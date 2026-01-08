Sprint v Oberhofu Čechům nevyšel. Davidová uzavřela TOP 15, z mužů byl nejlepší Krčmář
Byl to pro mnohé biatlonisty velmi emotivní závod. A nejen kvůli uctění památky nedávno zesnulého Nora Siverta Bakkena těsně před startem. Tommaso Giacomel byl jedním z těch, kdo byli v době tragické události v Lavazé. A tak když po sprintu, v němž jednou chyboval, dorazil do cíle a věděl, že si jede pro výhru, zvedl pravou ruku a podíval se do nebe. Toto gesto bylo nade vše výmluvné: Ta je pro tebe, Siverte! Nejlepším Čechem byl Michal Krčmář na osmnáctém místě. Ženský závod skvěle vyšel Švédkám, Francouzky čelily bizarní situaci. Na patnáctém místě skončila Markéta Davidová. Program SP v Oberhofu ZDE >>>
Takový úvod sprintu v Oberhofu by si všichni rádi odpustili. V Německu se totiž začínalo velmi smutně – uctěním památky nedávno náhle zesnulého norského biatlonisty Siverta Guttorma Bakkena (†27). Ten byl nalezen mrtvý ve svém hotelovém pokoji 23. prosince loňského roku, když byl v Itálii na soukromém soustředění.
Předem bylo avizováno, že Bakkenovi bude věnováno startovní číslo 1 a vedle chvíle ticha uctí všichni jeho památku minutou potlesku. V očích norských závodníků, z nichž Vetle Sjaastad Christiansen v rukou držel startovní číslo 1, se leskly slzy ve chvíli, kdy ještě bez lyží stáli v řadě nejen oni, ale třeba i Bakkenův kamarád Ital Tommaso Giacomel, který také plakal. Nejprve uctili kolegovu památku tichem, poté následoval podle plánu potlesk.
Pak už se na trať vydal s číslem 2 Lotyš Renars Birkentals a brzy na to také první z českých závodníků Jonáš Mareček s osmičkou na hrudi.
Už předem bylo jasné, že s ohledem na podmínky na střelnici, kde závodníky kromě mlhy trápil ještě i vítr, bude střelba zásadnějším faktorem, než kdy jindy.
Projevilo se to u českých závodníků, z nichž se na střelnici nejvíc dařilo Michalu Krčmářovi. Ten si bezchybně poradil s položkou vleže, i když na ní strávil 30 sekund. To Hornig sice odstřílel za 23 sekund, jenže musel na jedno trestné kolo.
Těžké podmínky, Mikyska se necítil
Krčmář se snažil hlídat také střelbu vestoje, tam se mu ale čtvrtá rána do terče nevešla, a tak i on zaznamenal chybu. Navíc mu střelba zabrala dlouhých 43,8 sekundy. Ovšem třeba Hornig vestoje přidal další dvě trestná kola, na jedno musel i Mareček. A jelikož chybovali také Mikuláš Karlík (5 trestných kol) i Tomáš Mikyska (1), zůstal Krčmář nejlepším Čechem (18. místo) v tomto mlhavém sprintu, kdy pohled na cílovou rovinku z kamery v cílovém prostoru nabídl biatlonisty až těsně před čárou.
„Byl to těžký závod. Teda ne že by to tady bylo někdy lehké. Bylo to hodně zvláštní. Přišlo mi, že to rychle uteklo, ale zároveň jsem nemohl. Takže spíš rozjížděcí závod po pauze. Ale myslím, že výkon na stojce ode mě nebyl dneska špatný. Byla obrovsky těžká, vybojovaná, střílel jsem, co mi tělo dovolilo,“ řekl po závodu Krčmář v rozhovoru pro ČT sport.
Po druhé střelbě mu šlapal na paty ve výsledkové listině Mikyska, jenže v posledním okruhu odpadl navrátilec do SP běžecky a patřila mu tak až 33. příčka.
„Dneska jsem na to absolutně neměl. Budeme muset zase s fyzioterapeutkou pouvolňovat zdravou nohu a doufám, že se to do soboty spraví. Možná jsem i trošku přepálil začátek, protože tam se mnou jel Éric Perrot. Snažil jsem se ho chytit, tak už v posledním kole asi nebyly síly. Ale dneska jsem se celkově necítil,“ přiznal Mikyska.
Norští závodníci by rádi k poctám před závodem věnovali Bakkenovi také výhru ve sprintu. Nejblíž k tomu byli Johannes Dale-Skjevdal a Martin Uldal, kteří svorně připsali na střelnici jednu chybu, rychlejší na lyžích byl Dale-Skjevdal. Jenže ani jemu to na výhru nestačilo. Před něj se dostali ještě domácí Philipp Nawrath a hlavně vítězný Giacomel. Ovšem jestli měl někdo kamarádovu památku uctít stejně dobře jako Norové, byl to právě tento pětadvacetiletý Ital.
