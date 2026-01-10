Úžasný posun Horniga o 28 míst ve stíhačce! Krčmář osmnáctý, Češky ve štafetě propadly
Sobotní stíhací závod mužů přinesl obrovské zvraty. Ten největší v podání vítěze čtvrtečního sprintu Tommasa Giacomela, jenž byl před poslední střelbou šestý, přesto dokázal i s šesti trestnými koly porazit silné Nory. Blýskl se také Vítězslav Hornig, jenž se posunul z 39. místa na 11. Čistě ve stíhačce by Čechovi patřila druhá příčka. Bez překvapení byla naopak sobotní štafeta žen, kde suverénně vyhrály Francouzky. Lucie Charvátová i Markéta Davidová musely na trestná kola, Češky dojely jedenácté.
Zima jako v pohádce se dostavila i do německého Oberhofu, ovšem teploty -10 stupňů a také vítr některým biatlonistům zcela nesvědčily. Potvrdila to hned první střelba. Vítěz sprintu Tommaso Giacomel minul dvakrát, Eric Perrot dokonce třikrát. Do vedení se dostal díky čisté střelbě druhý ze sprintu Philipp Nawrath.
Michal Krčmář, který startoval s číslem 18 a na střelbu přijel jako patnáctý, trefil všechny terče a posunul se na 12. příčku. Bezchybný byl také Tomáš Mikyska, který si i rychlou střelbou polepšil o deset míst na 24. Stejně tak i Jonáš Mareček potvrdil dobrou střeleckou fazónu a z 51. příčky na startu šel na 41. Vítězslav Hornig jednou minul a propadl se o čtyři místa (43. příčka).
Na druhou položku vleže přijel Nawrath s velkým náskokem, ale musel na jedno trestné kolo. Ovšem stejný osud potkal také Martina Uldala, který mohl Němci šlapat na paty. A tak držel domácí závodník i nadále vedoucí pozici. Nejvíc se mu přiblížil Johannes Dale-Skjevdal, jenž všechny terče vybílil, třetí vyrážel do třetího okruhu Uldal. Giacomel i tentokrát přidal dvě trestná kola, což pro něj znamenalo propad na sedmé místo.
Krčmář musel absolvovat jedno trestné kolo a z 12. místa se Čech propadl na 14. Také Mikyska jeden terč netrefil a posunul se na 39. místo, zatímco Hornig byl tentokrát bezchybný a vyhoupl se o deset míst výš na 26. A to i díky velmi rychlé střelbě za 24 sekund, což byl na této položce druhý nejrychlejší čas.
Hornig: Lyže udělaly třeba deset sekund na kolo
Položka vestoje způsobila mnohým velké potíže. Nawrath musel na tři trestná kola, Dale-Skjevdal na dvě. Stejně tak i Giacomel. Naopak Uldal sestřelil všechny terče a díky tomu se dostal do vedení. Za ním vyrazili také bezchybný Isak Frey a z trestného kola Dale-Skjevdal, Nawrath se posunul na čtvrté místo se ztrátou 40 sekund na Uldala.
Nejlepším Čechem byl po třetí stelbě Hornig. Musel sice vyrazit na jeden trestný okruh, i přesto ale vystoupal o další čtyři místa výš na osmnácté. Krčmář nesestřelil tři terče, stejně jako Nawrath. Kvůli tomu se propadl z 13. příčky až na 29. Za Mikysku, jenž vestoje nechyboval.
Uldal si před závěrečnou položkou pořádně proklepal ruku, jenže ani to mu nepomohlo, hned tři jeho terče zůstaly černé. Naopak Giacomel se na poslední položce blýsknul parádním výkonem. Trefil všech pět terčů, navíc za velmi rychlých 19,4 sekundy a dostal se o devět sekund před Uldala. Ten se na trati snažil, co to šlo, přesto si Ital už dojel pro, po prvních střelbách, hodně nečekanou výhru.
Hornig poslední střelbu zvládl perfektně a střelnici opouštěl jako čtrnáctý. I on do toho na trati ještě šlápl a nakonec vytěžil se startovním číslem 39 ze stíhačky 11. místo. Kdyby se tento závod posuzoval pouze podle výsledného času v něm, brala by česká jednička druhé místo.
„Extrémně mě tento závod bavil, obrovská pochvala servisu, lyže udělaly třeba deset sekund na kolo. Stojky jsem hlídal, podložky jsou v tomto počasí zrádné, kloužou, musel jsem stát víc na úzko, tím pádem jsem to víc hlídal,“ prozradil Hornig po závodu v rozhovoru pro ČT sport.
Také Krčmář trefil všechny terče a šel na 23. místo, v posledním okruhu to vytáhl na 18., čímž udržel startovní pozici. Mikyska musel po poslední střelbě na tři trestná kola a cílem projel jako 41. Mareček dojel na 47. příčce.
Závody SP v biatlonu v Oberhofu:
Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Giacomel (It.) 37:15,4 (6 trest. kol), 2. Uldal (Nor.) -4,5 (4), 3. Samuelsson (Švéd.) -8,8 (6), 4. Dale-Skjevdal (Nor.) -11,4 (5), 5. Ponsiluoma (Švéd.) -12,4 (6), 6. Fillon Maillet (Fr.) -14,0 (4), ...11. Hornig -36,7 (2), 18. Krčmář -1:22,8 (4), 41. Mikyska -3:17,2 (3), 47. Mareček (všichni ČR) -3:50,0 (4).
Průběžné pořadí (po 10 z 21 závodů): 1. Giacomel 611, 2. Botn (Nor.) 560, 3. Perrot (Fr.) 529, 4. Samuelsson 505, 5. Dale-Skjevdal 380, 6. Fillon Maillet 375, ...19. Hornig 197, 24. Krčmář 142, 42. Karlík 47, 62. Mareček 20, 77. Mikyska 8, 83. Štvrtecký (všichni ČR) 4.