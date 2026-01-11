Biatlon ONLINE: Divoká štafeta mužů v Oberhofu, Češi se drží mezi nejlepšími
Biatlonový Světový pohár čeká závěrečný den v německém Oberhofu. Nedělní program začíná už v 11 hodin, kdy startuje štafeta mužů. Jak si povede česká čtveřice ve složení Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig? Odpoledne, přesně ve 14.30, pak začíná ženská stíhačka. V té se představí tři české reprezentantky, nejlepší Markéta Davidová vyrazí z patnáctého místa se ztrátou jedné minuty a 16 sekund. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu najdete ZDE >>>