Biatlon ONLINE: Světový pohár se vrací, jedou se sprinty. Pocta pro Bakkena (†27)
Sprinterskými závody dnes odstartuje v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Od 11:30 pojedou 10 km muži, ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu ZDE >>>
Mužskému sprintu předcházel minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebylo uděleno startovní číslo 1.
Čtvrtého dílu sezony Světového poháru se zúčastní celkově devět českých reprezentantů.