Ten už před závodem prohlašoval: „Vydám ze sebe to nejlepší, protože myslím, že to je to, co by si Sivert přál.“
Toho se také držel, a přesto, že i on při střelbě vleže jednou minul, předvedl nejen rychlý běh, ale také rychlé střelecké položky. Právě rychlost střelby rozhodla o tom, že skončil Dale-Skjevdal až třetí, i když také absolvoval jen jedno trestné kolo a v závodu zaznamenal nejrychlejší běžecký čas.
Giacomel pak při průjezdu cílem zvedl pravou ruku a pohlédl k nebi.
Ve stíhačce budou jen dvě Češky
Ženský sprint se jel rovněž ve čtvrtek, i když jeho původní termín byl v pátek. Kvůli špatné předpovědi počasí ale organizátoři umístili oba sprinty do čtvrtečního programu.
Také některé ženy před svým startem vzdaly hold Sivertu Bakkenovi. Na výhru některé z norských závodnic se ale dalo spoléhat už mnohem méně než v případě mužů, což se také potvrdilo. Nejlepší Norkou ve výsledkové listině byla čtvrtá Maren Kirkeeideová, další dojely až v páté desítce.
Jejich sousedkám závod vyšel mnohem lépe, v první patnáctce se umístily hned čtyři Švédky s tím, že Elvira Öbergová oslavila výhru. Také Francouzky se vešly hned čtyři mezi patnáctku nejlepších, jejich výchozí pozice ale byla složitější. Do Oberhofu totiž dorazily podle plánu až ve středu večer, takže kvůli posunutému startu nestihly žádný trénink. Nejlépe se s danou situací popasovala Julia Simonová, která brala třetí příčku. Mezi ni a Öbergovou se vecpala Suvi Minkkinenová.
Nejlepší český výsledek zaznamenala Markéta Davidová, jež skončila na patnáctém místě. Přestože předvedla pátý nejlepší běžecký čas, dokonce byla i rychlejší než Anamarija Lampičová, spokojená nebyla. „Mrzí mě ta dvojka. Když už jsem se konečně trefila vestoje, tak jsem se netrefila vleže, popravdě vůbec nevím, kde ty rány byly, musím se pak zeptat trenéra. Mrzí mě to. Bohužel na rozdíl od klučičího závodu se tady střílí hrozně dobře, takže za dva je prostě moc,“ litovala Davidová, která nedávno oslavila 29. narozeniny.
Když se pak od reportéra ČT sport dozvěděla, že rány byly kalibrové, tedy těsné, pronesla: „No jo, no, mě to štěstí asi nějak opustilo …“
Body ze sprintu brala už jen Tereza Voborníková, do nedělního stíhacího závodu se také probojovaly pouze tyto dvě české ženy.
SP v biatlonu v Oberhofu (Německo) - sprinty:
Muži (10 km): 1. Giacomel (It.) 25:01,7 (1), 2. Nawrath (Něm.) -13,2 (1), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -25,2 (1), 4. Samuelsson (Švéd.) -31,2 (1), 5. Uldal (Nor.) -31,4 (1), 6. Perrot (Fr.) -32,5 (2), ...18. Krčmář -1:27,2 (1), 33. Mikyska -1:57,3 (1), 39. Hornig -2:06,9 (3), 51. Mareček -2:16,3 (1), 77. Karlík (všichni ČR) -2:58,2 (5)
Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Botn (Nor.) 560, 2. Giacomel 521, 3. Perrot 492, 4. Samuelsson 440, 5. Christiansen 369, 6. Laegreid (oba Nor.) 333, ...19. Hornig 167, 24. Krčmář 119, 38. Karlík 47, 59. Mareček 20, 76. Mikyska 8, 80. Štvrtecký (ČR) 4
Ženy (7,5 km): 1. E. Öbergová (Švéd.) 22:00,6 (0), 2. Minkkinenová (Fin.) -21,1 (0), 3. Simonová (Fr.) 23,6 (0), 4. Kirkeeideová (Nor.) -33,7 (0), 5. Preussová -47,1 (1), 6. Hettichová-Walzová (obě Něm.) 49,5 (1), ...15. Davidová -1:15,9 (2), 29. Voborníková -1:42,1 (1), 69. Jislová -3:04,9 (2), 77. Charvátová (všechny ČR) -3,18,3 (4)
Průběžné pořadí SP (po 9 z 21 závodů): 1. Jeanmonnotová (Fr.) 522, 2. Kirkeeideová 468, 3. Minkkinenová 428, 4. Magnussonová (Švéd.) 400, 5. Wiererová (It.) 363, 6. E. Öbergová 330, ...23. Charvátová 136, 25. Voborníková 131, 30. Davidová 119