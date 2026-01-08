Předplatné

Slzy v očích kolegů, věnované číslo 1: biatlonisté v Oberhofu uctili Bakkena (†27)

Video placeholder
Biatlonová černá díra aneb nepříliš dobré vzpomínky závodníků na Oberhof • Zdroj: isportTV
Uctění památky Siverta Guttorma Bakkena před sprintem mužů v Oberhofu
Italský biatlonista Tommaso Giacomel si rovněž vzal na ruku černou pásku, aby uctil památku zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
Biatlonisté před sprintem v Oberhofu drželi minutu ticha za zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
Norští biatlonisté startují v Oberhofu s černou páskou přes ruku
Biatlonisté před sprintem v Oberhofu drželi minutu ticha za zesnulého Siverta Guttorma Bakkena
Norové se loučí se Sivertem
16
Fotogalerie
Romana Barboříková
Biatlon
Už dopředu bylo všem jasné, že půjde o nesmírně emotivní okamžik před startem prvního závodu Světového poháru v novém roce. Biatlonisté v Oberhofu uctili památku Nora Siverta Guttorma Bakkena, který v 27 letech náhle zemřel 23. prosince. V očích nejen norských kolegů byly vidět slzy a tento pohled určitě pohnul i mnohými diváky u televizní obrazovky.

Mlhavé podmínky v německém Oberhofu jako by chtěly dokreslit sílu daného okamžiku. Před startem čtvrtečního sprintu mužů byla už předem avizována pocta Sivertu Bakkenovi. Norský biatlonista se účastnil ještě posledních závodů v roce 2025 v Annecy, pak ale přišla šokující smutná zpráva. Norský biatlonista byl 23. prosince v hotelovém pokoji v italském Lavazé nalezen mrtvý.

Pro Nory bylo velmi náročné už jen odjet na závody SP do Oberhofu, stejně tak se obávali také momentu, kdy skutečně dojde k uctění památky jejich kamaráda.

V očích norských závodníků, z nichž Vetle Sjastad Christiansen v rukou držel startovní číslo 1 věnované pro tento závod Bakkenovi, se leskly slzy ve chvíli, kdy ještě bez lyží stáli v řadě nejen oni, ale třeba i Bakkenův kamarád Ital Tommaso Giacomel. Také jeho tento okamžik donutil k pláči.

Nejprve uctili biatlonisté kolegovu památku tichem, poté následoval potlesk. Právě ten měl nejlépe znázornit, jak si všichni vážili bojovnosti jejich zesnulého kamaráda.

