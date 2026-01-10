Biatlon ONLINE: stíhačka mužů v Oberhofu, pak pojedou ženy štafetu. Jak si povedou Češi?
Biatlonový Světový pohár má v sobotu na programu další dva závody. V německém Oberhofu se dnes pojede stíhací závod mužů a štafeta žen. Jako první půjdou do akce muži, jejichž start závodu je přesně v poledne. Do stíhačky se z prvního místa vydá Tommaso Giacomel, v akci se představí čtyři čeští závodníci včetně nejlépe postaveného Michala Krčmáře. Štafeta žen začne ve 14:25, zopakují Češky senzační medailové umístění z Östersundu? ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu najdete ZDE >>>