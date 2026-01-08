Předplatné

Biatlon ONLINE: Světový pohár se vrací v Oberhofu, jedou se sprinty mužů i žen

Video placeholder
Biatlonová černá díra aneb nepříliš dobré vzpomínky závodníků na Oberhof • Zdroj: isportTV
Vítězslav Hornig opět předvedl svou rychlopalbu na střelnici, v závodu s hromadným startem mu vynesla 16. místo
Vítězslav Hornig si plácá s trenérem Ondřejem Moravcem
Michal Krčmář skončil v závodu s hromadným startem v Annecy na 14. místě
Michal Krčmář udělal v závodě s hromadným startem pouze jednu chybu a zajel si sezonní maximum
Vítězslav Hornig a Michal Krčmář po závodu s hromadným startem ve francouzském Annecy-Le Grand Bornand
Lucie Charvátová udělala na střelnici šest chyb a v závodě s hromadným startem dojela na 26. místě
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Biatlon
Začít diskusi (0)

Sprinterskými závody dnes odstartuje v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Od 11:30 pojedou 10 km muži, ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Sprint mužů 10 km, Oberhof

Sledujte on-lineLIVE
Sprint žen 7,5 km, Oberhof

Mužskému sprintu bude předcházet minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebude uděleno startovní číslo 1.

Čtvrtého dílu sezony Světového poháru se zúčastní celkově devět českých reprezentantů.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů