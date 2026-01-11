Biatlon ONLINE: Štafetové drama v Oberhofu! Češi se drželi mezi nejlepšími, slaví Norové
Wow, to byl závod! Nedělní štafeta mužů v německém Oberhofu přinesla pravděpodobně nejzajímavější podívanou v aktuální sezoně. V závěrečném okruhu bojovalo o vítězství hned pět zemí, slavili nakonec Norové. Mezi nejlepšími se po většinu závodu držel i český tým, Vítězslav Hornig dovezl štafetu na 6. místě se zhruba 20 sekundovou ztrátou na medaili. Odpoledne, přesně ve 14.30, pak začíná ženská stíhačka. V té se představí tři české reprezentantky, nejlepší Markéta Davidová vyrazí z patnáctého místa se ztrátou jedné minuty a 16 sekund. ONLINE přenosy z obou závodů sledujte na webu iSport. Program SP v Oberhofu najdete ZDE >>>
Napětí od začátku až do konce. Taková byla mužská štafeta v německém Oberhofu. Pořadí se téměř po každé střelbě přelévalo, i na trati byly k vidění skvělé souboje. Norové tak tentokrát vítězství, které si nakonec opět připsali, neměli vůbec snadné. Češi byli po druhém úseku na druhé příčce, nakonec je z toho pro kvartet Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig 6. místo.
Z diváckého pohledu byl tohle závod, jak se patří. Od startu štafety Světového poháru v Oberhofu vedli Norové, po první předávce Francouzi, kde ale Émilien Jacquelin vůbec nezvládl střelbu vleže a musel na dvě trestná kola. Na druhou předávku přijela jako první švýcarská štafeta, na trati se ale do vedení díky Martinu Ponsiluomovi dostali Švédové.
Po střelbě vedli pro změnu Němci, které ale v posledním okruhu znovu předstihl Ponsiluoma, první na předávce byl však Nor Martin Uldal. Jenže přišla další střelba a další přelévání pozic. Tentokrát z jediného dobíjení vytěžil vedení Němec David Zobel. Tomu ale brzy začali na trati dýchat za krk Nor Vetle Sjaastad Christiansen a Francouz Éric Perrot.
Ani na poslední střelbě nebyl nikdo z vedoucí trojice neomylný, do vedení se po ní dostal Perrot, čtyři sekundy za ním byl Christiansen, další tři sekundy za ním Zobel. O vítězi se tak rozhodovalo v posledním okruhu, kde se po chvíli odtrhli Perrot s Christiansenem. Právě ti si to rozdali v cílové rovince s vítězným koncem pro Nory, druhá skončila Francie (ztráta 2,6 sekundy), třetí Švédsko (-3,8).
I s českou mužskou štafetou to bylo v neděli v Oberhofu trochu jako na sinusoidě. Tomáš Mikyska byl na střelnici skvělý, jen vestoje musel jednou dobíjet, Michalu Krčmářovi předával na čtvrtém místě. Jenže tomu se hodně nepovedla položka vleže, kde musel třikrát dobíjet, naštěstí pro Čechy to ale zvládl bez trestného kola. Jelikož vestoje se hodně chybovalo, zatímco Krčmář byl tentokrát neomylný a navíc i rychlý, posunul se z 11. příčky na osmou. Na trati ze sebe vydal, co v něm bylo, a Jonáše Marečka vyslal do třetího úseku na druhém místě!
Mareček je ale známý tím, že je na trati spíš pomalejší, což se také tady ukázalo, na střelnici přijížděl šestý a ačkoliv musel třikrát dobíjet, posunul se na čtvrtou příčku. Na trati se ale znovu propadal. Střelbu vestoje zvládl bez chyby a posunul se ze sedmého na páté místo. Vítězslavu Hornigovi předával na 6. příčce se ztrátou sekundy na páté Italy.
Po první střelbě odjížděl Hornig na pátém místě, ale s Tommasem Giacomelem v zádech. Ten jej také předběhl a i na poslední střelbě byl rychlejší než Čech. Hornig vestoje neminul a udržel bez potíží šestou příčku, ale na posun dopředu už bylo jasné, že to nebude. Na Giacomela ztrácel 11 sekund. Do cíle tak dojel český biatlonista šestý, 22 sekund od medaile.
SP v biatlonu v Oberhofu (Německo):
Muži - štafeta (4x7,5 km): 1. Norsko (Frey, Dale-Skjevdal, Uldal, Christiansen) 1:20:29,1 (2+7), 2. Francie (F. Claude, Jacquelin, Fillon Maillet, Perrot) -2,6 (2+9), 3. Švédsko (Nelin, Stefansson, Ponsiluoma, Samuelsson) -3,8 (0+12), 4. Itálie -4,8 (1+9), 5. Německo -5,4 (0+10), 6. Česko (Mikyska, Krčmář, Mareček, Hornig) -25,5 (0,8).