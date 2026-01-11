Předplatné

Biatlon ONLINE: Muži jedou v Oberhofu štafetu, pak bude Davidová útočit ve stíhačce

Biatlonová černá díra aneb nepříliš dobré vzpomínky závodníků na Oberhof • Zdroj: isportTV
Na sobotní závody dorazilo do Oberhofu i přes nepřízeň počasí zaplněný stadion
Vítězslav Hornig se v sobotní stíhačce v Oberhofu posunul z 39. místa na jedenácté
Jessica Jislová se při štafetě v Oberhofu pořádně potrápila na trati
Michal Krčmář udělal během stíhacího závodu čtyři chyby na střelnici a dojel na 18. místě
Jessica Jislová předává českou štafetu Lucii Charvátové
Tomáš Mikyska se oproti sprintu propadl o osm míst dozadu a skončil na prvním nebodovovaném místě
Lucie Charvátová tentokrát musela ve štafetě na dvě trestná kola
Fotogalerie
Biatlon
Biatlonový Světový pohár čeká závěrečný den v německém Oberhofu. Nedělní program začne už v 11 hodin, kdy odstartuje štafeta mužů. Jak si povede česká čtveřice ve složení Tomáš Mikyska, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Vítězslav Hornig? Odpoledne, přesně ve 14.30, pak začíná ženská stíhačka. V té se představí tři české reprezentantky, nejlepší Markéta Davidová vyrazí z patnáctého místa se ztrátou jedné minuty a 16 sekund. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu najdete ZDE >>>

Štafeta mužů 4×7,5 km, Oberhof

Stíhací závod žen 10 km, Oberhof

Biatlon

