytit, tak už v posledním kole asi nebyly síly. Ale dneska jsem se celkově necítil,“ přiznal Mikyska.
Norští závodníci by rádi k poctám před závodem věnovali Bakkenovi také výhru ve sprintu. Nejblíž k tomu byli Johannes Dale-Skjevdal a Martin Uldal, kteří svorně připsali na střelnici jednu chybu, rychlejší na lyžích byl Dale-Skjevdal. Jenže ani jemu to na výhru nestačilo. Před něj se dostali ještě domácí Philipp Nawrath a hlavně vítězný Giacomel. Ovšem jestli měl někdo kamarádovu památku uctít stejně dobře jako Norové, byl to právě tento pětadvacetiletý Ital.
Ten už před závodem prohlašoval: „Vydám ze sebe to nejlepší, protože myslím, že to je to, co by si Sivert přál.“
Toho se také držel, a přesto, že i on při střelbě vleže jednou minul, předvedl nejen rychlý běh, ale také rychlé střelecké položky. Právě rychlost střelby rozhodla o tom, že skončil Dale-Skjevdal až třetí, i když také absolvoval jen jedno trestné kolo a v závodu zaznamenal nejrychlejší běžecký čas.
Giacomel pak při průjezdu cílem zvedl pravou ruku a pohled k nebi.
SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - sprinty:
Muži (10 km): 1. Giacomel (It.) 25:01,7 (1), 2. Nawrath (Něm.) -13,2 (1), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -25,2 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -31,2 (1), 5. Uldal (Nor.) -31,4 (1), 6. Perrot (Fr.) -32,5 (2), ...18. Krčmář -1:27,2 (1), 33. Mikyska -1:57,3 (1), 39. Hornig -2:06,9 (3), 51. Mareček -2:16,3 (1), 77. Karlík (všichni ČR) -2:58,2 (5).
Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Botn (Nor.) 560, 2. Giacomel 521, 3. Perrot 492, 4. Samuelsson 440, 5. Christiansen 369, 6. Laegreid (oba Nor.) 333, ...19. Hornig 167, 24. Krčmář 119, 38. Karlík 47, 59. Mareček 20, 76. Mikyska 8, 80. Štvrtecký (ČR) 4.