Biatlon ONLINE: Světový pohár se vrací v Oberhofu, jedou se sprinty mužů i žen
Sprinterskými závody dnes odstartuje v Oberhofu první biatlonový Světový pohár v novém kalendářním roce. Od 11:30 pojedou 10 km muži, ve 14:15 bude start závodu žen na 7,5 km, jenž byl na dnešek přesunut z pátku kvůli nepříznivé předpovědi počasí. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport.
Mužskému sprintu bude předcházet minutový potlesk k uctění památky norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena, jenž náhle zemřel krátce před Vánoci. Na jeho počest také nebude uděleno startovní číslo 1.
Čtvrtého dílu sezony Světového poháru se zúčastní celkově devět českých reprezentantů.