Biatlon ONLINE: stíhačka mužů v Oberhofu, pak pojedou ženy štafetu. Jak si povedou Češi?

Video placeholder
Biatlonová černá díra aneb nepříliš dobré vzpomínky závodníků na Oberhof • Zdroj: isportTV
Michal Krčmář a Mikuláš Karlík se při čtvrtečním sprintu v Oberhofu potkali na střelnici
Trenér českých mužů a bývalý biatlonista Ondřej Moravec v Oberhofu
Jonáš Mareček se v této sezoně nadále trápí na lyžích, ve sprintu v Oberhofu skončil až na 51. místě
Michal Krčmář a Mikuláš Karlík se motivují před čtvrtečním sprintem v Oberhofu
Italský biatlonista Tommaso Giacomel vedle členů norského týmu se jen těžko brání slzám při uctění památky kamaráda Siverta Bakkena
Uctění památky Siverta Guttorma Bakkena před sprintem mužů v Oberhofu
Biatlonový Světový pohár má v sobotu na programu další dva závody. V německém Oberhofu se dnes pojede stíhací závod mužů a štafeta žen. Jako první půjdou do akce muži, jejichž start závodu je přesně v poledne. Do stíhačky se z prvního místa vydá Tommaso Giacomel, v akci se představí čtyři čeští závodníci včetně nejlépe postaveného Michala Krčmáře. Štafeta žen začne ve 14:25, zopakují Češky senzační medailové umístění z Östersundu? ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu najdete ZDE >>>

Stíhací závod mužů 12,5 km, Oberhof

Štafeta žen 4×6 km, Oberhof

